Экс-начальнику мордовской колонии дали условный срок за рабский труд женщин

47 минут назад

Автор фото, Eugeny Epanchintsev/ TASS

Бывший начальник исправительной колонии № 14 в Мордовии Юрий Куприянов приговорен к условному сроку в два года. Его признали виновным в организации принудительного труда заключенных женщин. О рабском труде женщин в этой колонии восемь лет назад писала отбывавшая там наказание участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Но тогда проверка ФСИН не выявила нарушений.

По решению Зубово-Полянского районного суда в Мордовии, Куприянову после истечения условного срока запрещено еще в течение двух лет работать в госструктурах.

Прокурор настаивал на 2,5 года колонии общего режима для Юрия Куприянова. Его обвиняли подделке приказов о сверхурочных работах заключенных. По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года Куприянов заставил 210 осужденных из женской ИК № 14 работать сверхурочно на швейном производстве, в том числе и в ночное время.

В среднем, как установили следователи, женщины работали по шесть дней в неделю, рабочий день продолжался 15 часов. Следователи признали потерпевшими 210 женщин. С жалобой на начальника колонии в правоохранительные органы в 2018 году обратилась одна из бывших заключенных Индира Багаева, после чего в колонии прошли проверки.

Проверка со стороны центрального аппарата ФСИН подтвердила показания бывшей заключенной. Выяснилось, что женщин заставляли работать с 7:00 (утра) до 1:00 (ночи). В их обязанности входило в том числе шитье одежды для начальника колонии, его детей, и знакомых предпринимателей.

"За малейший брак - карцер"

По словам Валерия Максименко, который на тот момент (декабрь 2018 года) занимал должность заместителя главы ФСИН, женщинам угрожали, что за малейший брак в работе их посадят в карцер и лишат еды.

Автор фото, Eugeny Epanchintsev/ TASS

После проверки ФСИН в декабре 2018 года Юрий Куприянов был отстранен от обязанностей начальника колонии. Валерий Максименко обещал, что "будет наказана вся вертикаль, вплоть до начальника регионального управления ФСИН".

О принудительном и изнурительном труде в мордовской колонии № 14 еще в 2013 году заявляла участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывавшая часть своего срока в этом исправительном учреждении. В сентябре 2013 года Толоконникова опубликовала открытое письмо, где описала изнурительный труд женщин в колонии, и объявила голодовку, утверждая, что администрация исправительного учреждения начала угрожать ей расправой.

Федеральная служба исполнения наказаний тогда не нашла нарушений в колонии № 14, а голодовку участницы Pussy Riot объяснили ее "желанием получить льготные условия содержания".

СПЧ: "фактически введен рабский труд "

После публикации письма Надежды Толоконниковой колонию посетила рабочая группа Совета по правам человека при президенте России. Правозащитники подтвердили обоснованность жалоб Толоконниковой. В их отчете говорилось про отлаженную добровольно-принудительную систему по бесперебойному обеспечению 12-16-ти часового рабочего дня и работы по выходным. Один из участников рабочей группы Илья Шаблинский сообщил, что в колонии явочным порядком введен рабский труд, запрещенный Уголовным кодексом.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/ TASS

Правозащитники отмечали, что зарплата осужденных женщин не превышает минимального размера оплаты труда в 5205 рублей (на тот момент). По данным рабочей группы, в среднем заключенные получают не более 1300 рублей за месяц работы по 16 часов в день и практически без выходных.

Все члены рабочей группы рекомендовали прекратить практику принуждения к работе сверх 8-ми часового рабочего дня, а также по воскресным дням, и заключить с ними трудовые договоры.