Умер Дональд Рамсфельд, экс-министр обороны США. Он сыграл ключевую роль в "войне против террора"
В городе Таос, Нью-Мексико, в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд, сыгравший ключевую роль в решении администрации президента Джорджа Буша-младшего начать войны в Афганистане и Ираке.
Об этом сообщили родственники Рамсфельда на его странице в "Твиттере".
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