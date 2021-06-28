Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь. По данным СМИ, из-за санкций

час назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов - частная группа "Волга-Днепр" - перестал летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24. По данным РБК, это произошло из-за предписания британских авиационных властей.

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", - сообщил РБК представитель группы "Волга-Днепр", отказавшись уточнить причины.

21 июня 2021 года Евросоюз, США, Канада и Британия ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В санкционный список был включен провайдер аэронавигационных услуг "Белаэронавигация", которую считают причастной к посадке самолета Ryanair в Минске.

"Волга-Днепр" следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах, напоминает издание.

Как пишет "Авиатранспортное обозрение" (АТО), основные операционные компании группы зарегистрированы в России. Помимо этого Volga-Dnepr Logistics B.V. владеет зарубежными компаниями, расположенными в Европе, Америке и Китае.

На прошлой неделе управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, включая российские, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с "Белаэронавигацией", пишет РБК, ссылаясь на копию письма. Его подлинность подтвердили изданию источники в двух российских авиакомпаниях.

При этом российские пассажирские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Минск и использовать воздушное пространство Беларуси для транзитных полетов.

Закрытое небо над Беларусью

23 мая оппозиционный журналист, сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair был принудительно посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.

В Беларуси их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, вменяя им преступления, якобы связанные с массовыми протестами, которые проходили в стране после президентских выборов в 2020 году - их победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Сразу после инцидента 23 мая многие европейские страны рекомендовали своим авиакомпаниям облетать Беларусь стороной, а некоторые из них самостоятельно закрыли свое воздушное пространство для белорусской компании "Белавиа".

Эти действия поддержало и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

4 июня Европейский союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.

Евросоюз, США, Канада и Британия ввели новые санкции против Беларуси. Санкции Евросоюза затронули ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.

Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на свои финансовые рынки, запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.