Оригинальный код всемирной сети за $5,4 млн. Создатель интернета Тим Бернерс-Ли продал его как NFT

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тим Бернерс-Ли в 1998 году

Изобретатель интернета сэр Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sotheby's оригинальный код, при помощи которого он некогда создал Всемирную паутину. Неизвестный покупатель заплатил за программу, выставленную на продажу в качестве качестве NFT (non-fungible token, по-русски "невзаимозаменяемый токен"), 5,4 млн долларов.

Аукцион продолжался несколько дней. Он начался 23 июня со стартовой цены в 1 тыс. долларов; стоимость объекта постоянно повышалась, и в течение последнего дня торгов, 30 июня, самой высокой долгое время была ставка в 3,5 млн. Однако за 15 минут до окончания аукциона цена NFT начала стремительно повышаться и выросла еще почти на два миллиона долларов.

NFT - это уникальный цифровой сертификат, подтверждающий право собственности его владельца на тот или иной файл.

Согласно заявлению аукционного дома Sotheby's, вырученные от продажи средства будут направлены на благотворительные цели, которые определит Тим Бернерс-Ли.

На продажу был выставлен один NFT на четыре цифровых объекта (всего около 10 тысяч строк кода):

Оригинальные файлы кода, разработанного для проекта Бернерсом-Ли с указанием времени создания.

Его письмо о том, как проходила работа.

"Анимационная визуализация" кода.

Цифровой постер с кодом, созданный лично Бернерсом-Ли.

Лот, предложенный изобретателем интернета, стал одним из самых дорогих NFT в истории.

Ранее основатель "Твиттера" Джек Дорси продал свою первую запись в этой социальной сети в виде NFT почти за 3 млн долларов. Популярный анимационный ролик Nyan Cat, ставший мемом, сменил владельца за 580 тыс. долларов, а видеоклип американского баскетболиста Леброна Джонса был куплен за 100 тыс. долларов. Но самым дорогостоящим NFT сейчас является работа цифрового художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Бипл: в марте она была продана на аукционе Christie's за 69 млн долларов.

Что такое NFT

Технология NFT основана на принципе блок-чейна, когда информация о собственнике того или иного файла хранится на многих компьютерах одновременно. При этом цифровой объект может оставаться в общем доступе - и обладание NFT не предусматривает авторских прав с возможностью извлечения дохода, а имеет лишь коллекционную и сентиментальную ценность. Покупку NFT нередко сравнивают с приобретением автографов знаменитостей.

Автор фото, Getty Images

Сэр Тим изобрел интернет в его нынешнем виде в 1989 году. Он предложил способ связывать различные фрагменты информации при помощи гиперссылок и создал первый веб-браузер и веб-сервер.

Свою главную цель он выразил на первой в истории интернет-странице: "Обеспечить всем доступ к огромной вселенной документов". Этот документ доступен и сегодня на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН, где тогда работал Бернерс-Ли.

"Коды и протоколы всемирной сети по-прежнему не защищены авторским правом, как всегда и было, - объяснял Бернерс-Ли в интервью Guardian, когда было впервые объявлено о продаже. - Я не продаю интернет - вам не нужно будет платить, когда вы станете кликать по ссылкам. Я даже не продаю свой оригинальный код. Я продаю изображение, которое я создал при помощи программы, написанной мной же в Python. Это то, как выглядел бы оригинальный код, если бы его повесили на стенку с моей подписью".

Sotheby's рекламировал лот как "единственный авторизованный экземпляр кода для первого в мире веб-браузера" - примерно как рукописи известных авторов.

NFT критикуют, поскольку они основаны на блокчейне криптовалюты Ethereum, а подобная технология требует очень большого потребления электричества. По подсчетам аналитиков, в результате одной транзакции в Ethereum в атмосферу выделяется в 14 раз больше углекислого газа, чем при отправке обычного произведения искусства по почте. Поэтому некоторые цифровые художники принципиально отрицают NFT, называя их "экологическим кошмаром и финансовой пирамидой".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что такое NFT, как они завоевали мир и что будет дальше