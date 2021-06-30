"Прямая линия" Путина. Главные моменты в формате твиттер-треда

6 минут назад

Президент России Владимир Путин провел "Прямую линию" - традиционно раз в год он отвечает на вопросы и просьбы россиян, которые отбирают для него организаторы. В прошлом году мероприятие не проводили из-за пандемии. Почти за четыре часа Путин ответил на 68 вопросов.