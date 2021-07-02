Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире

час назад

Автор фото, Kolomna city administration

Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев найден в своей квартире мертвым с огнестрельным ранением, сообщили российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственный комитет России подтвердил эту информацию. "Второго июля в городском округе Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников", - цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства. Причины случившегося пока неизвестны.

Место происшествия осматривается на наличие предсмертных записок, уточняет ТАСС.

По словам источника агентства, Денис Лебедев в течение нескольких дней перед самоубийством выпивал.