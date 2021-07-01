Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора НИУ Высшей школы экономики, который он занимал в течение 28 лет.
64-летний Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ, заявили в пресс-службе университета. На этом посту он сменит 87-летнего Евгения Ясина, который попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Ясин станет почетным научным руководителем ВШЭ.
Кузьминов - один из основателей университета. Высшая школа экономики была основана в 1992 году постановлением премьер-министра Егора Гайдара. Профессорами ВШЭ стали ведущие экономисты, работавшие в правительстве. Кузьминов, которому тогда было 35 лет, стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.
С 1995 года ВШЭ стала превращаться в университет, где готовили не только экономистов, но и социологов, управленцев и юристов.
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