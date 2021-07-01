Коронавирус в России: максимум умерших за сутки и начало ревакцинации

49 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

В России зафиксирован максимум умерших от ковида за сутки. В Москве завели более 40 уголовных дел о незаконном обороте медицинских документов, также в столице начали ревакцинацию. Заболеваемость в городе растет, хотя смертей от Covid-19 уже который день больше в Санкт-Петербурге. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Заболеваемость в Москве опять растет

За последние сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве выросло на 30% - до 7597 случаев. Впервые после стабилизации эпидемиологической обстановки схожее число заболевших было 13 июня. Рекорд за все время эпидемии - более девяти тысяч случаев - был в городе 19 июня.

"Ситуация достаточно напряженная. Период, когда станет полегче, напрямую, прежде всего, зависит от того, как быстро москвичи привьются. Для этого есть все условия", - заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Всего в России за день выявили 23 543 новых заболевших, из них 14% (3322 человека) болеют без клинических проявлений, говорится в сообщении оперштаба.

Смертей который день больше в Санкт-Петербурге, чем в Москве: 115 против 108 человек. При этом там выявлено куда меньше случаев - 1612 за сутки.

Всего за день в стране от Covid-19 умерло 672 человека, и это максимум с начала эпидемии. Выписаны за сутки 16 928 человек.

В Москве 44 уголовных дела об изготовлении поддельных документов о Covid-19

Московская полиция завела с начала года 44 уголовных дела об изготовлении и незаконном обороте поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин.

Он пояснил, что среди этих документов - поддельные сертификаты вакцинации, справки об отрицательном результате ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу, либо о медотводе. Часть уголовных дел уже направлена в суд.

Также полицейские проводят мероприятия по пресечению "незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов, введенных на территории столичного региона в целях борьбы с пандемией", сообщили в пресс-службе.

Статья об изготовлении или обороте поддельных документов предполагает до четырех лет лишения свободы.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что на форумах и в мессенджерах стали массово появляться предложения по обходу требований мэрии Москвы о получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Для создания фальшивого пропуска предлагается использовать генераторы QR-кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим страницу "Госуслуг". По данным "Серчинформ", количество сайтов, имитирующих "Госуслуги", резко выросло.

В столице начали ревакцинацию

В Москве с 1 июля начинают ревакцинацию ранее привитых. Пока она проводится в 20 пунктах, сообщается на официальном сайте мэрии. Повторная вакцинация доступна для тех, кому первый компонент прививки ввели более полугода назад.

В пунктах будут доступны две вакцины - "Спутник" и "Спутник Лайт" (которая является первым компонентом "Спутника").

"Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации", - отмечается в сообщении. Привиться "Спутником Лайт" также рекомендуют переболевшим более полугода назад.

Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS Подпись к фото, Ревакцинацию можно сделать в павильонах "Здоровая Москва", позже можно будет и в поликлиниках

Москва уже получила более 500 тысяч доз "Спутник Лайт", всего город планирует закупить не менее 750 тысяч доз, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад", - сказала Ракова.

Она сообщила, что сама уже повторно привилась "Спутником Лайт". "В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат. Согласно рекомендациям минздрава, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. В настоящий момент нет утвержденного уровня антител, при котором человек имеет реальную защиту от вируса и новых штаммов", - сказала Ракова.