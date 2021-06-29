Снова война в Эфиопии. Повстанцы отвоевали столицу Тыграя, жители региона голодают

22 минуты назад

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Повстанцы взяли под контроль Мекеле - столицу мятежной северной провинции Тыграй в Эфиопии. Власти Эфиопии, установившие контроль над регионом Тыграй в ноябре прошлого года после захвата повстанцами армейских баз, объявили о временном перемирии в гуманитарных целях.

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом, названная так по имени народности тиграи. Большинство населения страны принадлежат к живущей в центре и на юге народности амхара.

Начавшийся здесь 4 ноября 2020 года вооруженный конфликт между центральными властями и местными сепаратистами унес тысячи жизней: сотни тысяч людей находятся на грани продовольственной катастрофы, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Мекеле уход правительственных войск местные жители встретили празднованиями и фейерверками. "Все вышли на улицу. Люди радуются, по улицам разносится музыка", - рассказал один из местных жителей агентству AFP.

Недавно поступили сообщения о возобновлении боев между бойцами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и правительственными войсками за пределами Мекеле. Однако быстрое наступление сепаратистов в минувший понедельник привело к неожиданному захвату города: это может стать поворотным моментом в кровопролитном конфликте.

В заявлении, опубликованном так называемым правительством "Национального государства Тыграй", говорится о невероятной победе, а также о том, что Мекеле теперь находится под контролем сил обороны Тыграя. Местные власти призывают жителей и повстанческие силы сохранять бдительность до тех пор, пока Тыграй полностью не освободится от внешнего вторжения.

"Мы не остановимся, пока Тыграй не будет очищен от всех сил противника. Мы сделаем все возможное для этого", - заявил телеканалу Си-эн-эн представитель повстанческого движения Гетачью Реда.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Более двух миллионов жителей Тыграя покинули провинцию из-за начавшегося конфликта

Реда также отметил, что бойцы НФОТ нанесли поражение правительственным войскам к югу и западу от Мекеле.

Согласно ООН, ситуация с поставками продовольствия на севере региона находится на грани катастрофы, около пяти миллионов людей по всей стране нуждаются в срочной продовольственной помощи.

Обе стороны конфликта обвиняются в массовых убийствах и нарушениях прав человека.

Как развивался конфликт

В 2019 году премьер Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира за разрешение многолетнего конфликта с соседней Эритреей, но теперь в Эфиопии вспыхнула новая война.

Абий Ахмед пришел к власти под лозунгом модернизации, но именно при нем отношения между партией "Народный фронт освобождения Тыграй" и центральными властями испортились.

Тыграйские политики обвиняли премьер-министра в предвзятом отношении и попытке выдавить их из власти, Абий Ахмед - в коррупции и саботаже реформ.

9 сентября 2020 года в Эфиопии должны были пройти всеобщие и местные выборы, которые правительство Абия Ахмеда Али отложило на 2021 год в связи с пандемией Covid-19.

Власти автономной провинции Тыграй не подчинились и провели выборы, принесшие НФОТ, по их же данным, абсолютное большинство в региональном парламенте.

Кабинет Абия Ахмеда Али объявил тыграйские выборы незаконными. Руководство провинции в свою очередь отказалось подчиняться центральному правительству, поскольку срок его полномочий истек, а новые выборы не состоялись.