Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве". Что это значит

47 минут назад

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Беларусь приостановила свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в ответ на санкции Евросоюза. Об этом сообщает сайт МИД Беларуси.

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений, - говорится в заявлении ведомства. - С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".

Минск также отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложили выехать в Брюссель "чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций".

"Еще один шаг назад"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что своим решением Минск сделал еще один шаг назад и посоветовал режиму Лукашенко поставить на первое место будущее Беларуси.

"Это приведет к дальнейшему росту напряженности и окажет негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает наше сотрудничество", - написал он у себя в "Твиттере".

"Народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы солидарны с вами и поддерживаем вас. Мы напоминаем о вашем праве выбирать себе президента путем новых, свободных и честных выборов", - отметил Мишель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о намерении продолжать участвовать в "Восточном партнерстве", а идею выхода из инициативы назвала "демонстрацией никуда не ушедшей неуверенности режима".

"Мы - моя команда и все демократические силы - продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем всё, чтобы в проектах "Восточного партнерства", включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа", - говорится в телеграм-канале Тихановской.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и усиливающиеся репрессии. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.

Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

Александр Лукашенко назвал новые санкции свидетельством бессилия со стороны ЕС и призвал к переориентации рынков сбыта.

Что такое "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" - это инициатива ЕС, направленная на укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.

"В рамках этой инициативы Беларусь наряду с другими пятью странами участвовала в разных многосторонних проектах Евросоюза, получала небольшую помощь и могла участвовать в саммитах с главами МИД ЕС. Лукашенко не пользовался этими приглашениями, но Владимир Макей ездил регулярно", - рассказал Би-би-си белорусский политолог, основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман.

Проекты в рамках "Восточного партнерства" включали приграничное сотрудничество, ремонт и обновление приграничной инфраструктуры, зеленые технологии, малый бизнес, образовательные проекты, включая программу по обмену студентами "Эразмус".

Участие Беларуси в "Восточном партнерстве" прекратилось бы само по себе - по политической линии все было заморожено и без выхода Беларуси, а высших государственных чиновников (после инцидента с самолетом Ryanair и подавлением мирных протестов) в Евросоюз никто бы и так не пригласил.

"По сути Минск этим шагом формализовал то, что и так уже существует в этих отношениях", - говорит Артем Шрайбман.