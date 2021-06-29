Российские журналисты назвали главные угрозы своей профессии

Анна Рында

Би-би-си

26 минут назад

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Девушка с плакатом у мемориальной доски в честь журналистки Анны Политковской на здании редакции "Новой газеты" в Москве. Политковская была убита 7 октября 2006 года

Риски профессии журналиста в России за последние годы выросли. Так считает большинство сотрудников независимых СМИ, которых опросил "Левада-центр"*. Среди главных проблем своей профессии репортеры называют цензуру, а также давление со стороны государства и собственников. Многие опрошенные сталкивались с прослушкой и нападениями.

Опрос "Левада-центра" проводился с 17 марта по 2 апреля среди 125 российских журналистов независимых СМИ. Би-би-си ознакомилась с копией его итогов.

Среди респондентов 30% сталкивались со случаями незаконного административного или уголовного преследования, которые они связывают с профессиональной деятельностью. Почти каждый шестой журналист заявил, что подвергся нападению с применением физической силы.

58% опрошенных журналистов неоднократно обсуждали с коллегами, друзьями и родственниками риски преследования и давления в связи с профессиональной деятельностью.

Основными проблемами профессии журналиста в России респонденты считают прямую цензуру в большинстве российских СМИ (57% респондентов); вмешательство государства и собственников в редакционную политику (54%); давление в связи с профессиональной деятельностью (46%).

Наиболее распространенной формой давления 58% опрошенных назвали незаконное уголовное и административное преследование.

Более 33% опрошенных журналистов утверждают, что сталкивались в своей работе с давлением через руководство издания, получали прямые угрозы в связи с профессиональной деятельностью, сталкивались с незаконной слежкой и прослушкой.

"Эти риски, а также риски, связанные со статьей о госизмене (статья 275 УК РФ), для журналистов, судя по результатам опроса, выросли существенно за последние годы", - отмечает директор "Левада Центра" Денис Волков.

Каждый второй опрошенный упомянул низкие заработки журналистов и недостаток финансирования независимых СМИ.

Каждый четвертый журналист (более 25% опрошенных) говорил о проблеме профессионального выгорания и самоцензуре. Респонденты связывали это и с тем, что во многих ситуациях они опасаются говорить и писать то, что думают.

"Можно считать, что это срез мнений независимого журналистского сообщества, то есть тех, кто работает скорее в негосударственных СМИ. Это их ощущения того, что происходит. И здесь можно говорить, что внутри этого сообщества есть однозначное ощущение того, что за последние годы работать стало тяжелее, опаснее. Мы видим, что это мнение разделяет более 90% опрошенных", - резюмирует Денис Волков.

Рост рисков для журналистов респонденты связывают в основном с "общим ужесточением политического режима", "усилением давления со стороны государства" и "закручиванием гаек".

Негативные изменения в профессии респонденты связали с "законом о физлицах-иноагентах и другими репрессивными нормами", "попыткой Владимира Путина остаться у власти", "общей эскалацией системного произвола и репрессий" и "деградацией институтов правового государства".

Ряд респондентов видят причину ухудшения ситуации с защитой прав журналистов в "слабости профессионального сообщества".

Кто участвовал в опросе

Большинство участников опроса (70%), как отмечают в "Левада Центре", являются сотрудниками федеральных СМИ, еще 20% работают в региональных СМИ.

Сотрудниками российских СМИ являются около 66% респондентов, еще около 20% сотрудничают с изданиями как фрилансеры или блогеры, 12% респондентов работают в иностранных СМИ.

Большинство опрошенных специализируются на общественно-политической тематике, около четверти участников опроса занимаются журналистскими расследованиями.

В финальной выборке исследования треть респондентов составили участники до 30 лет, чуть больше трети - респонденты в возрасте 30-40 лет, и еще треть - старше 40 лет. Среди респондентов мужчин было больше, чем женщин (59% против 41%).

"Иностранных агентов" стало больше

Минюст России за последние три месяца признал несколько средств массовой информации "иностранными агентами". В конце апреля в список иноагентов попало интернет-издание "Медуза", из-за чего издание лишилось рекламодателей и оказалось на грани выживания.

В середине мая статус "иностранного агента" получило деловое издание VTimes, которое было создано летом прошлого года выходцами из "Ведомостей" после смены главреда. Через несколько недель после внесения в реестр иностранных агентов издание заявило о прекращении своей работы. "Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes - а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", - и мы не можем их за это осуждать", - заявляла редакция.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. "Иностранным агентом", согласно этому закону, может стать любое СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы.

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. За неисполнение требований законом предусмотрены штрафы.

В числе первых в список СМИ-иноагентов в 2017 году были внесены "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Преследования журналистов: госизмена и наркотики

За последние несколько лет в России было несколько громких попыток уголовного преследования журналистов. Самые известные из них - дела Ивана Голунова и Ивана Сафронова.

Журналист и военный обозреватель Иван Сафронов, работавший в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", был задержан ФСБ 7 июля прошлого года по подозрению в госизмене. На момент задержания он второй месяц работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Ему предъявили обвинение в передаче секретных сведений чешским спецслужбам, которые, по версии следствия, завербовали журналиста в 2012 году.

Сафронов, который до сих пор остается под арестом, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Как военный обозреватель он освещал работу оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также экспорт российского оружия и военно-техническое сотрудничество России с зарубежными партнерами.

6 июня 2019 года в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков был задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов. Запрещенные вещества, со слов полицейских, были обнаружены в рюкзаке журналиста и при обыске в его квартире. Иван Голунов виновным себя не признал и заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Задержание журналиста дало старт масштабной протестной кампании в его защиту. На фоне протестов спустя несколько дней после задержания МВД прекратило уголовное преследование журналиста.

Пятерых полицейских, причастных к задержанию Ивана Голунова, позже уволили и обвинили в том, что они фальсифицировали доказательства, подбросив журналисту наркотики.