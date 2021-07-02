Дайджест: ВОЗ считает футбольный чемпионат Европы рассадником вируса; на ЧЕ-2020 начинается четвертьфинал

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шотландские болельщики в центре Лондона. Сотни из них привезли домой коронавирус

Чемпионат Европы как рассадник вируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в последнюю неделю число заражений ковидом в Европе после долгого спада выросло на 10%, и одной, хотя далеко не единственной, из причин этого могут быть матчи чемпионата Европы по футболу.

Правда, число заражений почти не растет в крупнейших странах "ядра" Европы - Германии, Франции, Италии - но зато сильно подскочило по краям, в Британии и России. При этом множество зараженных обнаружено среди болельщиков, побывавших в Лондоне и Санкт-Петербурге.

Вирус обнаружен у каждого пятого из финских болельщиков, возвращавшихся из Петербурга, который сейчас бьет российские рекорды по числу смертей от ковида. В Шотландии 1294 новых случая оказались связаны с болельщиками, которые ездили в Лондон на матч Шотландии с Англией.

В целом ВОЗ связывает рост числа заражений с распространением новых штаммов коронавируса, отменой или несоблюдением многих ограничений на контакты людей и недостаточными темпами вакцинации.

Дело Сафронова

Московский городской суд на этой неделе продлил до октября срок содержания под стражей журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Сафронов сидит уже почти год; ФСБ обвиняет его в госизмене в виде сотрудничества с чешской разведкой, но в чем именно заключалось это сотрудничество и эта измена, до сих пор не известно.

О том, что в течение этого года происходило с Сафроновым и его адвокатами, рассказывает наш корреспондент.

Чемпионат Европы по футболу - начинаются четвертьфиналы

В первых играх четвертьфинала чемпионата Европы по футболу в пятницу встретятся Испания со Швейцарией и Бельгия с Италией.

Матч Швейцария-Испания начнется в Петербурге в 19:00 по местному времени и в 17:00 по Лондону. Для Швейцарии, выбившей из турнира чемпионов мира французов, это - первый в истории четвертьфинал ЧЕ. Испанцы - трехкратные чемпионы Европы и традиционно мощная команда.

Три часа спустя в Мюнхене сойдутся два из фаворитов чемпионата, Бельгия и Италия. От "золотого поколения" бельгийцев давно ждут большой победы, но и итальянцы отлично выглядят на этом чемпионате. В общем, предсказать результат невозможно.

Уимблдон - Джокович играет с Кудлой

Автор фото, PA Media Подпись к фото, У Новака Джоковича есть шанс выиграть в этом году Большой шлем, чего никому не удавалось уже больше 50 лет

В третьем круге Уимблдона серб Новак Джокович, победивший в двух первых теннисных турнирах Большого шлема в этом году, сыграет с американцем украинского происхождения Денисом Кудлой.

Двукратный победитель Уимблдона и олимпийский чемпион, шотландец Энди Маррей, пытающийся вернуться на высший уровень после травм, играет в пятницу с Денисом Шаповаловым - родившимся в Израиле канадцем, который сейчас стоит в мировом рейтинге на сотню мест выше Маррея.

Спецслужбы США и Британии обвиняют Россию в систематическом хакерстве

Спецслужбы Британии и США в обнародованном 1 июля докладе обвинили российское государство в том, что оно в последние годы постоянно организует хакерские атаки на сотни государственных учреждений и частных компаний западных стран.

Поздним вечером в четверг (а по московскому времени - глубокой ночью) российское посольство в Вашингтоне отвергло обвинения западных стран как голословные.

Брэнсон опережает Безоса. Гонка миллиардеров в космосе

Британский миллиардер Ричард Брэнсон объявил, что лично полетит в космос на корабле его компании Virgin Galactic уже 11 июля - на девять дней раньше, чем американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.

Тем временем Джеф Безос объявил, что возьмет с собой в полет 20 июля 82-летнюю бывшую летчицу Уолли Фанк, которая в 1960-х готовилась в составе отряда астронавток, но в космос так и не слетала.

Ни у Брэнсона, ни у Безоса пока не предусмотрен выход на околоземную орбиту: их корабли по плану лишь "выпрыгнут" из атмосферы и вернутся на Землю.

США вернули частичный мораторий на смертную казнь

Администрация Байдена продолжает разгребать наследие Трампа: генеральный прокурор США Меррик Гарланд вернул мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Мораторий будет действовать, пока министерство юстиции США не закончит пересмотр политики и процедур, связанных со смертными приговорами на федеральном уровне.

При президенте Дональде Трампе этот мораторий был отменен, и в последние месяцы пребывания Трампа у власти были казнены 13 осужденных.

Компанию Трампа обвинили в мошенничестве

Нью-йоркский суд официально обвинил компанию бывшего президента США Trump Organization в уклонении от уплаты налогов и финансовом мошенничестве.

Главным обвиняемым стал топ-менеджер компании, 73-летний Аллен Вайссельберг. Он полностью отрицает вину.

Самому Трампу и его сыновьям, управлявшим компанией, пока он был президентом, обвинения не предъявлены. Они называют дело расправой "леваков" над политическим противником.

Все годы, что Путин находится у власти, "прямая линия" демонстрировала его способность сопереживать простым россиянам и мгновенно решать их проблемы вопреки сопротивлению бюрократического аппарата.

"Прямые линии походили на сеанс политического волшебства, где прекрасное знание любых вопросов сочеталось с сочувствием Путина к людям. - пишет Становая. - Поддерживать это волшебство с каждым годом было все сложнее. Удовлетворение президента от выстроенной им системы мешало ему выступать на стороне общества, которое стало казаться капризным и даже избалованным."

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Путин делегировал большинство вопросов на уровни ниже. "[В]опрос о поддельных сертификатах делегируется правоохранительным органам, проблема сетевого" фишинга" - Центробанку, рост цен - губернаторам и правительству. Четыре часа президент в основном констатировал, что органы власти просто должны выполнять свою работу. Сам он при этом не раз пускался в долгие рассуждения, пытаясь объяснить логику проблемы (например, высоких цен во внутреннем туризме). Это выглядело попыткой оправдать и обосновать сложившееся положение дел, которое, собственно, и вызывает недовольство", - замечает политолог.

"Путину гораздо сложнее противопоставить себя бюрократии, критиковать ее и тем самым укреплять прямую связь с обществом. Происходит обратное: президент теперь не отчитывает чиновников, а надеется на них как на союзников в решении социальных и экономических проблем. Путин, защищающий народ от бюрократов, превращается в безликого коллективного Путина, включающего в себя бюрократию, что чревато тяжелыми последствиями для популярности президента", - предсказывает Становая.

Она вынесла из прямой линии два нетривиальных вывода. Во-первых, она уловила в словах российского президента намеки на то, что он не намерен засиживаться и готовится к передаче власти некоему преемнику. "Перспектива вечного президентства Путина непопулярна даже среди многих сторонников режима. В ответ накануне думской кампании президент сигнализирует, что ротация неизбежна, обновление будет", - пишет автор.

И второе, Путин по-прежнему удовлетворен "Единой Россией", поддерживает ее и нацеливает госаппарат на то, чтобы и в следующем составе Госдумы у этой партии сохранилось конституционное большинство.

Вчера мы писали о том, что в опросе американских историков Дональд Трамп занял незавидное 41-е место из 45. Один из этих 142 опрошенных историков, Марк Апдегроув, написал колонку в New York Times под заголовком: "А может быть Дональд Трамп не был самым худшим президентом?"

Суть аргументации Апдегроува сводится к тому, что многие президенты, особенно в последние годы, сначала занимали довольно низкие строчки в рейтинге, а затем постепенно поднимались выше. Рональд Рейган, покинув Белый дом, занял 28-е место из 37. Дуайт Эйзенхауэр в 1962 году занимал 20-ю строчку вместе с Артуром Честером, которого никто не помнит. Что если будущие поколения будут к Дональду Трампу добрее, чем современники?

Апдегроув, впрочем, считает, что это маловероятно, и главных причин тому две: хаотичное и наплевательное отношение Трампа к пандемии и его "большая ложь" о том, что у него украли победу на выборах.

По мере того как в мире растет число людей, привитых от Covid-19, все чаще можно услышать разговоры о скорой победе над эпидемией, открытии границ, восстановлении транспортных связей и в целом о возврате к привычной жизни - какой мы ее знали до пандемии. Однако даже в богатых странах, где вакцинация идет полным ходом, ВОЗ советует пока не только не снимать маски, но и не спешить с отменой других ограничительных мер. Насколько полученная прививка защищает от передачи вируса - и когда маски наконец-то можно будет снять? Об этом в статье нашего научного корреспондента Николая Воронина.

Хозяин частного бассейна в Британской Колумбии, Канада, заснял на видео необычных посетителей. Спасаясь от аномальной жары, искупаться в бассейне привела медвежат медведица из близлежащего леса.

На западном побережье Канады был зафиксирован абсолютный температурный рекорд +49,6С. В прошлый раз такая жара в стране было в 1937 году, но и тогда температура не превышала +45С.

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