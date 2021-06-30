Комик Билл Косби может выйти на свободу. Его приговор за сексуальное насилие отменен

30 июня 2021, 17:36 GMT Обновлено 19 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Билл Косби уже провел три года в заключении

Верховный суд американского штата Пенсильвания отменил приговор Биллу Косби и запретил его дальнейшее преследование в рамках дела о сексуальном насилии, которое привело к тюремному заключению 83-летнего комика.

Суд посчитал, что Косби было отказано в справедливом судебном разбирательстве во время процесса, который начался с его ареста в 2015 году и закончился приговором в 2018-м.

Тогда присяжные признали его виновным в сексуальном насилии против бывшей баскетболистки Андреи Констанд во время встречи у него дома в 2004 году.

В основе уголовного дела были показания самого Косби, которые тот дал в обмен на обещание окружного приговора не предъявлять ему обвинение. Следующий прокурор посчитал себя не связанным этим обещанием и обвинил комика за считанные дни до истечения срока давности по статье.

Сейчас суд согласился с аргументом адвокатов Косби о том, что прокурор должен был выполнить обещание своего предшественника и не имел права возбуждать дело против их клиента.

Косби уже отбыл почти три года из своего срока, который мог продлиться от 3 до 10 лет. Он находится в тюрьме неподалеку от Филадельфии, столицы штата.

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