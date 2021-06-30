Умер Дональд Рамсфельд, экс-министр обороны США. Он сыграл ключевую роль в "войне против террора"

Дональд Рамсфельд

Автор фото, Getty Images

В городе Таос, Нью-Мексико, в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд, сыгравший ключевую роль в решении администрации президента Джорджа Буша-младшего начать войны в Афганистане и Ираке.

Об этом сообщили родственники Рамсфельда на его странице в "Твиттере".

Сообщение дополняется.