В облаках Венеры жизни быть не может. Там слишком сухо

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

49 минут назад

Автор фото, Akatsuki/ISAS-Japan/M.Thévenot Подпись к фото, Вид на Венеру с японского аппарата Акацуки, находящегося на орбите

В венерианских облаках жизни существовать не может. Точка.

Там просто слишком сухо, утверждает международная группа исследователей под руководством Королевского университета Белфаста.

В прошлом году ученые заговорили о возможности существования микробов в атмосфере Венеры - там обнаружили газообразный фосфин (РН3).

Высказывались предположения, что концентрацию фосфина невозможно объяснить только геологической активностью. Но новое исследование, похоже, ставит на них крест.

Команда провела оценку всего, что нам известно о венерианских облаках по данным космических зондов, а затем изучила каталог форм жизни на Земле, чтобы понять, могут ли какие-либо известные науке организмы выжить в этой негостеприимной среде. Облака состоят в основном из серной кислоты с небольшой долей воды.

В результате оказалось, что даже экстремофилы - микробы, приспособившиеся к выживанию в самых сложных условиях, - не смогли бы выжить в такой атмосфере, не говоря уже о процветающих колониях.

"Мы обнаружили, что эффективная концентрация молекул воды не просто меньше необходимой для выживания наиболее стойких микроорганизмов на Земле - она ниже более чем в 100 раз. Это почти нижняя граница шкалы, что непреодолимо далеко до условий, которые требуются для жизни", - сказал доктор Джон Холлсворт из Белфастской школы биологических наук.

Означает ли это, что жизни на Венере точно быть не может?

Когда в сентябре прошлого года команда исследователей обнаружила присутствие фосфинов на Венере, научный мир возбудился.

На Земле наличие фосфинов связывается с жизнью, с микробами, живущими в кишечнике животных, таких как пингвины, или в бедных кислородом средах - например, болотах.

Фосфин можно производить и промышленным способом, но на Венере нет заводов, поэтому его наличие в облаках планеты требовало другого объяснения.

Обнаружившая фосфин на Венере группа исследователей под руководством профессора Джейн Гривз из Кардиффского университета поставила вопрос о возможности существования жизни на планете и предложила другим ученым опровергнуть это предположение.

Некоторые астрономы поначалу сомневались в достоверности результатов наблюдений, которые были сделаны с помощью двух разных систем телескопов. Теперь в дискуссию вмешались и эксперты-биохимики. Доктор Холлсворт - микробиолог, специализирующийся на реакции живых организмов на стресс.

Профессор Гривз с похвалой отозвалась о его работе, но при этом все еще не исключает возможности существования в венерианской атмосфере "окон" с пригодными для жизни условиями.

"Мы довольно подробно обсуждали это в прошлом году; мы знаем, что атмосфера Венеры чрезвычайно иссушена, но мы не знаем, насколько хорошо она перемешана, - говорит Гривз. - У моего коллеги Пола Риммера только что вышла статья, в которой показано, что в некоторых облаках содержание воды может быть довольно высоким".

Профессор Гривз обратила внимание на темные полосы, которые иногда можно увидеть в атмосфере в ультрафиолетовом свете в течение короткого времени. Существует предположение, что это могут быть колонии микробов, которые развиваются, умирают и появляются снова.

Автор фото, NASA/SwRI/MSSS/G.Eichstädt/H.Becker/K.Kuramura Подпись к фото, В облаках Юпитера существуют необходимые условия для жизни. Так атмосферу газового гиганта видит художник

Доктор Крис Маккей - известный астробиолог, изучающий возможности жизни за пределами Земли. Он работает в НАСА и стал соавтором нового исследования Холлсворта.

По словам Маккея, ему хотелось бы думать, что Венера обитаема, но прямые измерения состава атмосферы, выполненные зондами, не позволяют считать это вероятным.

Более многообещающим - хотя по-прежнему труднодоказуемым - является предположение о существовании жизни в облаках Юпитера.

Новое исследование показывает, что совместимые с жизнью температуры и концентрация воды могут быть найдены на глубине, где давление примерно в пять раз выше, чем на Земле. Конечно, само по себе это ничего не означает - для поддержания жизни нужны также и питательные вещества.

"Гораздо труднее определить, где есть жизнь, чем где ее быть не может, - говорит доктор Маккей. - Чтобы сказать, что место непригодно для жизни, нужно всего лишь показать, что один из параметров выходит за пределы допустимого для жизни диапазона. К сожалению, в случае с Венерой так и оказалось".

"Мы знаем, что один параметр - активность воды - в определенном слое атмосферы Юпитера находится в пределах этого диапазона. Но чтобы показать, что этот слой пригоден для жизни, нам нужно рассмотреть все условия для существования жизни и доказать, что все они выполняются. Так что сказать, что атмосфера Юпитера пригодна для жизни, гораздо труднее, чем сказать, что облака Венеры необитаемы", - продолжает он.

Автор фото, Rocket Lab Подпись к фото, Миссия Photon компании Rocket Lab предполагает спуск этого зонда через атмосферу Венеры

Венера сегодня - наиболее горячо обсуждаемая планета.

НАСА и Европейское космическое агентство только что одобрили три новые миссии на Венеру - предполагается, что они полетят в конце этого десятилетия.

А частная компания Rocket Lab намеревается отправить космический зонд для изучения атмосферы планеты уже в 2023 году. В проекте принимают участие члены команды профессора Гривз, зонд должен будет взять пробы газообразного фосфина при прохождении через облака.

Кроме того, команда Гривз собирается официально опубликовать свой ответ на возражения ученых, выразивших сомнения в надежности полученных с помощью телескопов данных.

"Мы снова изучили данные, [сотрудники обсерватории Альма в Чили] серьезно их улучшили, и я довольна результатами наших наблюдений Венеры", - сказала профессор Гривз.