Нулевой пациент? В скелете, найденном в Латвии, нашли самый древний штамм чумы

час назад

Автор фото, Dominik Goldner, BGAEU, Berlin Подпись к фото, Скелет был найден в Латвии еще в XIX веке, но генетический анализ его провели только сейчас

Ученые нашли нового претендента на роль "нулевого пациента" с чумой: у мужчины, умершего более 5 тыс. лет назад на территории современной Латвии, найден самый древний известный штамм болезни.

В костях охотника-собирателя, найденных на неолитической стоянке Риннюкалнс у реки Салаца на севере Латвии, найдены следы возбудителя чумы - бактерии Yersinia pestis.

Останки двух человек были обнаружены в этом месте еще в XIX веке, но затем затерялись в антропологической коллекции в Германии до 2011 года. В результате последующих раскопок нашли еще два захоронения.

В ДНК древней бактерии отсутствует ряд генов, сделавших чуму впоследствии намного более опасной болезнью: 5300 лет назад она не могла передаваться через блох, переносимых крысами и другими грызунами, тогда как бубонная чума, опустошавшая страны Евразии в исторические времена и изредка встречающаяся до сих пор, распространяется именно таким способом.

Мужчина 20-30 лет из Риннюкалнс, судя по анализу его останков, умер от чумы, но похоронен он был так же, как его соплеменники, то есть произошедшее с ним они как что-то экстраординарное не воспринимали.

"Вероятнее всего, его укусил грызун, он получил первичное заражение Yersinia pestis и умер через пару дней, может быть через неделю, от септического шока", - считает доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.

В трех других скелетах, захороненных рядом, следов чумы не обнаружено.

Автор фото, Harald Lubke, ZBSA, Schloss Gottorf Подпись к фото, Риннюкалнс на берегу реки Салацы в Латвии - известная стоянка древних людей

Впоследствии чума мутировала и стала заразнее и смертоноснее. В истории Европы было несколько пандемий чумы; одна из них, известная как "Черная смерть", в XIV веке выкосила до половины населения континента.

Повторные волны болезни обрушивались на Европу на протяжении еще нескольких веков и унесли миллионы жизней.

В наше время чума лечится антибиотиками в случае достаточно ранней диагностики.

Автор фото, Dominik Goldner, BGAEU, Berlin

Обнаружение ранней формы возбудителя чумы заставило ученых пересмотреть прежние представления об эволюции болезни. До сих пор была распространена гипотеза, что чума была столь же заразной и в доисторические времена и потому стала причиной сильной убыли населения в Западной Европе в конце неолита.

Однако ученые из Кильского университета теперь предполагают, что чума спорадически передавалась от животных к людям примерно 7000 лет назад, когда в Центральной Европе появились первые земледельческие культуры. Поскольку она тогда была не настолько заразной, крупных вспышек болезни в то время не было.