"Год, чтобы изменить мир". Би-би-си представляет фильм о Грете Тунберг на русском языке

Татьяна Шаврова

Русская Служба Би-Би-Си

9 минут назад

Подпись к фото, Грета Тунберг провела год, путешествуя по миру и исследуя последствия климатического кризиса

Грета Тунберг посвятила этот год тому, чтобы призвать мировых лидеров к ответу по уже достигнутым ими договоренностям, привлечь внимание к научным данным и рассказать о влиянии глобального потепления на жизни людей по всему миру.

В 2021 году Грете исполнилось 18 лет. Весь предыдущий год до пандемии коронавируса она провела в пути - дважды пересекла Атлантический океан на парусных судах, выступила на ведущих международных конференциях, встретилась с мировыми лидерами и стала источником вдохновения для миллионов молодых людей.

Этот фильм покажет все то, что осталось за кадром: встречи с учеными, инженерами, экологическими активистами, а также с простыми людьми, которых последствия глобального потепления затронули напрямую.

Грета исследует, как кризис с глобальным изменением климата отражается на жизни людей в разных странах, какие последствия он уже принес для нас, а какие нам только предстоит на себе ощутить.

Автор фото, BBC Studios Подпись к фото, Грета и ее отец Сванте на борту катамарана по пути на Климатический саммит ООН в Мадриде в 2019 году. Их путешествие через Атлантику продолжалось 19 дней

4 июня состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная выходу документального фильма Би-би-си, на которой молодая активистка ответила на вопросы журналистов из разных стран.

Грета общалась с журналистами из Стокгольма, собирая при этом пазл, и предлагала не торопиться и задавать больше вопросов, так как школьные занятия в тот день начинались у нее только после обеда.

Журналисты Русской службы Би-би-си также побывали на конференции и узнали, какой Грета видит свою жизнь в 2050 году, надеется ли она на колонизацию других планет и почему пишет твиты про Навального.

Коронавирус и онлайн-забастовки

В марте 2020 года Грета выступала в Европарламенте в Брюсселе. На тот момент ей оставалось полгода до возвращения в школу, она была в середине своего путешествия. И именно тогда стало понятно, что мир погружается в новый кризис - пандемию коронавируса.

Через три дня после возвращения Грета и ее отец почувствовали первые симптомы болезни и следующие две недели провели, изолировавшись от остальных членов семьи.

Финальная часть съемок фильма должна была проходить в Китае и странах Юго-Восточной Азии, но планы пришлось изменить, и третья серия была почти полностью снята в Швеции.

Автор фото, BBC Studios Подпись к фото, Финальную часть фильма пришлось почти полностью снимать в Швеции

"У Би-би-си были подробно распланированы 106 дней нашего путешествия, и нам пришлось все отменить, что конечно, очень печально. Но это же не конец света", - сказала 18-летняя активистка на пресс-конференции.

Во время всеобщей самоизоляции многие говорили о положительном влиянии на окружающую среду резкого сокращения авиаперевозок и приостановки многих производств.

"Снижение выбросов было временным и непредвиденным, сейчас мы пытаемся наверстать это и переживаем второй резкий скачок выбросов. - заявила по этому поводу Грета. - Инфраструктура осталась той же, те же дороги, транспорт, то же электричество. Решения, принятые во время пандемии, не имеют ничего общего с разрешением климатического кризиса".

Однако активистка отметила, что опыт борьбы с пандемией показал нам, что мы никогда не относились к климатическому кризису как к чрезвычайной ситуации.

Автор фото, BBC Studios Подпись к фото, В ходе съемок фильма Грета смогла познакомиться с Дэвидом Аттенборо. Несмотря на большую разницу в возрасте, их объединяют общие идеи

Грета и ученые все чаще говорят о том, что климатический и ковидный кризис взаимосвязаны теснее, чем нам кажется, и что если мы не справимся с первым, в будущем нас ждут более частые и страшные пандемии.

"До 75% новых болезней приходит от животных. И все из-за того, как мы их разводим и как мы обращаемся с природой. Вырубая леса и разрушая естественные ареалы обитания, мы создаем идеальные условия для распространения этих болезней от одних животных к другим, а потом к нам", - заявила Грета в своем недавнем видео, которое сейчас выложено у нее в "Твиттере".

Пятничные забастовки на период пандемии пришлось перенести в онлайн. Больше года каждую неделю Грета и участники движения "Пятницы для будущего" выставляют в соцсетях свои забастовочные фотографии, чтобы призвать к активной борьбе с климатическим кризисом.

Однако 25 июня в некоторых городах Европы, где уже частично сняты ковидные ограничения, протесты прошли офлайн, само собой - с соблюдением норм соцдистанцирования.

Колонизация Марса и твиты про Навального

Отвечая на вопрос, прельщает ли ее перспектива колонизации других планет, 18-летняя активистка усмехнулась: "Это, конечно, захватывающе. Но нам в первую очередь следует сосредоточиться на восстановлении нашей планеты. Да, мы можем колонизировать Марс, но не легче ли просто оставить углеродное топливо лежать в земле?"

Автор фото, BBC Studios Подпись к фото, Грета верит, что полный переход на естественные источники энергии может помочь нам избежать климатического коллапса

В ходе съемок Грета посетила множество мест, где уже сейчас применяются современные технологии, снижающие выбросы парниковых газов, такие как установка по улавливанию углерода на базе мусоросжигательного завода в Швейцарии.

На вопрос о том, стала ли она после съемок смотреть более оптимистично на существующие технические решения по борьбе с глобальным потеплением, Грета ответила: "Конечно, на технические и природные решения возлагается много надежд. Но мне больше всего внушает надежду то, что люди на самом деле готовы к переменам больше, чем нам кажется. Они готовы действовать и бороться с климатическим кризисом, хотят этих действий. Это то, что я поняла в ходе съемок фильма."

Она несколько раз подчеркнула, что избавиться от климатического кризиса не получится без решения существующих социальных проблем.

"Конечно же, мы не сможем достичь социальной справедливости, не достигнув справедливости климатической, и наоборот. Они взаимосвязаны между собой, и эту связь нельзя отрицать, - говорит она. - Решения, которые направлены на улучшение жизни людей в долгосрочной перспективе, также пойдут на пользу климату и окружающей среде. Человек - часть природы."

Грета подчеркнула, что старается не лезть в политику, однако не так давно она публиковала твиты с призывом освободить Алексея Навального.

На вопрос, почему она это делала, она ответила: "Есть вещи, которые вне политики: базовые права человека, свобода слова, свобода прессы, свобода мирных собраний, и другие. Мы не сможем решить проблему [климатического кризиса], пока люди страдают из-за отсутствия основных прав и свобод."

Байден/Трамп и война с ископаемым топливом

В январе 2020 года Грету пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе. Именно там она впервые встретилась с Дональдом Трампом, с которым у нее периодически случались перепалки в "Твиттере".

В своем выступлении на форуме шведская активистка призвала правительства немедленно отказаться от инвестиций в разработку и добычу ископаемого топлива, прекратить субсидировать эту отрасль и полностью отказаться от ископаемого топлива.

В своей речи перед аудиторией, где присутствовала Тунберг, тогдашний президент США заявил о намерениях нарастить объемы добычи. "Мы должны сказать "нет" неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма", - сказал Трамп.

Столкнувшись с Гретой в кулуарах форума, Трамп прошел мимо нее, не удостоив даже взглядом.

Автор фото, BBC Studios Подпись к фото, Так Грета отреагировала на выступление Дональда Трампа в Давосе

В недавнем интервью программе BBC Newsnight Тунберг спросили, не считает ли она, что Трамп был идеальным антагонистом в ее кампании, а сейчас, с приходом Байдена в Белый дом, ей станет сложнее строить свою риторику на этом.

"Нет, я не противопоставляю их себе, мне все равно, что для медиа это была хорошая картинка. Конечно, Байден - это совсем другая история, и он может принести с собой большие перемены. Это может быть предвестником перемен, но нам нельзя расслабляться".

Текущие дела и планы на будущее

Автор фото, BBC Studios Подпись к фото, Молодая активистка постоянно изучает новые научные данные о состоянии окружающей среды

Весь прошлый год, как и миллионы других школьников по всему миру, Грета училась из дома. По ее словам, ей нравится так учиться и иметь устоявшийся распорядок дня, но она с нетерпением ждет возвращения в школу.

О своих занятиях помимо учебы молодая активистка рассказала следующее: "Я люблю танцевать - так, импровизирую, ничего серьезного. Активно общаюсь в чатах с членами сообщества "Пятницы для будущего", мы постоянно шутим. Еще я собираю пазлы, шью, вышиваю, играю с собаками, читаю и слушаю аудиокниги".