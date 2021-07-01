Суд в США отклонил требование Бритни Спирс избавить ее от опекунства отца

52 минуты назад

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Суд Лос-Анджелеса отклонил требование певицы Бритни Спирс вывести ее из-под опеки отца, который с 2008 года контролирует ее финансы и профессиональную деятельность.

В ходе слушаний певица говорила суду, что все эти годы была глубоко несчастна, выдвигала серьезные обвинения против своих родителей и заявила, что боится своего отца.

В последнем выступлении на прошлой неделе, которое пресса назвала "бомбическим откровением", Бритни Спирс заявила, что ее накачивают наркотиками и принуждают к выступлениям на концертах.

Запись этого выступления должна была остаться только в распоряжении суда, но произошла утечка, после чего суд запретил виртуальное присутствие на слушаниях представителей прессы. Ранее из-за всемирной популярности Бритни Спирс и общественной значимости обсуждаемых в суде вопросов ряду СМИ было разрешено удаленно следить за его ходом.

Судья Бренда Пенни объяснила свой отказ удовлетворить требование певицы тем, что не может вынести решение только лишь на основании ее эмоциональных заявлений. Сначала Спирс необходимо подать официальное ходатайство о расторжении соглашения об опекунстве.

Такое ходатайство уже было подано адвокатами Бритни Спирс в августе прошлого года, но в ноябре лос-анджелесский суд решил его не удовлетворять.

В нынешней ситуации, судя по всему, суду не хватило официальных запросов со стороны истицы.

Адвокаты певицы заявили, что продолжат борьбу за ее права, и попросили суд также рассмотреть ее недавние заявления о применяемом к ней насилии.

Что говорила Бритни?

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"Я хочу перемен, хочу, чтобы эти перемены начали происходить, я заслуживаю этого […] И я, честно говоря, хотела бы подать в суд на свою семью. Я также хотела бы иметь возможность поделиться с миром своей историей и тем, что они сделали со мной, вместо того чтобы это оставалось тайной, которая выгодна им всем", - говорила поп-дива на слушаниях на прошлой неделе.

Она также обрушилась с критикой на штат Калифорния. По ее словам, имея в своих файлах все ее предыдущие заявления и ходатайства, из которых следует, что ее отец и другие причастные к опекунству над ней заслуживают тюрьмы, власти штата и судебная система не сделали абсолютно ничего.

Также она утверждает, что после ее первых попыток добиться справедливости ее стали накачивать одурманивающим препаратом - литием.

"Это сильное лекарство. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной ухаживали шесть разных медсестер", - заявила певица.

Потом, рассказала Бритни, ее отправили на некую реабилитацию за ее собственный счет - 60 тыс. долларов в месяц. Там у нее отобрали все личные вещи, включая телефон, и заставляли работать 7 дней в неделю по 10 часов в день. По описаниям певицы, это место ничем не напоминало клинику.

"Они все жили в доме вместе со мной: медсестры, круглосуточная охрана. Был один повар, который приходил туда и готовил для меня ежедневно в будние дни. Они смотрели, как я переодеваюсь каждый день, голая - утром, днем и вечером. В моей комнате даже не было двери", - рассказала Спирс.

Кроме того, она утверждает, что ее вынудили поставить внутриматочную спираль, несмотря на ее желание родить еще одного ребенка. У Бритни уже есть два сына 14 и 15 лет, оба находятся на попечении своего отца Кевина Федерлайна, с которым Спирс состояла в браке.

В ответ на обвинения дочери Джеймс Спирс лишь передал через своего адвоката короткое послание, в котором сказал, что сожалеет о страданиях Бритни, любит ее и скучает.

Как отец стал опекуном

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бритни Спирс с отцом, 2006 год

В 2008 году суд наделил отца Бритни Спирс полномочиями ее опекуна после череды публичных скандальных инцидентов, связанных с психическим здоровьем певицы.

С точки зрения права, случай Бритни Спирс - довольно необычный.

Последние 13 лет опекуны певицы распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют ее личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с лечащими врачами.

В случае со Спирс соглашение об опекунстве было разделено на две части - личное опекунство и доверительное управление состоянием певицы, которое в марте оценивалось примерно в 60 млн долларов.

Изначально Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна Бритни, но в 2019 году он отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. Его место заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери, а отец продолжил распоряжаться ее финансами вместе с фондом по управлению частным капиталом Bessemer Trust.

В поддержку Бритни Спирс выступают многие звезды мировой музыки и Голивуда. В их числе бывший бойфренд певицы Джастин Тимберлейк, певица Игги Азалия, звезда соул-музыки Дайон Уорвик, сестра Бритни Джейми Линн Спирс и многие другие.