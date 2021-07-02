Коронавирус в России: москвичей с ОРВИ изолируют, новый антирекорд по смертности

53 минуты назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/ TASS

В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от ковида за сутки. В Москве власти решили отправлять на обязательную изоляцию всех больных с признаками ОРВИ. В Кремле отрицают планы ввести локдаун. В связи с ростом заболеваемости в Алтайском крае и в Ярославской области вводятся новые ограничения. Эти и другие новости - в обзоре Русской службы Би-би-си.

В Москве ОРВИ приравняют к Covid-19 - пока не придут результаты теста

Со 2 июля в Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как потенциальный коронавирус, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Все больные ОРВИ в городе до получения отрицательного теста на коронавирус должны будут соблюдать изоляцию.

Всем больным ОРВИ и их родственникам, проживающим в одной квартире вместе с заболевшим, в дополнение к ПЦР-тесту сделают экспресс-тест на антиген.

По словам Анастасии Раковой, за последние две недели Москва "пробила все пороги по эпидемиологическим показателям".

В столице за минувшие сутки выявлено 6893 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в городе госпитализированы 1719 пациентов с Covid-19, на ИВЛ находятся 711 человек.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/ TASS Подпись к фото, За последние две недели Москва пробила все пороги по эпидемиологическим показателям, заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова

Новый антирекорд: в России от ковида за сутки умерли 679 человек

Смертность пациентов с Covid-19 в России вновь обновила максимум с начала эпидемии: за минувшие сутки в стране скончались 679 человек с подтвержденным Covid-19. Предыдущий максимум был обновлен в четверг: тогда за сутки скончались 672 человека.

В Москве умерли 112 человек, в Санкт-Петербурге — 101, в Нижегородской области — 27.

Число новых случаев Covid-19 в России за сутки составило 23 218.

Песков: локдаун не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает обсуждение планов по введению локдауна в России.

"Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", - сказал Песков.

Введение локдауна в столице рассматривается как последняя мера, которая будет введена, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга - это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна" , - заявила Ракова.

Металлургов попросили экономить кислород

Автор фото, Mikhail Tereschenko/ TASS Подпись к фото, Потребность в медицинском кислороде увеличилась из-за резкого роста заболеваемости

Министерство промышленности и торговли в пятницу обратилось к российским металлургическим компаниям с просьбой сократить потребление технического кислорода.

Потребность в медицинском кислороде увеличилась из-за резкого роста заболеваемости Covid-19. В Москве количество больных на ИВЛ за последние две недели увеличилось в полтора раза.

Госпитализированного с Covid-19 Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Музыканта, основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова, госпитализированного с Covid-19, в четверг вечером подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила агентству РИА Новости жена музыканта Ольга Мамонова.

По ее словам, состояние Петра Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Мамонов находится в больнице в Коммунарке c 27 июня. Ольга Мамонова сообщала, что у музыканта поражение легких - 87%.

Рост заболеваемости и новые ограничения в регионах

Новые ограничения из-за роста количества больных коронавирусом вводятся в Алтайском крае. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, на которых присутствуют более 50 человек. Заполняемость театров, кинотеатров, спортивных клубов, открытых бассейнов должна составлять не более 50% от их вместимости.

Аналогичные ограничения в связи с ростом заболеваемости вводятся в Ярославской области.

В выходные и праздничные дни запрещена работа детских площадок на территории торгово-развлекательных комплексов. Заполняемость зрительных залов (в театрах, кинотеатрах, во время концертов и цирковых представлений) должна составлять не более 50% от вместимости.

Обязательная вакцинация объявлена в Хабаровском крае

Автор фото, Vitaly Nevar/ TASS

В Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от Covid-19 для работников сферы торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания и ЖКХ. В организациях, работающих в этих сферах, до сентября должно быть привито не менее 60% сотрудников.

Сделать прививку обязали сотрудников учреждений культуры, организаторов выставочных и просветительских мероприятий (в том числе сотрудников музеев, выставочных залов, библиотек).