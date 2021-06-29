"Иностранцы тоже болеют и распространяют вирус". Как в России прививают трудовых мигрантов

Оксана Чиж

Русская служба Би-би-си

18 минут назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

В России началась вакцинация трудовых мигрантов. Пока они могут сделать прививку "Спутником Лайт" всего в двух точках в стране - миграционном центре в подмосковной деревне Сахарово и в московском торговом центре "Садовод". Как устроена система вакцинации мигрантов?

По данным МВД, за первые пять месяцев 2021 года в России было выдано около 540 тысяч трудовых патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Сколько из людей, получивших их, подпадает под требование об обязательной вакцинации для 60% сотрудников предприятий общепита и сферы услуг - непонятно.

Пока мигранты в России фактически могут привиться в двух точках: в находящемся в 50 километров от МКАДа миграционном центре в Сахарово и на рынке "Садовод". В первом вакцинация началась 27 июня, а на "Садоводе" - в этот вторник, 29 июня.

Би-би-си не удалось найти упоминаний в СМИ о вакцинации мигрантов в других регионах. В оперштабах нескольких регионов Би-би-си сообщили, что пока прививают только граждан России.

В двух единственных в России точках, где сейчас официально прививают мигрантов, работают пять врачей, которые должны проводить осмотры перед уколом, и 28 медсестер, непосредственно выполняющих процедуру, говорится в сообщении мэрии.

Пока непонятно, как часто иностранным работникам придется ревакцинироваться: прививать мигрантов власти решили однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт". "Это, может быть, менее эффективная прививка, чем "Спутник V", тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект" - считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Подавать заявки на прививки для сотрудников должны их работодатели. Они же платят за процедуру, которая обходится в 1300 рублей на человека. Чтобы вакцинировать своих работников, предприниматель должен передать в пункты вакцинации заявку со списком, в котором помимо паспортных данных будут указаны документы, дающие основание для прививки - например, трудовой патент. До этого момента привиться в России можно было только с полисом ОМС на руках, который для большинства мигрантов недоступен.

"Они развернутся и уйдут"

В компаниях, сотрудничающих с иностранцами, говорят, что уже начали готовиться к вакцинации работников-нерезидентов.

В сервисе доставки еды из ресторанов "Delivery Club" Би-би-си сообщили, что сейчас информируют сотрудников о такой возможности и в ближайшее время будут подавать заявку на организованную вакцинацию.

В сервисе доставки продуктов "Самокат" говорят, что ведут "просветительскую деятельность среди персонала компании о необходимости вакцинации" и собираются совместно с партнерами создать мобильные пункты. "Привиться в них смогут наши сотрудники - как граждане РФ, так и те, кто имеет иностранное гражданство", - сказали в компании.

"Яндекс" на момент публикации материала не ответил на запрос Би-би-си.

Требование привить большую часть сотрудников ощутимо ударило по владельцам ресторанов национальной кухни. Проблема не только в долгой неразберихе вокруг вакцинации собственных работников-иностранцев, говорит в разговоре с Би-би-си предприниматель Азиз (имя изменено), которому принадлежит небольшое кафе.

Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV/TASS Подпись к фото, В Москве теперь нельзя попасть внутрь ресторана без QR-кода

С 28 июня вход в заведение возможен только по QR-кодам, которые московские власти выдают после вакцинации, либо по свежим тестам ПЦР. При этом большая часть посетителей, по словам Азиза, оказалась в такой же ситуации, что и еще не привитые официанты и повара - выходцы из Узбекистана и Таджикистана.

"У нас посетители - мигранты. Вот представляете: из них, может быть, максимум 10% от всех получили [вакцину], а остальные - нет. Ладно, мы своих привьем сотрудников, но с посетителями как теперь будет? Придет семья, человек пять-шесть, мы что скажем, сделаем им с собой? Они развернутся и уйдут", - сокрушается владелец кафе.

Сейчас Азиз объясняет своим сотрудникам, что другого выхода, кроме прививки, для того, чтобы продолжить работать, у них нет: "Тем, которые боятся, мы объясняем ситуацию, что без прививки придется нам с ними расстаться. Опять искать кого-то, учить - это все время и деньги".

Себя Азиз просит представлять как "владельца погибающего общепита": во время карантина в 2020 году мужчине, по его словам, пришлось закрыть две из трех точек, чудом сохранив третью. В последние дни он думает о том, получится ли привить в срок 60% своих сотрудников и не лучше ли закрыться на два месяца, чтобы по согласованию с арендодателем сэкономить на аренде.

В том, как ощутимо новые меры повлияли на работу заведений общепита, убедились корреспонденты Би-би-си. В первый день после вступления в силу требования о QR-коде или свежем тесте ПЦР для входа в кафе, он прошелся по нескольким местам, где традиционно работают и обедают мигранты.

В одной чайхане в центре города двери оказались заперты. На стук открыли официанты, которые сообщили, что теперь для входа внутрь нужен QR-код, и удивились, увидев его. Зал был пустым.

В другой небольшой чайхане по соседству посетителям раздавали еду с собой из окна. Когда журналист Би-би-си попытался зайти внутрь, у него спросили код, посмотреть на который собралось сразу несколько сотрудников. К середине дня корресрондент был пятым по счету посетителем, хотя обычно за это время, по словам работников, заведение успевает обслужить около 300 человек.

На вопрос о предстоящих прививках официантка предположила: "Ничего. Иншааллах все будет хорошо".

"С одной стороны хотят привить, с другой - очереди"

Определенность в ситуации с прививками для мигрантов наступила только 27 июня. До этого получить вакцину было возможно только при наличии полиса обязательного медицинского страхования, на который большинство иностранных граждан, трудящихся в России, не имеет права.

Когда власти объявили об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников в компаниях, занятых общепитом и сферой услуг, и поставили срок до 15 июля для прививки первым компонентом, предприниматели и сами мигранты пытались найти хоть какой-то выход.

"Очень много иностранных граждан, их работодатели звонят и спрашивают, что делать", - рассказывает Би-би-си глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Профсоюз, говорит он, пытался найти медцентры, которые бы согласились привить иностранных работников и даже нашли одну такую клинику, но она была готова выдать после укола только бумажный сертификат. Значит ли это включение в какой-либо электронный реестр - неясно, но получить QR-код в этом центре можно было только, привившись с полисом ОМС, объясняет он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии

Выяснить, каким образом может привиться мигрант, Каримов, по его словам, безрезультатно пытался последние несколько недель: "Мы два месяца назад звонили штаб [по борьбе с коронавирусом], трубили во все колокола, говорили, что вирус не по паспорту бьет, а по физическому человеку… Где-то пару недель назад еще раз спрашивали, опять нам не ответили ничего в оперштабе…"

"С одной стороны, они хотят привить, с другой - сорок пять дней сгоняли мигрантов в сахаровский миграционный центр на оформление патентов, и они там по 10 тысяч человек стояли в очереди", - отмечает Каримов.

Многочасовые очереди возникли там еще в мае и сохранялись там около полутора месяцев: 15 июня заканчивался льготный период пребывания иностранцев в России. До этого времени те, кто не продлил документы, должны были покинуть страну.

В результате у миграционного центра образовались многодневные тесные толпы трудовых мигрантов, пытающихся оформить необходимые документы. Видео с очередями публиковал телеграм-канал "Интересная Москва".

"Так до сих пор и не получилось привиться"

Нелогичной политику российских властей, которые полгода не могли придумать, как вакцинировать иностранных работников, считает и часть мигрантов. В профильных сообществах в соцсетях множество вопросов о том, где и как можно сделать прививку, которые остаются без ответа и тонут в спорах о целесообразности вакцинации.

Но и те иностранные работники, которые хотят сделать укол, пока имеют такую возможность, только если находятся в Москве и Подмосковье. Информации об открытии пунктов вакцинации для трудовых мигрантов в других регионах Би-би-си найти не удалось.

В минздраве Челябинской области сообщили Би-би-си, что "еще не видели официальных бумаг" по вопросу вакцинации мигрантов. "Решение принимается на федеральном уровне и далее идет по регионам, на все регионы", - объяснили в ведомстве, уточнив, что после принятия такого решения готовы начать вакцинацию.

В Свердловской области также ждут решения федеральных властей. В оперштабе Ростовской области тоже сообщили, что вакцинируют пока только граждан России.

Автор фото, Mikhail Tererschenko/TASS Подпись к фото, В регионах прививают пока в основном граждан России

При этом до 15 июля правительство должно организовать вакцинацию иностранцев, пребывающих на работу в Россию, и определить источники финансирования этой кампании. Соответствующее поручение Владимир Путин сделал 27 июня - в тот день, когда прививки для мигрантов уже начали делать в Москве.

"Привиться хочу по своей инициативе, по соображениям "не распространять": я уверен, что болезнь перенесу в лёгкой форме, а значит, могу невольно распространять, сам того не понимая. Поскольку работа связана с большим количеством контактов, в том числе и с пожилыми людьми, подумал, что оптимальный выход из ситуации - вакцинация", - рассказал Би-би-си 22-летний Ербек Мухмудбеков.

Мухмудбеков - гражданин Узбекистана, он работает в одной из частных управляющих компаний Петербурга мастером широкого профиля. Еще в 2020 году он пытался попасть добровольцем в исследования китайской вакцины от коронавируса. Проводившие их специалисты, узнав об отсутствии российского гражданства, сначала сказали, что это не препятствие, а затем пропали.

Тогда мужчина дождался, когда в открытом доступе появится "Спутник V", и попытался действовать через свое начальство, но выяснил, что мигрантам получить прививку пока невозможно.

"Опять начал ждать. Когда открыли пункты вакцинации в разных ТЦ, обошёл два ТЦ, везде говорили одно и то же - делаем только гражданам РФ. При этом я знал, что в Москве делали мигрантам и по телевизору кричали, что даже из Америки, Украины приезжают ради прививки Спутником", - рассказывает Мухмудбеков.

Тогда техник обратился к знакомым врачам из поликлиники, но получил ожидаемый ответ: оборот вакцины контролируется государством и получить свою дозу можно только по ОМС, который не полагается трудящимся по патенту мигрантам из Узбекистана.

"Оставался единственный выход, опять через тех же знакомых попробовал выйти на тех, кто делает ОМС, но они сказали что без ВНЖ [вида на жительство] или РВП [разрешения на временное проживание] сделать ОМС не получится. Так до сих пор и не получилось привиться", - рассказывает Мухмудбеков.

"Я никому и нигде не предлагал взятку, искал законный способ привиться. Иностранцы тоже - внезапно - болеют и распространяют вирус. Я хочу сделать вклад в борьбу с вирусом, добровольно, а меня не пускают", недоумевает мужчина.

На момент публикации о планах открыть пункты вакцинации для мигрантов в Петербурге ничего известно не было.