Дайджест: Власти России запретили три фонда Ходорковского; фирме Трампа предъявят обвинения

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Российская власть запретила уже шесть организаций, созданных Михаилом Ходорковским

Российские власти объявили "нежелательными" образовательные фонды Ходорковского

Российская генпрокуратура объявила "нежелательными", то есть запрещенными на территории России четыре неправительственные организации, которые занимаются проектами в области образования. Три из них связаны с Михаилом Ходорковским.

Нежелательными объявлены базирующиеся в Великобритании Фонд Ходорковского и связанные с ним фонд "Будущее России" и Оксфордский российский фонд, а также французская неправительственная организация "Европейский выбор".

Оксфордский российский фонд, в частности, платил стипендии перспективным студентам в российских университетах, а фонд "Будущее России" занимается разными образовательными проектами, а также популяризацией русской культуры в Великобритании.

Теперь в российском списке "нежелательных иностранных организаций", за сотрудничество с которыми можно попасть в тюрьму - уже 40 наименований.

Уголовное дело против компании и сотрудников Трампа

Прокуратура Манхэттена в четверг собирается предъявить обвинения в финансовом мошенничестве и попытке уйти от налогов компании Trump Organization, созданной бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщили сразу несколько ведущих американских СМИ со ссылкой на собственные источники, сам экс-глава Белого дома пока не является фигурантом расследования.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аллен Вайссельберг (на фото справа) работает на Дональда Трампа не одно десятилетие. Прокуроры надеются склонить его к сотрудничеству со следствием.

В числе главных подозреваемых - топ-менеджер компании Аллен Вайссельберг, которого власти обвиняют в невыплате налогов на дорогие подарки, сделанные сотрудникам, в первую очередь ему самому. По данным прокуратуры, Trump Organization выплачивала менеджерам денежные бонусы, дарила автомобили и ювелирные украшения, но не декларировала эти расходы.

Источники телекомпании Си-эн-эн сообщили, что утром в четверг Вайссельберг собирается добровольно сдаться властям.

Обвинения против компании бывшего президента США будут предъявлены в рамках расследования, начатого более двух лет назад прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом-младшим. Официальной причиной стала информация о том, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Она утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом, и позднее получила за неразглашение информации об этом 130 тыс. долларов.

Эти выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний. Позднее прокурор Вэнс передал в суд Манхэттена несколько заявлений, уточнив, что кроме информации о выплатах порнозвезде его сотрудники также изучают данные о возможных уголовных преступлениях, включая финансовое мошенничество, завышение стоимости активов, обман страховых компаний и уход от уплаты налогов.

В мае этого года генеральная прокуратура штата Нью-Йорк также заявила о том, что еще одно административное расследование в отношении компании Трампа, начатое в 2019 году, теперь включает в себя и "криминальную составляющую".

Одновременно стало известно, что прокуратура штата и прокуратура Манхэттена собираются вести расследования этих дел вместе. После этого собранные улики были переданы большому жюри присяжных.

В начале этой недели адвокаты, представляющие интересы компании Трампа, предприняли неудачную попытку убедить прокуратуру отказаться от предъявления обвинений.

Как утверждают американские СМИ, как минимум двое бывших высокопоставленных сотрудников Trump Organization согласились сотрудничать со следствием.

По словам адвоката Дункана Левина, бывшая невестка топ-менеджера компании Дженнифер Вайссельберг передала прокурорам "как минимум" 10 коробок с финансовыми документами организации. Она также сообщила следствию, что лично участвовала в обсуждении различных выплат сотрудникам компании, в числе которых были компенсации за ремонты квартир, денежные бонусы и оплата обучения в университетах.

Сам Трамп последний раз высказывался о планах нью-йоркских прокуроров в понедельник. Тогда он заявил, что действия менеджеров его компании "никоим образом не были преступлением".

По мнению наблюдателей, впрочем, этот шаг может свидетельствовать о начале краха финансовой империи бывшего президента США.

Комик Билл Косби вышел на свободу

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Билл Косби уже провел почти три года в заключении

Знаменитый американский комик, 83-летний Билл Косби, чье дело стало одним из знаковых в кампании MeToo, вышел на свободу: его приговор за сексуальное насилие отменен.

Это решение Верховного суда штата Пенсильвания не означает, что Косби не виновен в том, за что его отправили в тюрьму три года назад - в сексуальном насилии против бывшей баскетболистки в 2004 году.

Просто суд согласился с доводами адвокатов о том, что гособвинение не выполнило соглашение с Косби, который дал показания в обмен на обещание не предъявлять ему обвинение. По ходу дела прокурор сменился, новый не стал соблюдать договоренность со старым - и в результате, по мнению суда, Косби был лишен права на правосудие. Он отсидел почти три года.

В Канаде нашли еще 182 могилы на территории интерната для детей индейцев и сожгли еще две церкви

На западе Канады найдены еще 128 безымянных могил, в которых лежат предположительно воспитанники одного из бывших интернатов, куда насильно забирали детей индейцев.

Это уже третье подобное большое захоронение, найденное за последние несколько недель в западных провинциях Канады, а общее число могил в них перевалило за тысячу. Новые безымянные могилы найдены на территории бывшего интерната Св. Юджина в местечке Крэнбрук в провинции Британская Колумбия.

В рамках программы, которая действовала в Канаде больше века, до 1990-х годов, детей индейцев насильно забирали из семей в интернаты с целью ассимиляции. В первые десятилетия действия программы многие дети умирали из-за плохих условий жизни в этих интернатах: здания часто были ветхими, плохо отапливались, питание тоже оставляло желать лучшего.

Интернатами управляли религиозные организации, и за последние две недели в Канаде сгорели уже восемь церквей: две из них - в среду. Полиция подозревает поджоги, но официально говорить о связи между обнаружением могил и пожарами не может - хотя все, конечно, подозревают, что она есть.

О предыдущих найденных захоронениях и пожарах в церквях Русская служба Би-би-си рассказывала здесь и здесь.

Иммигрантов из ЕС в Британии оказалось гораздо больше, чем думали власти

30 июня, через полгода после окончательного брексита, в Британии закончилась кампания регистрации в упрощенном порядке живущих в стране граждан ЕС - и в ходе этой кампании обнаружилось, что этих граждан в Соединенном Королевстве - примерно в полтора раза, или почти на два миллиона больше, чем предполагало министерство внутренних дел.

Как объясняет наш корреспондент, все дело в заведомо неточной методике, которой много лет пользуется Хоум-офис.

Не последнее место Дональда Трампа

В США принято ранжировать президентов: от самых лучших до самых худших. С 2017 года, читая американскую прессу (ту, которую он ругал как "фейк ньюс"), несложно было сделать вывод, что Дональд Трамп гарантировал себе в этом рейтинге место худшего из худших.

Но в среду телеканал C-SPAN опубликовал результаты первого опроса 142 историков и наблюдателей за институтом президентства, с тех пор как Трамп покинул Белый дом, и оказалось, что для 45-го президента все не настолько плохо.

Конечно, он занял незавидное 41-е место, но это аж четвертое место с конца, то есть нашлось целых три президента, которых опрошенные историки оценили еще ниже.

Все эти трое занимали пост президента в XIX веке. Франклин Пирс (42-е место в рейтинге) оказался настолько невыразителен, что после одного срока (1853-1857) его собственная партия вопреки его пожеланиям предпочла не выдвигать его на переизбрание. Эндрю Джонсон (43-е место) стал первым президентом, подвергнутым импичменту. Он запомнился пьяными выходками, саботажем борьбы с наследием рабства на Юге после Гражданской войны и помилованием тысяч южан, которых победившие северяне хотели судить.

Наконец, самым худшим историки признали Джеймса Бьюкенена (1857-1861), который, как считается, ничего не сделал, чтобы помешать южным штатам готовиться к войне.

Президент Уильям Генри Гаррисон, умерший в 1841 году через месяц после вступления в должность, обошел Трампа на одну строчку.

Авраам Линкольн в рейтинге занял первое место, второе досталось первому президенту Джорджу Вашингтону.

Умер Питер Зиновьев

Автор фото, Peter Zinovieff

Daily Telegraph (требуется подписка) публикует некролог потомка русских эмигрантов и пионера электронной музыки Питера Зиновьева. Он скончался 23 июня в возрасте 88 лет, сообщает газета.

В начале 1970-х годов Зиновьев создал портативный синтезатор VCS-3, на котором играли такие классики, как Pink Floyd, Стиви Уандер, The Who, "Битлз" "Роллинг Стоунз", Hawkwind, Deep Purple и Брайан Ино.

Питер Зиновьев давал нам интервью не далее как в 2018 году, а чуть меньше года назад у нас вышло интервью с его дочерью - писательницей Софкой Зиновьефф.

Как погиб белорусский оппозиционер Витольд Ашурок

Автор фото, Ashurok Family Archive

40 дней назад родным общественного деятеля и оппозиционера Витольда Ашурка сообщили, что он умер в тюрьме. Ашурок был посажен за участие в акциях протеста. В колонию отправился крепкий и здоровый человек - а выдали родным истощенное, покрытое гематомами тело с полностью забинтованной верней частью головы.

На очередной "прямой линии" Путина сбои давали как связь, так и сам президент России.

Во время сеанса общения с народом, прошедшего в "коронавирусном" формате - без массовки в студии и групп граждан, задающих вопросы на камеры телеоператоров - президент то и дело пытался поговорить с видео- и аудиозаписями вопросов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трудности на "Прямой линии": как техника подвела Путина