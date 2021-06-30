"Мирный проход" и "третья мировая". Лондон отверг обвинения Путина в провокации у берегов Крыма

28 минут назад

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Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" с жителями страны обвинил США и Британию в сознательной провокации из-за инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании в ответ сказал, что проход "Дефендера" возле Крыма был мирным и соответствовал международному праву.

"Совершенно очевидно, это провокация”, - ответил российский президент на вопрос о произошедшем в прошлую среду в районе мыса Фиолент инциденте с участием эсминца “Дефендер” королевского ВМФ Британии с одной стороны и ВМФ России и погранвойск ФСБ РФ с другой.

Путин назвал случившееся совместной провокацией США и Британии, в которой также участвовал “американский разведывательный стратегический самолёт”, вылетевший с одной из баз НАТО - по предположению российского лидера, с острова Крит.

"Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят”, - сказал Путин.

При этом он отверг возможность начала новой мировой войны из-за этого инцидента. "Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны”, - заявил президент России.

В Лондоне отвергли обвинения в провокации.

В ответ на вопрос о словах Путина официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказал: "Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМФ совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом”.

Во вторник министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд-Схаутен также обвинила Россию в безответственных действиях в отношении фрегата голландского флота, которые, по ее словам, произошли 24 июня, на следующий день после инцидента с британским эсминцем. По этой версии, российские истребители летели опасно низко и близко к фрегату.

В российском военном ведомстве ответили, что их действия были призваны предотвратить вход корабля в свои территориальные воды. Путин не прокомментировал инцидент с голландским фрегатом, несмотря на вопрос ведущей.