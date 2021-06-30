Фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову отказали в УДО
Суд в Твери не стал досрочно освобождать Кирилла Жукова, отсидевшего более полутора лет за попытку поднять забрало на шлеме росгвардейца.
Бывший машинист московского метро Кирилл Жуков - один из более чем двух десятков фигурантов так называемого "московского дела", осужденных осенью 2019 года.
27 августа 2019 года в Москве прошла массовая акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали для участия в городских выборах. По данным ОВД-Инфо, полиция тогда задержала почти 1400 человек.
По итогам акции было возбуждено около 30 уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия против представителей власти.
Кирилла Жукова обвиняли в том, что он применил силу против бойца Росгвардии, якобы попытавшись сорвать с него шлем, от чего сотрудник Нацгвардии испытал физическую боль.
Сам Жуков вину не признал: он говорил, что дотронулся до каски, но никакого намерения ее срывать у него не было. Этот момент попал на видео: на записи заметно, что Жуков быстро дотрагивается до нижней части шлема в области ремешка, а затем отдергивает руку.
Во время суда потерпевший просил не назначать Жукову суровое наказание. Суд приговорил бывшего машиниста к трем годам колонии.
Защита Жукова насчитала более 50 нарушений в решениях судов первой и второй инстанции, выносивших приговор и рассматривавших жалобу на него. Как сообщал "Коммерсант", в частности, суды отказывались допросить свидетелей защиты и приобщить к материалам дела главное вещественное доказательство - шлем росгвардейца, до ремешка которого в августе 2019 года дотронулся Жуков.
Об условно-досрочном освобождении Жуков попросил еще в 2020 году, однако тогда ему было отказано. Против было руководство колонии в Свердловской области, где сидел осужденный.
В характеристике представители ИК указали, что Жуков "за время отбывания наказания в учреждении характеризуется посредственно, поощрений от администрации не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности", сообщал Интерфакс.
Однако вскоре адвокатам удалось добиться смягчения приговора: суд на полгода сократил назначенный срок и изменил место отбытия наказания на колонию-поселение, и Жукова перевели в Тверскую область.
Кирилл Жуков получил три года колонии: он хотел поднять забрало росгвардейца
Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии Кирилла Жукова. Суд решил, что он попытался сорвать защитный шлем с сотрудника Росгвардии, из-за чего тот испытал физическую боль.
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