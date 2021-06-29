Дайджест: Комбинация вакцин лучше защищает от ковида и почему на Венере не может быть жизни

16 минут назад

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Смешивать вакцины не только можно, но и полезно

Как выяснили исследователи из Оксфордского университета, применение двух разных вакцин для первой и второй прививки обеспечивает надежную защиту от Covid-19.

В ходе экспериментов добровольцы получили прививки двух разных вакцин с интервалом в четыре недели, и в результате оказалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer более эффективна при выработке антител, чем два укола AstraZeneca.

Некоторые страны уже используют комбинации вакцин, так Испания и Германия предлагают вторую дозу вакцины Pfizer или м-РНК-вакцину от Moderna молодым людям, получившим ранее укол AstraZeneca.

Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, его результаты не должны подрывать доверия к системе вакцинации одним и тем же препаратом.

Байден успокоил Израиль: Америка не даст Ирану создать ядерное оружие

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Президент США Джо Байден заверил Израиль в том, что Америка не позволит Ирану разработать ядерное оружие.

"При мне Иран никогда не получит ядерное оружие", - заявил на встрече в Белом доме президенту Израиля Рувену Ривлину Джо Байден.

Одновременно он дал отпор своим критикам в Конгрессе, которые поставили под вопрос его право отдавать приказы об ударах по проирансим боевикам в Сирии и Ираке, которые угрожают американскому контингенту. "У меня есть такое право", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь отметила, что встреча Байдена и Ривлина "подчеркивает прочность наших отношений на основе взаимных интересов безопасности и стабильности".

Псаки отметила также, что хотя дата предстоящего визита в США нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета не определена, президент ожидает встретиться с ним в ближайшее время.

Ранее новый министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на встрече в Риме с госсекретарем Энтони Блинкеном выразил озабоченность в связи с переговорами между США и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана.

Франция едет домой

Автор фото, AFP Подпись к фото, По сути матч выиграл голкипер швейцарцев, парировавший последний удар французов

Сборная Швейцарии в феерическом матче выбила чемпионов мира по футболу Францию и проходит в четвертьфинал Евро 2020. Со счетом 3:3 после основного и дополнительного времени, итог игры между Францией и Швейцарией определила серия пенальти.

Последний, решающий пенальти не забил нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Как развивались события, можно прочитать в нашей прямой трансляции.

Венера слишком суха для жизни

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Британские ученые пришли к однозначному выводу, что в облаках Венеры нет жизни.

Не далее как в прошлом году была выдвинута гипотеза, что наличие в атмосфере планеты газа фосфина, или фосфористого водорода, может свидетельствовать о наличии там бактерий, которые выделяют его в процессе жизнедеятельности.

Однако исследователи из Королевского университета Белфаста подсчитали, что содержание воды в облаках Венеры в сотни раз ниже уровня, необходимого для выживания даже самых экстремальных форм жизни, известных на земле.

Впрочем, наличие в атмосфере фосфина пока не получило объяснения, поэтому ученые, которые верят в возможность жизни на планете, говорят, что делать окончательные выводы еще рано.

В ресторан с QR-кодом

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В Москве рестораны и кафе с понедельника работают по новой системе: сесть за столик внутри помещения могут теперь только люди со специальными QR-кодами. Получить их могут те, кто был полностью привит или переболел Covid-19, или же сдал ПЦР-тест. Работает ли новая система на практике, проверили наши корреспонденты. Подробнее: "Вы первый с кодом за сегодня". Как московские рестораны работают по новым правилам

Суд по делу сбежавшего главы корпорации Nissan допросит бывшего американского спецназовца

Автор фото, AFP Подпись к фото, Отец и сын Тэйлоры содержатся в центре предварительного заключения в Токио

Прокуроры и адвокаты на суде по делу бывшего главы корпорации Nissan в Японии намерены допросить ветерана американского спецназа Майкла Тэйлора и его сына Питера.

Ранее отец и сын уже признались в том, что они незаконно помогли бывшему руководителю корпорации Карлосу Гону бежать из Японии. В декабре 2019 года они вывезли его из страны на частном самолете спрятанным в коробке.

Определятся два очередных четвертьфиналиста Евро-2020

Во вторник любителей футбола ждут два заключительных матча 1/8 финала: Англия сыграет с Германией (на стадионе "Уэмбли" в Лондоне), а Швеция с Украиной (на стадионе в Глазго).

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, МИГ-31К с ракетой "Кинжал"

Как сообщает газета Times, Россия направила на свою военную базу в Сирии боевые самолеты, оснащенные новой гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую называют "убийцей авианосцев". Российские военные намерены отслеживать с воздуха передвижения эскадры кораблей Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем "Королева Елизавета", которая находится в восточной части Средиземного моря. (Авианосец, кстати, назван в честь Елизаветы I и украшен красной тюдорианской розой).

Как поясняет газета, ракета Кинжал представляет собой новое поколение гиперзвукового оружия, о котором с гордостью говорил еще в 2019 году Владимир Путин. Как было заявлено российскими военными, эта ракета способна лететь со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука (12350 км/ч), дальность ее полета составляет около 2 тыс. километров, и она может нести ядерную боеголовку.

Российская сторона не скрывает, что два сверзвуковых истребителя-перехватчика МИГ-31К, вооруженные ракетами "Кинжал", направлены на базу Хмеймим специально для того, чтобы отслеживать передвижения группы кораблей во главе с авианосцем "Королева Елизавета". Москва, по мнению газеты, таким образом поднимает ставки в силовом противостоянии, которое наметилось на прошлой неделе, когда британский эскадренный миноносец "Дефендер" прошел по Черному морю в водах, которые Россия считает своими.

Напряженная обстановка в Черном море обещает еще больше накалиться, поскольку там начинаются военно-морские учения Украины, США и их союзников, которые продлятся до 10 июля. В этих учениях примут участие 32 корабля, 5 тыс. военнослужащих и около 40 самолетов стран НАТО, включая Великобританию.

Российское посольство в Вашингтоне уже назвало эти учения "агрессивными" и призвало США отменить их, предупредив о "соответствующей" реакции на любую угрозу, которую они могут для нее представлять.

Нужно ли заставлять вакцинироваться?

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Эффективна ли обязательная вакцинация? Ученые спорят уже много лет. На сегодняшний день обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни законодательно прописана в более чем 100 странах. А вот можно ли и нужно заставлять получать вакцину от коронавируса?