Фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову отказали в УДО

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Автор фото, Andrei Vasilyev/TASS Подпись к фото, Кирилл Жуков во время оглашения приговора в сентябре 2019 года

Суд в Твери не стал досрочно освобождать Кирилла Жукова, отсидевшего более полутора лет за попытку поднять забрало на шлеме росгвардейца.

Бывший машинист московского метро Кирилл Жуков - один из более чем двух десятков фигурантов так называемого "московского дела", осужденных осенью 2019 года.

27 августа 2019 года в Москве прошла массовая акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали для участия в городских выборах. По данным ОВД-Инфо, полиция тогда задержала почти 1400 человек.

По итогам акции было возбуждено около 30 уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия против представителей власти.

Кирилла Жукова обвиняли в том, что он применил силу против бойца Росгвардии, якобы попытавшись сорвать с него шлем, от чего сотрудник Нацгвардии испытал физическую боль.

Сам Жуков вину не признал: он говорил, что дотронулся до каски, но никакого намерения ее срывать у него не было. Этот момент попал на видео: на записи заметно, что Жуков быстро дотрагивается до нижней части шлема в области ремешка, а затем отдергивает руку.

Во время суда потерпевший просил не назначать Жукову суровое наказание. Суд приговорил бывшего машиниста к трем годам колонии.

Защита Жукова насчитала более 50 нарушений в решениях судов первой и второй инстанции, выносивших приговор и рассматривавших жалобу на него. Как сообщал "Коммерсант", в частности, суды отказывались допросить свидетелей защиты и приобщить к материалам дела главное вещественное доказательство - шлем росгвардейца, до ремешка которого в августе 2019 года дотронулся Жуков.

Об условно-досрочном освобождении Жуков попросил еще в 2020 году, однако тогда ему было отказано. Против было руководство колонии в Свердловской области, где сидел осужденный.

В характеристике представители ИК указали, что Жуков "за время отбывания наказания в учреждении характеризуется посредственно, поощрений от администрации не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности", сообщал Интерфакс.