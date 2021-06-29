Коронавирус в мире: кризис недоношенных детей, Британия опять внушает беспокойство, микс из двух вакцин полезней, чем одна

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Европе опасаются, что финальные матчи на лондонском стадионе Уэмбли станут рассадником инфекции

В Британии продолжает распространяться "индийский" штамм, Германия просит Лондон пересмотреть детали проведения заключительных матчей чемпионата Европы по футболу.

И можно ли смешивать вакцины?

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По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире Covid-19 были инфицированы более 181,5 млн человек, умерли - 3,9 млн. В тройке лидеров по обоим показателям по-прежнему США, Индия и Бразилия.

Франция вышла на первое место в Европе по числу заболевших (более 5,8 млн). Россия лидирует по числу умерших среди европейских стран ( более 134,5 тыс. человек).

Британию снова боятся

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Из-за резкого роста заболеваемости в Британии Гонконг внес ее в категорию стран повышенной опасности и приостановил авиасообщение на неопределенный срок.

Большая часть новых случаев - новый штамм "Дельта", впервые появившийся в Индии и быстро распространяющийся по свету.

При этом британские власти отмечают, что уровень смертности от ковида находится на низком уровне, а число госпитализаций выросло незначительно.

Однако многие опасаются, что ситуация на острове может снова выйти из-под контроля, как это было в первую волну эпидемии. В этой связи министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал Лондон сократить число болельщиков, которые будут допущены на стадион Уэмбли на полуфиналы и финальный матч Евро-2020.

Футбольные власти Англии намерены заполнить Уэмбли на 25% при общей вместимости в 90 тыс. мест.

На присутствии на стадионах максимального числа болельщиков настаивает УЕФА. К примеру, матчи в Будапеште проходят при полной заполненности трибун.

Зеехофер назвал такой подход безответственным в условиях появления новых, более заразных штаммов.

Между тем, по данным Национальной статистической службы Великобритании, случаи повторного заражения коронавирусом в стране крайне редки.

Соответствующее исследование было проведено в период с апреля 2020 по июнь 2021 года с участием десятков тысяч человек. Все они проходили регулярное тестирование. Среди них было выявлено всего 15 случаев повторной инфекции, во всех из них между заболеваниями проходило в среднем 115 дней.

Микс из вакцин

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Использование двух разных вакцин для первой и второй прививок обеспечивает надежную защиту от заболевания Covid-19. К такому выводу пришли авторы нового исследования в Великобритании.

В исследовании Оксфордского университета Com-Cov приняли участие 850 человек старше 50 лет: волонтеры получили прививки двух разных вакцин с интервалом в четыре недели. Авторы исследования выявили, что комбинация вакцин Astrazeneca и Pfizer оказалась более эффективна при выработке антител, чем два укола Astrazeneca.

Использование разных препаратов поможет облегчить программу вакцинации в целом, считают эксперты.

Кроме того, укол вакцины другого бренда может пойти на пользу тем, кто уже получил две прививки AstraZeneca: третья доза поможет усилить иммунную реакцию. Однако пока рано говорить, понадобится ли третья прививка до конца года: пока что, по словам экспертов, недостаточно данных для того, чтобы понять, насколько иммунитет может ослабнуть со временем.

Некоторые страны уже используют комбинации препаратов для вакцинации, например, Испания и Германия. Однако результаты нового исследования не должны подрывать доверия к практике вакцинации одним и тем же препаратом, подчеркивают ученые.

Кризис недоношенных детей в Бразилии

Автор фото, AFP Подпись к фото, У сотен бразильянок, заразившихся ковидом, случились преждевременные роды

Бразильские акушеры и педиатры бьют тревогу из-за того, что неонатальные отделения интенсивной терапии по всей стране переполнены недоношенными младенцами.

Это связано с заболеваемостью ковидом среди беременных женщин. Нередки случаи, когда мать умирает во время родов от легочной или сердечной недостаточности.

Многие умирают на стадии беременности. По данным бразильской Ассоциации акушерства, Covid-19 стал причиной смерти 1461 беременной женщины, причем 1007 из них умерли в этом году.

Однако многие эксперты считают, что цифры намного выше, потому что в стране, особенно в глубинке, далеко не всегда пациентов с респираторными осложнениями проверяют на ковид.

Еще чаще коронавирус у мамы провоцирует преждевременные роды. Особенно резко статистика пошла вверх в 2021 году, когда по всей стране и за ее пределами начал распространяться штамм Р.1, известный также как "бразильский вариант" или "Гамма"-штамм.

Именно он был выявлен у подавляющего большинства рожениц с преждевременными схватками.

Если за весь 2020 год в Бразилии было зарегистрировано 6805 случаев заражения среди беременных женщин, то только за первые пять месяцев 2021 года их число составило 7679.

Одновременно стало известно, что среди умерших от коронавируса в России было 149 беременных женщин. Как заявил во вторник директор Центра акушерства и гинекологии им. академика Кулакова Геннадий Сухих, 103 женщины умерли в прошлом году и 46 уже в нынешнем.

Всего с начала пандемии вирус был выявлен у 44,2 тыс. россиянок в предродовой и послеродовой период. Сотням понадобились реанимация и аппараты ИВЛ.

Борьба за качественные маски

Степень защиты от коронавируса, которую обеспечивают медицинские маски, напрямую зависит от качества маски, утверждают ученые Кембриджского университета в своем новом исследовании.

Эта работа стала еще одним аргументом в споре медицинского сообщества с правительством Британии о недостаточной защищенности медперсонала в условиях пандемии.

В настоящий момент лишь в некоторых британских больницах персонал использует маски категории FFP3, обеспечивающие защиту, близкую к 100%.

Но так было не всегда. В первую волну пандемии персонал, работавший в "красных" и "зеленых" больничных зонах, часто пользовался одинаковыми средствами защиты, хотя риск заражения Covid-19 в "красных" зонах был на 47% выше.

Многие медики заражались вирусом, несмотря на все меры предосторожности. С началом второй волны в декабре прошлого года 17 профильных фондов и профсоюзов, включая относящийся к Кембриджскому университету, решили в индивидуальном порядке снабдить свой персонал масками FFP3.

Поскольку эта мера не является частью общенациональной политики, добиваться более совершенных средств защиты приходится длительными кампаниями.

С соответствующими требованиями к британскому правительству обращались такие крупные организации, как Британская медицинская ассоциация, Королевский медицинский колледж и другие.