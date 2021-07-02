Дайджест: ВОЗ считает футбольный чемпионат Европы рассадником вируса; на ЧЕ-2020 начинается четвертьфинал
Чемпионат Европы как рассадник вируса
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в последнюю неделю число заражений ковидом в Европе после долгого спада выросло на 10%, и одной, хотя далеко не единственной, из причин этого могут быть матчи чемпионата Европы по футболу.
Правда, число заражений почти не растет в крупнейших странах "ядра" Европы - Германии, Франции, Италии - но зато сильно подскочило по краям, в Британии и России. При этом множество зараженных обнаружено среди болельщиков, побывавших в Лондоне и Санкт-Петербурге.
Вирус обнаружен у каждого пятого из финских болельщиков, возвращавшихся из Петербурга, который сейчас бьет российские рекорды по числу смертей от ковида. В Шотландии 1294 новых случая оказались связаны с болельщиками, которые ездили в Лондон на матч Шотландии с Англией.
В целом ВОЗ связывает рост числа заражений с распространением новых штаммов коронавируса, отменой или несоблюдением многих ограничений на контакты людей и недостаточными темпами вакцинации.
Дело Сафронова
Московский городской суд на этой неделе продлил до октября срок содержания под стражей журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Сафронов сидит уже почти год; ФСБ обвиняет его в госизмене в виде сотрудничества с чешской разведкой, но в чем именно заключалось это сотрудничество и эта измена, до сих пор не известно.
О том, что в течение этого года происходило с Сафроновым и его адвокатами, рассказывает наш корреспондент.
Чемпионат Европы по футболу - начинаются четвертьфиналы
В первых играх четвертьфинала чемпионата Европы по футболу в пятницу встретятся Испания со Швейцарией и Бельгия с Италией.
Матч Швейцария-Испания начнется в Петербурге в 19:00 по местному времени и в 17:00 по Лондону. Для Швейцарии, выбившей из турнира чемпионов мира французов, это - первый в истории четвертьфинал ЧЕ. Испанцы - трехкратные чемпионы Европы и традиционно мощная команда.
Три часа спустя в Мюнхене сойдутся два из фаворитов чемпионата, Бельгия и Италия. От "золотого поколения" бельгийцев давно ждут большой победы, но и итальянцы отлично выглядят на этом чемпионате. В общем, предсказать результат невозможно.
Уимблдон - Джокович играет с Кудлой
В третьем круге Уимблдона серб Новак Джокович, победивший в двух первых теннисных турнирах Большого шлема в этом году, сыграет с американцем украинского происхождения Денисом Кудлой.
Двукратный победитель Уимблдона и олимпийский чемпион, шотландец Энди Маррей, пытающийся вернуться на высший уровень после травм, играет в пятницу с Денисом Шаповаловым - родившимся в Израиле канадцем, который сейчас стоит в мировом рейтинге на сотню мест выше Маррея.
Спецслужбы США и Британии обвиняют Россию в систематическом хакерстве
Спецслужбы Британии и США в обнародованном 1 июля докладе обвинили российское государство в том, что оно в последние годы постоянно организует хакерские атаки на сотни государственных учреждений и частных компаний западных стран.
Поздним вечером в четверг (а по московскому времени - глубокой ночью) российское посольство в Вашингтоне отвергло обвинения западных стран как голословные.
Брэнсон опережает Безоса. Гонка миллиардеров в космосе
Британский миллиардер Ричард Брэнсон объявил, что лично полетит в космос на корабле его компании Virgin Galactic уже 11 июля - на девять дней раньше, чем американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.
Тем временем Джеф Безос объявил, что возьмет с собой в полет 20 июля 82-летнюю бывшую летчицу Уолли Фанк, которая в 1960-х готовилась в составе отряда астронавток, но в космос так и не слетала.
Ни у Брэнсона, ни у Безоса пока не предусмотрен выход на околоземную орбиту: их корабли по плану лишь "выпрыгнут" из атмосферы и вернутся на Землю.
США вернули частичный мораторий на смертную казнь
Администрация Байдена продолжает разгребать наследие Трампа: генеральный прокурор США Меррик Гарланд вернул мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.
Мораторий будет действовать, пока министерство юстиции США не закончит пересмотр политики и процедур, связанных со смертными приговорами на федеральном уровне.
При президенте Дональде Трампе этот мораторий был отменен, и в последние месяцы пребывания Трампа у власти были казнены 13 осужденных.
Компанию Трампа обвинили в мошенничестве
Нью-йоркский суд официально обвинил компанию бывшего президента США Trump Organization в уклонении от уплаты налогов и финансовом мошенничестве.
Главным обвиняемым стал топ-менеджер компании, 73-летний Аллен Вайссельберг. Он полностью отрицает вину.
Самому Трампу и его сыновьям, управлявшим компанией, пока он был президентом, обвинения не предъявлены. Они называют дело расправой "леваков" над политическим противником.
Политолог Татьяна Становая на сайте Московского центра Карнеги (колонка также перепечатана на "Медузе" (признана в России "иностранным агентом")) размышляет о позавчерашней "прямой линии" Владимира Путина.
Все годы, что Путин находится у власти, "прямая линия" демонстрировала его способность сопереживать простым россиянам и мгновенно решать их проблемы вопреки сопротивлению бюрократического аппарата.
"Прямые линии походили на сеанс политического волшебства, где прекрасное знание любых вопросов сочеталось с сочувствием Путина к людям. - пишет Становая. - Поддерживать это волшебство с каждым годом было все сложнее. Удовлетворение президента от выстроенной им системы мешало ему выступать на стороне общества, которое стало казаться капризным и даже избалованным."
Путин делегировал большинство вопросов на уровни ниже. "[В]опрос о поддельных сертификатах делегируется правоохранительным органам, проблема сетевого" фишинга" - Центробанку, рост цен - губернаторам и правительству. Четыре часа президент в основном констатировал, что органы власти просто должны выполнять свою работу. Сам он при этом не раз пускался в долгие рассуждения, пытаясь объяснить логику проблемы (например, высоких цен во внутреннем туризме). Это выглядело попыткой оправдать и обосновать сложившееся положение дел, которое, собственно, и вызывает недовольство", - замечает политолог.
"Путину гораздо сложнее противопоставить себя бюрократии, критиковать ее и тем самым укреплять прямую связь с обществом. Происходит обратное: президент теперь не отчитывает чиновников, а надеется на них как на союзников в решении социальных и экономических проблем. Путин, защищающий народ от бюрократов, превращается в безликого коллективного Путина, включающего в себя бюрократию, что чревато тяжелыми последствиями для популярности президента", - предсказывает Становая.
Она вынесла из прямой линии два нетривиальных вывода. Во-первых, она уловила в словах российского президента намеки на то, что он не намерен засиживаться и готовится к передаче власти некоему преемнику. "Перспектива вечного президентства Путина непопулярна даже среди многих сторонников режима. В ответ накануне думской кампании президент сигнализирует, что ротация неизбежна, обновление будет", - пишет автор.
И второе, Путин по-прежнему удовлетворен "Единой Россией", поддерживает ее и нацеливает госаппарат на то, чтобы и в следующем составе Госдумы у этой партии сохранилось конституционное большинство.
Вчера мы писали о том, что в опросе американских историков Дональд Трамп занял незавидное 41-е место из 45. Один из этих 142 опрошенных историков, Марк Апдегроув, написал колонку в New York Times под заголовком: "А может быть Дональд Трамп не был самым худшим президентом?"
Суть аргументации Апдегроува сводится к тому, что многие президенты, особенно в последние годы, сначала занимали довольно низкие строчки в рейтинге, а затем постепенно поднимались выше. Рональд Рейган, покинув Белый дом, занял 28-е место из 37. Дуайт Эйзенхауэр в 1962 году занимал 20-ю строчку вместе с Артуром Честером, которого никто не помнит. Что если будущие поколения будут к Дональду Трампу добрее, чем современники?
Апдегроув, впрочем, считает, что это маловероятно, и главных причин тому две: хаотичное и наплевательное отношение Трампа к пандемии и его "большая ложь" о том, что у него украли победу на выборах.
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Дайджест готовили Павел Феденко и Юри Вендик.
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