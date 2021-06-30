Дайджест: Англия и Украина - в четвертьфинале ЧЕ; обыски у журналистов издания "Проект"

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автор победного гола украинцев Артем Довбик (справа) и его товарищ по команде Евгений Макаренко

Во вторник определилась последняя четвертьфинальная пара чемпионата Европы по футболу, и ее составили Англия и Украина.

Англия обыграла Германию, а Украина - Швецию. По сравнению с непередаваемой феерией понедельника, матчи во вторник были на вид скучноваты, но эмоциональное и даже историческое значение их результатов оказалось огромным. Во всяком случае, для игравших сборных и их болельщиков.

Англия на Уэмбли довольно уверенно обыграла Германию - 2:0.

Для большей части мира это - всего лишь результат одной из игр 1/8 финала, в которой сошлись примерно равные и сильные команды. Но для англичан это - совершенно особенная победа.

Они не побеждали немцев в важнейших турнирах 55 лет - с того финала чемпионата мира в 1966 году, когда Англия, обыграв ФРГ в дополнительное время 4:2, в первый и последний раз стала чемпионом мира.

Все дни перед матчем пресса, эксперты, болельщики - все! - снова и снова вспоминали полуфинал ЧЕ 1996 года, в котором нынешний тренер англичан, а тогда защитник сборной Гарет Саутгейт не забил решающий пенальти в послематчевой серии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рахим Стёрлинг, Люк Шо и Джек Грилиш - соавторы первого гола англичан. Шо и Грилиш - второго

"Я просто очень доволен. Я смотрел на большой экран [на стадионе] и увидел там, наверху, [тогдашнего вратаря сборной] Дэвида Симена... Я ничего не смогу изменить для моих товарищей, с которыми тогда играл, так что эта боль никогда не уйдет, но что здорово - теперь мы подарили людям новый день, который они будут помнить", - сказал после матча Би-би-си Гарет Саутгейт.

"Ой, да я давно его простил", - отшутился сидевший в студии соведущий эфира Би-би-си, тогдашний бомбардир сборной Алан Ширер, когда ведущий и другой легендарный нападающий Гари Линекер спросил его - тоже, конечно, иронично - что он думает о словах Саутгейта.

Вечером Украина и Швеция сошлись в тягучей, натужной схватке. В первом тайме они обменялись голами самых ярких и работоспособных своих игроков, Александра Зинченко и Эмиля Форсберга, а потом исступленно бились до самого конца и основного, и дополнительного времени - пока не наступила неожиданная развязка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главный тренер украинцев Андрей Шевченко после игры великодушно пожалел лучшего игрока шведов Эмиля Форсберга

У шведов в первой дополнительной пятнадцатиминутке был удален левый центральный защитник Маркус Даниэльсон, который влетел прямой ногой в колено Артему Беседину - и после этого шведы почти только отбивались.

Но украинцам до самого конца никакой выгоды из этого извлечь не удавалось (скорости движения и мысли очень заметно недоставало многим игрокам обеих команд, и не только в добавленное время). И только когда все уже считали секунды до серии пенальти, в добавленное время после второго дополнительного тайма, украинским игрокам явилось маленькое чудо. Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, всю игру работавший главным мотором своей команды, подал слева, вымотанные шведские защитники чуточку не успели - и вышедший на замену Артем Довбик головой пробил мимо шведского вратаря.

Теперь Англия и Украина встретятся в четвертьфинале 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме. Единодушное мнение английских комментаторов о перспективах команд: дорога в полуфинал для Англии открыта, просто нельзя расслабляться и совсем уж недооценивать соперника.

В остальных четвертьфинальных парах сыграют Швейцария-Испания, Бельгия-Италия и Чехия-Дания.

Обыски у журналистов "Проекта"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обыски у журналистов "Проекта": как это было

Во вторник прошли обыски в квартирах журналистов независимого российского издания "Проект": главного редактора Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой, а также у родителей Рубина.

В этот же день издание опубликовало расследование о главе МВД Владимире Колокольцеве - в нем говорится, что Колокольцев мог быть связан с криминальными авторитетами 1990-х годов, а его родственники, возможно, владеют крупной недвижимостью в Москве и Подмосковье.

Однако следователи, по словам адвокатов журналистов, утверждают, что обыски связаны не с этой статьей, а с делом о предполагаемой клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера в фильме, авторами которого следствие считает Баданина и Жолобову. Фильм показан на телеканале "Дождь" несколько лет назад.

Испанская прокуратура предполагает, что петербургский миллиардер Трабер может быть одним из лидеров легендарной Тамбовской ОПГ, а в фильме журналисты назвали Трабера "единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин".

"Прямая линия" Путина

Российский президент Владимир Путин проведет очередную "Прямую линию" - сеанс ответов на вопросы граждан в прямом эфире. Эфир начнется на всех основных телеканалах России в полдень по Москве. В этот раз из-за пандемии не будет привычных групп отобранных граждан в городах и весях, задающих вопросы на камеру.

Нидерланды обвиняют Россию в опасных облетах их фрегата близ Крыма

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фрегат ВМФ Нидерландов "Эвертсен" в порту Одессы, 18 июня 2021 года

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен во вторник заявила, что 24 июня российские боевые самолеты несколько часов барражировали в опасной близости над фрегатом ВМФ Нидерландов "Эвертсен", хотя он находился в нейтральных водах Черного моря - возле Крыма, но за пределами акватории, которую Россия после аннексии называет своей.

Это происходило на следующий день после того, как британский эсминец "Дефендер", вместе с "Эвертсеном" гостивший в украинском порту Одесса, демонстративно прошел мимо крымского берега.

Минобороны России утверждает, что "Эвертсен" шел к Керченскому проливу, и маневры боевых самолетов заставили его отвернуть.

Политологи из нескольких британских и американских университетов Том Пасхалис, Брин Розенфельд и Катерина Тертычная на сайте Washington Post анализируют, насколько эффективны новые инструменты Кремля, ограничивающие деятельность независимых СМИ, прежде всего статус "иностранного агента". Они обращают внимание на то, что получив этот статус, сайт Vtimes был вынужден закрыться с 12 июня.

Политологи считают, что эта тактика Кремля будет эффективна в краткосрочной перспективе: она, в частности, приведет к сокращению числа неподконтрольных ему средств массовой информации. Но на более длительном временном отрезке те, кто выживет, станут сильнее.

Ученые ссылаются на опыт других нелиберальных режимов, разными способами подрывающих экономическую жизнеспособность оппозиционных СМИ. Однако есть один канал финансирования, который обычно сохраняется дольше других: подписка. В России за счет этого пока существует "Медуза", также недавно объявленная иноагентом. В 2014 году телеканал "Дождь", лишившись возможности продавать рекламу, выжил благодаря краундфандингу, пишут эксперты.

Эти примеры, по их словам, не уникальны для России: в Малайзии один популярный оппозиционный сайт продолжает существовать за счет подписки с 2002 года, несмотря на постоянные козни властей. Похожие СМИ есть в Египте, Иордании, на Филиппинах.

Упомянутая выше "Медуза" подробно разбирает объяснения официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, откуда в статье главы ведомства Сергея Лаврова взялось ложное и неправдоподобное утверждение о том, что "школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом".

Захарова выступила с отповедью "иноагентству" (понимаемому, видимо, расширительно - пока не всем из пригвожденных ею СМИ присвоен этот статус) за предположения о том, что источником этого утверждения был ролик в тик-токе. По ее словам, настоящим источником был сайт Christian Today c ежемесячным охватом в 3 млн уникальных пользователей.

Однако, как выяснила "Медуза", мало того, что эта оценка популярности ресурса сильно завышена, так к тому же Christian Today ничего подобного не писал. Он рассказывал об одной театральной постановке, в одной части одной западной страны (Шотландии), не для детей, а для учителей, и Христос изображался в ней не бисексуалом, а трансгендером. Посещение спектакля ни для кого обязательным не было.

В Москве начали прививать иммигрантов. В остальной России - неразбериха

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

В России начали прививать от ковида трудовых иммигрантов - но пока только в двух местах и только в Москве и Подмосковье. В остальной России, по сведениям Би-би-си, по-прежнему вакцинируют только российских граждан.

В России живут миллионы иностранцев, и очень многие из них работают в общепите и сфере услуг, где теперь по решению властей обязательно нужно привить 60% сотрудников. Но ясного ответа на вопрос, где привиться трудовому иммигранту, по-прежнему нет.

Подробнее об этом - в материале наших корреспондентов: "Две точки на всю Россию. Как начали прививать трудовых мигрантов".

Фермер и фотограф Трейси Крюгер ухаживает за тысячами овец на своем участке в австралийском штате Виктория. Переодически она выхаживает ягнят, брошенных матерями.

Чтобы ягнята не мерзли, Трейси надевает на них свитера, купленные в благотворительных магазинах.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ягнята в разноцветных свитерах спасают от печали