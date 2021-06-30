"Прямая линия" Путина. Главные моменты в формате твиттер-треда
Президент России Владимир Путин провел "Прямую линию" - традиционно раз в год он отвечает на вопросы и просьбы россиян, которые отбирают для него организаторы. В прошлом году мероприятие не проводили из-за пандемии. Почти за четыре часа Путин ответил на 68 вопросов.
Первые полчаса Путин отвечал на вопросы, связанные с коронавирусом. Затем прозвучал вопрос про Украину. После этого президенту России удалось выступить на темы ЖКХ, соцвыплат, экономики и отношений с США. Русская служба Би-би-си следила за "Прямой линией" и собрала важнейшее в одном твиттер-треде.
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