В России признали нежелательными "Фонд Ходорковского" и "Оксфордский российский фонд"

58 минут назад

Автор фото, Mikhail Pochuyev/TASS

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность трех британских и одной французской неправительственной организации (НПО), в том числе "Фонда Ходорковского". По мнению ведомства, они "представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России"), Великобритания, European Choice ("Европейский выбор"), Франция, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания, и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания", - сообщили в ведомстве.

Ранее в четверг минюст России внес в реестр нежелательных организаций американский университет "Бард колледж".

После этого решения общее число организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, достигло 40. Заявленное направление деятельности всех четырех НПО - образование. Так, фонд "Будущее России" занимается "образованием молодых людей в России и странах Восточной Европы и продвигает русскую культуру в Великобритании", пишет Интерфакс. "Европейский выбор" также позиционирует себя как организация, созданная с образовательными целями.

"Происходит монополизация"

Созданное Ходорковским издание "МБХ медиа" пишет, что "Оксфордский Российский Фонд" - дочерняя структура "Фонда Ходорковского". Он был основан в 2005 году с целью "содействия развитию образования в Российской Федерации и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".

Как следует из данных на сайте "Оксфордского российского фонда", последние стипендии - отдельно для бакалавров, отдельно для магистрантов и аспирантов - были разыграны в 2020 году.

При этом с сентября 2021 года фонд прекратил действие стипендиальных программ в России, говорится на сайте Высшей школы экономики.

По словам сооснователя Свободного университета Кирилла Мартынова, признание нежелательным "Оксфордского российского фонда" это "большой удар". Сам Мартынов входил в комиссию, которая отбирала стипендиатов для программы Oxford Russia Scholarship в конце прошлого года.

"У меня в голове нет статистики, но даже если речь идет про десятки стипендиатов, что в масштабах страны немного, это очень важная вещь. Она создавала дополнительные условия для развития людей, для того, чтобы сильные молодые исследователи могли выбирать, как им развивать карьеру. В том числе, оставаясь в России и получая деньги на исследования", - сказал Мартынов.

Фактически происходит монополизация, говорит он: "Если ты хочешь заниматься исследованиями, ты должен быть на госслужбе".

"Мы не ожидали, если честно. До этого объявили лабораторию Социальных наук иностранным агентом", - говорит директор лаборатории Юлия Таранова.

Лаборатория была зарегистрирована как российское НКО и была проектом Оксфордского фонда. В январе прокуратура начала проверку лаборатории, а в мае - еще одну. Тогда же, в мае, прокуратура заявила, что считает лабораторию иностранным агентом - и что ей нужно подать документы в минюст в течение месяца.

В ответ на это лаборатория решила ликвидировать НКО, так как закон запрещает иноагентам заниматься просвещением. "У нас просто не осталось выбора", - говорит Таранова. "Мы думали, что малой кровью обошлись. Мы думали, что кроме НКО не будет других атак", - добавила она.

Подпись к фото, Бывший совладелец ЮКОСа провел 2003-2013 годы в заключении в России. После помилования президентом Владимиром Путиным он покинул страну

Сейчас в российском реестре нежелательных организаций находятся британские Open Russia Civic Movement, Open Russia и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Ходорковским.

Ранее в июне в России был принят закон, ужесточающий уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций. А закон, принятый неделей раньше, запретил гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций не только на территории страны, но и за рубежом.

Этот же документ предполагает, что Генпрокуратура может признавать нежелательными любые компании по всему миру, которые проводят для уже признанных нежелательными организаций финансовые или любые другие операции с имуществом. Таким образом, ответственность грозит за сотрудничество и с этими компаниями.