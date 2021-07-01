Сплетница, Шмигадун, доктор Смерть и Пол Маккартни: что смотреть в сети в июле

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

25 минут назад

Автор фото, Amazon Studios Подпись к фото, Крис Прэтт в очередной раз спасает мир

Дон Чиддл и Джон Хэмм у Стивена Содерберга, Евгений Миронов застрял между мирами, Крис Пратт спасает будущее, а легендарная "Сплетница" возвращается. И это далеко не все фильмы и сериалы, которые можно увидеть в июле в сети.

"Без резких движений" (No Sudden Move)

1 июля, HBO Max

Банда, нанятая для кражи некоего загадочного документа, оказывается в крайне затруднительном положении и решает найти заказчика, чтобы задать ему несколько вопросов. Все происходит в Детройте 1955-го года, а среди головорезов -Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Рэй Лиотта, Джон Хэмм, Киран Калкин и многие другие. Мог бы быть и Джордж Клуни, но выбыл из-за пандемии. Как все эти достойнейшие люди собрались вместе? Ответ прост: Стивен Содерберг. Великий режиссер продолжает доказывать, что для него нет принципиальной разницы между фильмами для большого экрана и стриминговыми платформами. На сей раз он отдал на Hulu фильм, который многие заранее называют лучшим в его карьере.

"Пробуждение"

1 июля, ivi

После автокатастрофы жизнь следователя Павла Фролова (Евгений Миронов) разделилась на две полноценных реальности. В одной выжила его жена, в другой - сын. Теперь Фролову предстоит главное расследование в жизни: разобраться в случившемся и найти точку пересечения двух реальностей. Основанный на одноименном сериале 2012 года с Джейсоном Айзексом, оригинальный сериал сервиса ivi сходу козыряет одним из лучших русских актеров в главной роли, и это редкий повод увидеть Евгения Витальевича не в роли Ленина или Горбачева. В прочих ролях - Яна Сексте, Владимир Ильин, Агриппина Стеклова, Александр Робак и другие.

"Война будущего" (Tomorrow War)

2 июля, Amazon Prime

Еще одна жертва пандемии - очередной фильм, переехавший из кинотеатров на стриминговую платформу. "Война будущего" рассказывает о том, как для сражения с полчищами инопланетян люди стали рекрутировать бойцов из прошлого, и в данном случае прошлое - это как раз наше время. В главных ролях в фильме снялись Крис Прэтт и Дж. К. Симмонс, а режиссером стал Крис Маккей, ответственный за "Лего Фильм. Бэтмен". Если "Война будущего" окажется хотя бы вполовину такой же дикой и веселой, нас ждет один из лучших проектов года.

"Улица страха 1994, 1978, 1666" (Fear Street 1994, 1978, 1666)

2, 9, 16 июля, Netflix

Хоррор-трилогия от Netflix расскажет про очень странные дела, творящиеся в городке Шейдисайд, штат Огайо. Местные подростки обнаруживают, что сотрясающая город череда убийств - звено в цепи жутких событий, след которых уходит в далекое прошлое. На уровне завязки "Улица страха" выглядит как "Кошмар на улице Вязов", который шутки ради переписал Стивен Кинг. И неслучайно: в основе сериала - книги Р. Л. Стайна, которого называли "детским Стивеном Кингом". Выходить фильмы трилогии будут с промежутком в неделю.

"Сплетница" (Gossip Girl)

8 июля, HBO Max

Каждому поколению в юности нужна своя слегка мыльная драма, и для поколения второй половины нулевых такой стала "Сплетница". Сериал о жизни нью-йоркских мальчиков-мажоров и девочек-припевочек вышел в 2007-м году, выдержал шесть сезонов, стал предметом культа и подарил нам актрис Блейк Лайвли и Тейлор Момсен. Разговоры о перезагрузке шли давно, и вот она, наконец, состоится. Разумеется, зрителей (как молодых, так и ностальгирующих) ждут новые герои, которых сыграют Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Эли Браун и другие молодые и (пока еще) не очень известные артисты. Авторы обещают, что на сей раз сериал будет сосредоточен, среди прочего, на проблемах, которые приносят социальные сети. Шансы на возвращение героев прошлой инкарнации сериала пока держатся в тайне.

"Белый Лотос" (White Lotus)

11 июля, HBO, в России -"Амедиатека"

О новом сатирическом мини-сериале HBO известно немногое. Автором выступил Майк Уайт, ответственный, среди прочего, за "Бухту Доусона", "Хулиганов и ботанов" и "Школу рока". В центре повествования здесь идиллический тропический курорт, куда прибывают солидные господа - и начинают стремительно и весело сходить с ума. Действие займет неделю, серий всего шесть. Ну а в ролях — Конни Бриттон ("Нэшвилл", "Девушка, подающая надежды"), Дженнифер Кулидж (мама Стифлера из "Американского пирога"), Александра Даддарио ("Клан Сопрано") и другие.

"Доктор Смерть" (Dr. Death)

15 июля, Peacock

Сервис Peacock, несмотря на демократичность (базовый доступ к контенту здесь бесплатный), никак не наработает собственную аудиторию. "Доктор Смерть" - еще одна заявка на успех, который на сей раз вполне может случиться. Молодой талантливый хирург Кристофер Дэнч рвется к карьерным вершинам, но в какой-то момент за ним начинает тянуться след из покалеченных и скончавшихся пациентов. Расследование берут на себя двое коллег Дэнча. Сериал основан на реальных событиях и представляет собой праздник на улице фанатов Джошуа Джексона, сыгравшего здесь главную роль. Ну а по пятам за ним отправятся Алек Болдуин и Кристиан Слейтер.

"Шмигадун!" (Schmigadoon!)

16 июля, Apple TV+

Семейная пара решает отправиться в поход по дикой местности, чтобы устранить недопонимания в отношениях. По ходу движения Джош (Киган-Майкл Ли) и Мелисса (Сесили Стронг) попадают в невероятное место: городок, жители которого существуют по законам голливудского мюзикла сороковых годов. Более того, покинуть это удивительное место супруги смогут, только если найдут настоящую любовь. "Шмигадун!" - проект настолько странный, что вполне может стать хитом, тем более, что постановкой пилота занимался сам Барри Зонненфельд. В любом случае, поклонникам классических мюзиклов пропускать "Шмигадун!" противопоказано.

"Тернер и Хуч" (Turner & Hooch)

16 июля, Disney+

Жутковатое, по правде сказать, зрелище: афиша классического фильма c Томом Хэнксом, на которой его место занял совершенно другой артист. Именно так выглядит промо нового сериала Disney+, очередной залп по ностальгирующим зрителям. Речь здесь вновь пойдет о полицейском Скотте Тернере (Джош Пек) и его напарнике псе Хуче. Остается только надеяться, что магия оригинала все же повлияет на качество "перезагрузки".

"Маккартни 3,2,1" (McCartney 3,2,1)

16 июля, Hulu

Выпустив под занавес прошлого года альбом "McCartney III", сэр Пол, кажется, обрел очередную (бог весть, какую по счету) молодость. В ближайшее время у него планируется выход детской книжки и автобиография в двух томах. Пока же Маккартни объединил усилия с великим продюсером Риком Рубином, разговоры с которым стали основой для шестисерийного фильма сервиса Hulu. Речь здесь пойдет, разумеется, обо всем на свете — от секретов сочинительства до основных вех творческого пути гениального музыканта. Значительная часть сериала, можно быть уверенными, будет уделена периоду существования "Битлз".

"Американские истории ужасов" (American Horror Stories)

15 июля, Hulu