"Прямая линия" Путина. Главные моменты в формате твиттер-треда

путин в метро

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Президент России Владимир Путин провел "Прямую линию" - традиционно раз в год он отвечает на вопросы и просьбы россиян, которые отбирают для него организаторы. В прошлом году мероприятие не проводили из-за пандемии. Почти за четыре часа Путин ответил на 68 вопросов.

Первые полчаса Путин отвечал на вопросы, связанные с коронавирусом. Затем прозвучал вопрос про Украину. После этого президенту России удалось выступить на темы ЖКХ, соцвыплат, экономики и отношений с США. Русская служба Би-би-си следила за "Прямой линией" и собрала важнейшее в одном твиттер-треде.