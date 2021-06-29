Коронавирус в России: эффективность "Спутника" против штамма "Дельта" и QR-коды в транспорте и магазинах

час назад

Автор фото, Evgeny Sofiychuk/TASS

Один из разработчиков "Спутника" Денис Логунов заявил, что активность сывороток против индийского штамма падает в 2,6 раза, но уточнил, что эффективность вакцины все равно остается высокой. Глава центра им. Гамалеи в свою очередь предостерег, что смертность от коронавируса среди непривитых может повыситься в пять раз. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Центр Гамалеи: смертность может вырасти в пять раз

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" предупредил о возможном росте смертности от коронавируса в пять раз.

"В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%", - заявил Гинцбург.

"Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания", - резюмировал он в ходе выступления.

При этом он ответил, что переболеть в легкой форме - не значит защититься, и надо вакцинироваться. "Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания", - сказал он на пресс-конференции.

Между тем российские власти признали, что не смогут достичь поставленной цели провакцинировать 60% россиян к осени. По словам главы РАН Александра Сергеева, на данный момент в стране полностью провакцинированы лишь 11,5% граждан.

Эффективность "Спутника" против штамма "дельта"

Активность сывороток "Спутника" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта "Дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Позже он добавил, что эффективность против этого варианта вируса для "Спутника" все равно сохраняется в районе 90%.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что падение в 2,6 раза - это крайне незначительное падение, это меньше, чем у всех остальных вакцин в мире, и Pfizer, и Moderna", - сказал он на пресс-конференции.

Эффективность вакцины Pfizer против симптоматического заболевания вариантом "Дельта", согласно результатам исследования, составила 88% против 92% в отношении изначального варианта. Такие же цифры у вакцины Moderna, так как оба препарата являются мРНК-вакцинами.

Вероятно, Логунов имел в виду уменьшение способности антител "липнуть" к вирусу, говорит кандидат наук Школы биологических наук Эдинбургского университета Татьяна Дуднакова. "То есть антител надо вдвое больше", - говорит она.

По ее данным, защита "Спутника" от тяжелого течения при заражении индийским штаммом приближается к 90%, от среднетяжелого - около 80%, а вот в отношении легкого течения уже ниже - там около 70%, и примерно 50-процентная эффективность от бессимптомного.

"Как и предполагалось, штамм "Дельта" требует больше антител, может пробивать защиту, но все равно вакцина эффективна, вирус узнается и уничтожается", - говорит Дуднакова.

Власти Москвы допустили введение QR-кодов в транспорте и магазинах

Столичные власти могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть", - сказал он.

Два источника в столичной мэрии рассказали РБК, что расширение системы QR-кодов обсуждается, но решение по этому поводу еще не принято.

"В дальнейшем QR-коды могут быть введены и в театрах, такие идеи уже высказывались. Точно пока говорить нельзя, но меры будут веерные, через пару месяцев может дойти и до транспорта", - сказал один из собеседников РБК. Второй источник издания сказал, что обсуждается введение QR-кодов и в кинотеатрах.

По его словам, к программе присоединились уже более семи тысяч московских ресторанов. "В настоящее время уже более 2,5 млн москвичей имеют на госуслугах QR-код", - добавил он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней.

Коронавирусом переболели более 44 тысяч женщин во время беременности и после родов

По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, во вторник в России зарегистрирована рекордная суточная смертность за все время пандемии - 652 человека.

Также стало известно, что среди умерших было 149 беременных женщин. Как сообщает Интерфакс, об этом во вторник заявил директор Центра акушерства и гинекологии им. академика Кулакова Геннадий Сухих.