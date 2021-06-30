Ким Чен Ын обрушился на подчиненных за "трагический инцидент", связанный с Covid-19. Что это может значить?

29 минут назад

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Северокорейский лидер публично раскритиковал своих подчиненных за ошибки, приведшие к некоему "трагическому инциденту", связанному с Covid-19.

Ранее официальные лица утверждали, что благодаря эффективным мерам пандемия их страну не затронула. Однако заявление Ким Чен Ына свидетельствует о том, что ситуация с ковидом в стране не столь радужная.

Государственное новостное агентство ЦТАК процитировало высказывания Кима на специально созванном совещании партийного руководства.

Он обвинил неназванных чиновников в халатности, которая, по его словам, вызвала некий трагический инцидент, создавший серьезную угрозу для людей и национальной безопасности.

ЦТАК сообщило об увольнении нескольких высокопоставленных лиц, включая одного члена могущественного постоянного комитета политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В него входят всего пять человек, включая самого Кима.

Суть инцидента и имена провинившихся не раскрывались.

После начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы. В сочетании с международными санкциями это привело к дефициту продовольствия и кризису и без того слабой экономики.

На партийной конференции в апреле Ким Чен Ын признал, что стране грозит голод, и призвал сограждан готовиться к новому "Трудному походу" (так в КНДР называют экономический кризис и голод 1990-х годов).

Что бы это значило?

Как предположил эксперт по КНДР Ан Чан Ир, сбежавший в свое время из Северной Кореи, это сигнал о том, что Пхеньян нуждается во внешней помощи.

"Иначе они не стали бы признавать провалы режима в борьбе с эпидемией", - считает он.

Сообщение ЦТАК говорит об ухудшении ситуации со здоровьем населения, уверен профессор-международник Женского университета Ихва в Сеуле Оейф-Эрик Исли.

"Ким найдет козлов отпущения, вычистив недостаточно лояльных чиновников и связав их плохую работу с отступлениями от правильной идеологии", - полагает он.

"Публикация может быть как обоснованием требования туже затянуть пояса, так и политической подготовкой к получению вакцин из-за границы", - добавил доктор Исли.

Насколько все плохо?

Северная Корея ввела строгие карантинные ограничения, государственные СМИ постоянно напоминали гражданам о бдительности.

В прошлом году они забили тревогу в связи с "желтой пылью" из Китая. Науке неизвестно о какой-либо связи между сезонными ветрами, переносящими лессовую пыль, и распространением Covid-19.

Торговля с Китаем, основным экономическим партнером КНДР, резко сократилась. Многие виды продовольствия и лекарств стали недоступными.

В последние месяцы из Северной Кореи поступали сообщения о росте цен на продовольствие, случаях голодной смерти и возросшем числе нищих на городских улицах.

Международные организации предупреждают о серьезном кризисе.

Ким Чен Ын исхудал?

В последние дни все чаще говорят о том, что Ким Чен Ын потерял вес. Недавно северокорейское телевидение показало фрагмент интервью с жителем Пхеньяна, выразившим опасения по поводу здоровья Ким Чен Ына.

Автор фото, EPA/KCNA Подпись к фото, Государственное новостное агентство ЦТАК опубликовало снимок с правительственного заседания 18 июня 2021 года - впрочем, здесь Ким Чен Ын сильно исхудавшим не выглядит

"Увидев, насколько Господин Ким истощен, мы сильно печалились. Все начали плакать", - рассказал мужчина Центральному корейскому телевидению.

Подобные заявления не свойственны государственным СМИ, где имидж главы КНДР жестко контролируется, а любые обсуждения состояния здоровья лидера недопустимы.

Кроме того, в телеэфире показали кадры прибытия Ким Чен Ына на концерт, где он действительно выглядит более исхудавшим по сравнению с предыдущими годами. Об этом же свидетельствуют кадры с партийных заседаний.

Наблюдатели, внимательно следящие за всеми кадрами с Ким Чен Ыном, заметили даже, что ремешок его часов застегнут на другую дырочку. Так что он явно похудел.

Но до сих пор до конца не ясно, почему телеканал показал то интервью с жителем Пхеньяна.

Об одном можно сказать с уверенностью - северокорейский режим никогда не позволит опубликовать новости, выставляющие Ким Чен Ына в негативном свете, напоминает глава сайта One Korea Center Квак Гил Сеоб.