Пенсии на карту "Мир", рост тарифов ЖКХ, льготная ипотека теперь дороже. Что изменится для россиян с 1 июля?

19 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/ TASS

С 1 июля россиян ожидает целый ряд изменений: повышаются тарифы ЖКХ, меняются правила заселения в гостиницы Краснодарского края, производители автомобилей повышают цены на автомобили. Также в силу вступает ряд законов.

Русская служба Би-би-си рассказывает об изменениях, которые ждут россиян в начале июля.

Пенсии будут переводить на карту "Мир"

С 1 июля российские пенсионеры смогут получать пенсию только на карту национальной платежной системы "Мир". На карты международных платежных систем - Visa и MasterCard - банки с этого момента больше не смогут переводить пенсии и государственные выплаты.

Пенсионерам, которые еще не оформили карту "Мир", банк зачислит средства на счет, не привязанный к карте.

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Закон об обязательном переводе пенсий на карты национальной платежной системы был принят в апреле 2017 года. Решение о создании такой системы платежных карт было принято в 2014 году, после того как Visa и Masterсard прекратили обслуживание карт тех российских банков, в отношении которых страны Запада ввели санкции.

От россиян потребуют отчитаться об иностранных электронных кошельках

С 1 июля 2021 года россияне и российские компании будут обязаны отчитываться о средствах на электронных иностранных кошельках. Требование коснется владельцев кошельков с годовым оборотом более 600 тысяч рублей.

Также российским магазинам запретят принимать оплату товаров и услуг через иностранные электронные кошельки.

Рост тарифов ЖКХ

С июля в России вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги. По данным ФАС, фактический рост цен составит около 3,3% .

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В некоторых регионах рост тарифов будет выше: так, в Чечне он составит 6,5%, в Новгородской области - 6,4%.

В прошлом году плата за коммунальные услуги в стране выросла в среднем на 3,1%.

У туристов в Сочи потребуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации

С 1 июля на курортах Краснодарского края для заселения в гостиницы и санатории будут требовать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа, либо сертификат о вакцинации, либо сертификат о перенесенном заболевании Covid-19.

ПЦР-тест при заселении в гостиницы будет обязательным и для детей в возрасте от семи до восемнадцати лет. На детские лагеря эти требования не распространяются.

С 1 августа все курорты региона закроются для непривитых. С отрицательным ПЦР-тестом смогут заселиться в отели только те, у кого есть противопоказания к прививке, и несовершеннолетние.

Российские приложения в телефонах

С 1 июля за невыполнение требования о предустановке отечественного программного обеспечения на всех поступающих в продажу гаджетах с выходом в интернет вводятся штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей - для юрлиц.

Так, на мобильные устройства должны быть предустановлены приложения от "Яндекса" ("Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск"), "Почта Mail.ru", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Госуслуги", приложения "Лаборатории Касперского" и другие.

Закон, предписывающий предустановку российского софта на смартфоны, смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки, был подписан президентом России в декабре 2019 года и вступил в силу 1 апреля 2021 года.

Согласно результатам опроса, который в марте этого года провела компания ESET, 28% респондентов считают российское программное обеспечение некачественным, а 29% респондентов сказали, что собираются удалить его из памяти устройства сразу после покупки.

Автомобили подорожали

Многие крупные автопроизводители с начала июля повысили цены на свои автомобили в России, сообщила газета "Ведомости".

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С 1 июля цены на весь модельный ряд Skoda ( за исключением модели Superb) вырастут на 2,3-4%. Автомобили Volkswagen подорожают на 2-3%. Коммерческие автомобили Hino и Hyundai с 1 июля вырастут в цене на 3-5%,

Также о повышении цен сообщил "Автоваз": автомобили компании подорожают в среднем на 12-30 тысяч рублей. "Автоваз" за этот год повышал цены на свои машины три раза.

Ужесточаются правила техосмотра подержанных иномарок

В России с 1 июля ужесточаются правила проверок подержанных автомобилей, ввозимых из-за границы.

До этого часть процедур по проверке была удаленной и заключалась в предоставлении фотографий. Согласно новым правилам, подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции будут проверяться в испытательных лабораториях.

Власти объяснили это нововведение тем, что каждая пятая подержанная машина, ввозимая в Россию из Китая и Японии, либо побывала в серьезном ДТП, либо была утоплена.

ЦБ ужесточает правила выдачи потребительских кредитов

C 1 июля ЦБ РФ ужесточает правила регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов: регулятор принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам.

Как пояснили в ЦБ, такая мера необходима из-за ускорения темпов роста потребительского кредитования, что приводит к увеличению долговой нагрузки населения.

Льготная ипотека подорожает

В начале июля программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% сворачивается: ставка повышается до 7%, а сумма кредита будет ограничена тремя миллионами рублей.

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Льготная ипотека была запущена весной прошлого года в рамках поддержки застройщиков. Ажиотажный спрос на льготные ипотечные кредиты в итоге привел к росту цен на жилье.

При этом расширяется программа семейной ипотеки. С 1 июля на семейную ипотеку под льготные 6% годовых смогут претендовать и семьи с одним ребенком, родившимся не ранее января 2018 года. В Москве и области максимальная сумма кредита по такой ипотеке составит 12 миллионов рублей.

Дешевых сигарет не будет

С 1 июля в России запрещается продажа сигарет, которые стоят меньше 108 рублей за пачку. Эта требование предусмотрено в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Согласно закону, потребителям табачная продукция должна продаваться по максимальным розничным ценам.

Пособия на детей

С 1 июля беременным, на ранних сроках вставшим на учет в женской консультации, начнут выплачивать субсидии в размере 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Эту выплату женщина сможет получить только при условии, что доход каждого из членов семьи не превышает прожиточный минимум по региону. Выплата предусмотрена до момента рождения ребенка.

Также с 1 июля дополнительные выплаты в размере 50% от прожиточного минимума ребенка предусмотрены для одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На эту выплату родитель может претендовать, если второй родитель погиб, не вписан в свидетельство о рождении, либо если отец вписан со слов матери.

Обследование для переболевших COVID-19

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Россияне, перенесшие коронавирус, с 1 июля могут пройти углубленную диспансеризацию. Услуга будет предоставляться по полису ОМС, программа углубленной диспансеризации будет действовать до конца 2023 года. Первыми диспансеризацию смогут пройти россияне, перенесшие Covid-19 в средней и тяжелой форме.

Требование репатриации валютной выручки частично отменяется

С 1 июля 2021 года требование о репатриации валютной выручки отменяется для несырьевых экспортеров. Также несырьевым и неэнергетиченским экспортерам с июля разрешено зачислять экспортную валютную выручку на счета, открытые в банках за пределами России. Для сырьевых экспортеров требование о репатриации валютной выручки остается в силе.

В РСПП поддержали "шаги по дальнейшей либерализации валютного регулирования и валютного контроля". "В современных условиях требование о репатриации представляется излишним и существенно увеличивает транзакционные издержки компаний, что в свою очередь препятствует выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта", - отметил вице-президент РСПП Александр Мурычев.

Путин запретил сравнивать СССР и гитлеровскую Германию

Российский президент Владимир Путин утвердил поправки к закону, запрещающие отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом" и отождествлять действия СССР с нацистской Германией.

Поправки вносятся в закону "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".