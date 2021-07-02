Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире
Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев найден в своей квартире мертвым с огнестрельным ранением, сообщили российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следственный комитет России подтвердил эту информацию. "Второго июля в городском округе Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников", - цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.
Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства. Причины случившегося пока неизвестны.
Место происшествия осматривается на наличие предсмертных записок, уточняет ТАСС.
По словам источника агентства, Денис Лебедев в течение нескольких дней перед самоубийством выпивал.
Денису Лебедеву было 46 лет, пост мэра Коломны он занимал с 2016 года. До этого он был главой городского округа Озёры в Московской области, а в 2011-2014 годах Лебедев работал депутатом Московской областной думы от партии "Справедливая Россия".
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