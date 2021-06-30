Суд в Туапсе приговорил идеолога ЧВК "ЕНОТ" к 10,5 годам колонии

35 минут назад

Автор фото, vk.com/zatvorniknk

Суд в Туапсе приговорил идеолога и казначея военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как ЧВК "ЕНОТ") Владимира Морозова к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве с применением насилия, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

55-летнего Морозова признали виновным по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса (вымогательство с применением насилия).

Своей вины он не признал. Его адвокат комментировать приговор отказался, пишет газета.

По данным "Коммерсанта", Морозова задержали в рамках расследования дела о нападении на жителя Туапсе Петра Супонева. которое произошло в августе 2018 года.

Тогда, как установило следствие, жители Москвы Денис Карабан и Василий Минчик проникли во двор дома Супонева в Туапсе, заперли в гараже его жену, а затем несколько раз ударили Супонева, потребовав от него передать права на земельный участок человеку, которого они назвали.

Как пишет газета, Карабан и Минчик оказались членами ЧВК "ЕНОТ", которая была создана якобы с целью военно-патриотического воспитания молодежи.

Как следует из приговора суда, с которым ознакомилось издание, участники ЧВК "ЕНОТ" занимались неофициальным розыском и слежкой за людьми на заказ, а также нападениями на граждан и хищениями их имущества.

Как установил суд, Морозов вместе с лидером ЧВК Романом Теленкевичем разрабатывал план нападения на Супонева и вымогательства у него имущества, а также передал исполнителям 150 тысяч рублей в качестве гонорара за это преступление.

По версии следствия, Морозов вступил в ЧВК "ЕНОТ" в 2016 году. В организации он был идеологом и казначеем - хранил добытые преступным путем средства и распределял их между участниками.

Стать идеологом организации, считает следствие, Морозову позволило то, что у него есть опыт идеологической и воспитательной работы, а также знания в области религиозно-нравственных учений. Именно Морозов, по версии следствия, разработал доктрину деятельности ЧВК на основе религиозно-патриотических взглядов.

Уголовное преследование участников ЧВК "ЕНОТ"

Следствие заподозрило участников ЧВК "ЕНОТ" в преступной деятельности осенью 2019 года.

"Согласно уставу, РОО Е.Н.О.Т. создана для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем организации изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества, и т. д., - цитировал "Коммерсант" материалы дела, - При этом фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий".

Подозреваемыми по делу стали сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Их заподозрили в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК), банды (статья 209 УК), а также в разбоях и кражах (статьи 162 и 158 УК).

По версии следствия, чекисты отдавали лидеру "енотов" Теленкевичу приказы, которые выполняли неустановленные участники организации, писала газета.

Издание также писало, что члены ЧВК "ЕНОТ" участвовали в военных действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в операции по присоединению Крыма к России. Сами участники говорили, что участвовали не в боевых, а в гуманитарных операциях, однако на фото и видео они в основном были в камуфляжной одежде и с оружием, отмечал "Коммерсант".