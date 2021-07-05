Беларусь просит Россию экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш. Ее обвиняют в оскорблении Лукашенко

15 минут назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov / TASS

Генеральная прокуратура Беларуси обратилась к российским властям с просьбой о выдаче певицы Анжелики Агурбаш, которая неоднократно выступала в соцсетях в поддержку белорусской оппозиции.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

В Беларуси, на родине певицы, в отношении нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК Республики Беларусь) и за публичное оскорбление президента (часть 2 статьи 368).

Как сообщила белорусская генпрокуратура, Агурбаш заочно арестована. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям в Беларуси - до 12 лет лишения свободы.

Представительница Анжелики Агурбаш сообщила, что певица в курсе обвинений, выдвинутых против нее.

У Агурбаш, известной по выступлениям в составе группы "Верасы", российское гражданство. После выборов в Беларуси, с августа 2020 года, она публиковала в социальных сетях посты, в которых выражала поддержку протестному движению на своей родине.

"Анжелика находится в России. Она в курсе всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет генеральная прокуратура Белоруссии", - сказала представительница певицы агентству РИА Новости. Она не уточнила, есть ли у Агурбаш гражданство Республики Беларусь. "Она белоруска, рожденная в Белоруссии, и гражданка РФ", - сказала представительница певицы.

В сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси утверждается, что с августа 2020 года Агурбаш "размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды" в отношении силовиков, госслужащих, представителей власти, "выступающих за сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь".

"Не знаю, что можно ожидать от режима и от Лукашенко"

В генпрокуратуре Беларуси утверждают, что певица опубликовала в интернете сведения, содержащие оскорбления президента Белоруссии. Кроме того, в высказанных певицей оскорблениях, как заявляют прокуроры, содержалось обвинение президента страны "в совершении особо тяжких преступлений".

В сентябре прошлого года Анжелика Агурбаш участвовала в пикете у белорусского посольства в Москве, где ее попыталась задержать полиция, но вскоре отпустила.

В конце прошлой недели певица опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала о том, что объявлена в розыск и что Минск требует ее экстрадиции. Она объявила о "формировании оргкомитета по созданию инициативной группы по проведению конституционного референдума".

В интервью телеканалу "Дождь" певица пояснила, что, публикуя это видеобращение, она хотела призвать жителей Беларуси к объединению.

"Мы прекрасно понимаем, что впереди у нас референдум, который организовывает Лукашенко, и мы прекрасно понимаем, что он пишет законы, которые закрыты от общества, и мы не можем ему позволить провести такой же референдум, как он провел свои выборы", - сказала она. По ее словам, у нее есть российское гражданство и она чувствует себя в безопасности.

"Другое дело, я не знаю, что можно ожидать от режима и от Лукашенко, потому что мы видели, что людей похищают и самолеты умудряются посадить и забрать людей", - сказала Агурбаш телеканалу.

Анжелика Агурбаш с 1990 года по 1995 год выступала в составе группы "Верасы", а после ухода из группы занялась сольной карьерой. В 2006 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики Беларусь.

Россия своих не бросает?

В Беларуси под домашним арестом остается россиянка Софья Сапега. Она была задержана в Минске 23 мая вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

29 мая стало известно, что в Беларуси был арестован и помещен в СИЗО КГБ Беларуси еще один россиянин - 20-летний Егор Дудников. КГБ РБ обвиняет Дудникова в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК) - за то, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

В следственном изоляторе №3 в белорусском Гомеле уже больше года находится россиянин Дмитрий Попов, которого в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Попов был модератором Youtube-канала Сергея Тихановского.

Россиянин был задержан в начале июня 2020 года. Его обвиняют по нескольким уголовным статьям, и по одной только статье об организации массовых беспорядков ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

На прошлой неделе Дмитрий Попов в письме сестре из СИЗО попросил Владимира Путина лишить его российского гражданства.

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На поверку оказалось, что это совсем не так [...] Не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны", - говорится в письме Дмитрия Попова, которое опубликовал в своем Telegram-канале белорусский блогер Антон Молотько.