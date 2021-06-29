Украденный шедевр в засохшей реке. В Греции обнаружена похищенная картина Пикассо

23 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Две картины, показанные полицией во вторник, были украдены в 2012 году в ходе рейда на Национальную галерею в Афинах

В Греции была обнаружена картина Пабло Пикассо "Голова женщины", украденная девять лет назад во время ограбления в греческой галерее. За кражу работы Пикассо и произведения голландского художника Пита Мондриана был арестован 49-летний строитель из Афин.

Удалось определить судьбу и похищенной работы итальянского художника XVI века Гульельмо Каччиа. Однако спасти ее не удалось: подозреваемый сообщил полиции, что она была повреждена, и он смыл ее в унитаз. Человек, укравший картины, сам пришел в полицию и признался в совершенном им преступлении. Он также показал, где были спрятаны украденные шедевры.

Изначально в нападении на Афинскую национальную галерею в 2012 году подозревали двух человек. Произведения искусства сорвали с рам и вынесли из галереи всего за семь минут.

"Невозможно продать"

Картина Пикассо и работа Мондриана 1905 года "Ветряная мельница" были обнаружены поздно вечером в понедельник. Утром во вторник полиция сообщила репортерам дополнительные подробности дела.

Полицейские надеялись, что картины не покинули территорию Греции - об этом они говорили еще несколько месяцев назад.

Министр культуры Лина Мендони заявила журналистам, что произведение искусства было бы "невозможно продать или выставить", потому что на обороте холста художник написал по-французски: "Греческому народу, дань уважения от Пикассо".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Картины обнаружились на окраине Афин

Он передал картину Национальной галерее в Афинах в знак уважения к греческому сопротивлению нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Работа в стиле кубизма, написанная в 1939 году, - это один из многочисленных портретов партнерши Пикассо Доры Маар.

Месяцы планирования

Во время пресс-конференции во вторник полиция заявила, что 49-летний подозреваемый признался в краже, и рассказал, как он планировал преступление за полгода до его совершения.

По словам полицейских, почти каждый день он следил за передвижениями охранников и других сотрудников, отмечая время, когда те выходили покурить. 9 января 2012 года подозреваемый поднял ложную тревогу в другой части здания и проник на первый этаж музея.

Автор фото, National Art Gallery Подпись к фото, Вместе с "Головой женщины" похититель унес и "Ветряную мельницу" Мондриана

Меры безопасности в афинской Национальной галерее в то время оказались не на высоте: сигнализация не работала, отдельные части здания не покрывались камерами наружного наблюдения.

В течение нескольких минут вор вырезал из рам четыре работы и скрылся, хотя вторая картина Мондриана, по-видимому, была утеряна во время побега.

Полиция сообщила, что строитель годами прятал картины в своем доме и не собирался их продавать. Однако недавно он завернул их в пластиковую пленку и перевез в высохшее русло реки в Кератеа, недалеко от Афин, куда в итоге он привел полицейских. Полотна находились в хорошем состоянии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция опубликовала снимок высохшего русла реки, где были обнаружены картины

После ограбления система безопасности музея была модернизирована, и правительство Греции приветствовало обнаружение картин, назвав его "крупным успехом".