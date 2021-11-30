Прокуратура потребовала от автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова почти 13 млрд рублей

49 минут назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Химкинский городской суд Московской области принял к производству иск прокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова, говорится в сообщении компании. Бывший депутат Госдумы Петров покинул Россию в 2019 году.

Суд начнет рассмотрение иска 14 декабря.

"Мы изучаем основания для предъявления прокуратурой иска к АО "Рольф". В то же время АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований", - сообщили в компании.

В пресс-службе Химкинского суда агентству ТАСС подтвердили, что иск принят к производству.

27 ноября стало известно, что судебные приставы заблокировали счета "Рольфа" по делу Петрова. При этом в компании говорят, что все дилерские центры продолжают работать. Операторы нескольких дилерских центров, в которые обратилась Би-би-си, подтвердили, что центры работают в обычном режиме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства "Рольфа" в июне 2019 года. Помимо Сергея Петрова и бывшего топ-менеджера компании Анатолия Кайро, по нему проходят также бывший генеральный директор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалия. Петров, Луковецкая и Кафкалия находятся за границей, в России они заочно арестованы.

Следствие обвиняет их в выводе за рубеж 4 млрд рублей (63,4 млн долларов) по подложным документам.

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Дело "Рольфа" появилась на фоне еще нескольких крупных дел против бизнесменов и инвесторов в России. В тот же год началось уголовное дело против Baring Vostok и американского инвестора Майкла Калви, а также обыски прошли в музее "Собрание" бизнесмена Давида Якобашвили. После этого Якобашвили также на какое-то время покидал Россию.

В отличие от других бизнесменов Петров открыто занимался политикой. Он был депутатом Госдумы V и VI созывов от партии "Справедливая Россия". Петров открыто критиковал власти за многие решения. Он был в числе семи парламентариев, голосовавших против "закона Димы Яковлева", который запрещает иностранное усыновление, а также голосовал против "закона Яровой" - пакета законов о регулировании деятельности операторов связи и расширении полномочий правоохранительных органов.

Сергей Петров также не голосовал за присоединение полуострова Крым к России в 2014 году. Россия считает Крым своей территорией, а Украина и международное сообщество не признают российских территориальных претензий.

Петров говорил, что уголовное дело связано с его политической деятельностью. Некоторые прокремлевские издания накуне обысков в "Рольфе" в 2019 году писали, что Петров был одним из спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован) Алексея Навального. Сам Петров об этом напрямую не говорил, но в интервью "Медузе" (издание признано иноагентом в России) летом 2019 года отмечал, что считает Навального "перспективной фигурой".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"

Сергей Петров в 2021 году занимает 127-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 950 млн долларов. В 2019 году, когда уголовное дело началось, журнал оценивал его состояние в 900 млн долларов.

"Рольф" остается его основным активом. Это - один из крупнейших импортеров и продавцов легковых автомобилей в России. Петров до 2004 года занимал пост президента группы компаний "Рольф", а затем передал оперативное управление менеджерам. После начала уголовного дела он покинул совет директоров компании.

В ноябре 2019 года кипрская компания Delance Ltd, через которую семья Сергея Петрова контролирует "Рольф", сообщила, что начала изучать возможность продажи 100% бизнеса. При этом представитель Delance отмечал, что решение о продаже автодилера не связано с уголовным делом в отношении Петрова.

Однако в январе 2021 года представители "Рольфа" сообщили, что отказались от планов по продаже компании, так как ни с кем из потенциальных покупателей договориться не удалось. "Тема с продажей закрыта. У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт-лист составил порядка десяти партнеров. В большей степени не российские компании", - сообщала агентству ТАСС гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова.

В марте 2020 года в компании решили изменить форму собственности - с общества с ограниченной ответственностью на акционерное общество. Тогда это объясняли планами проведения IPO.

В чем обвиняют фигурантов дела "Рольфа"?

По версии следствия, в 2014 году Сергей Петров, "являвшийся фактическим владельцем и руководителем" трех компаний - "Рольф", "Рольф Эстейт" и кипрской "Панабел Лимитед" - вступил в сговор с руководителями этих компаний. Они якобы договорились перечислить доход от деятельности "Рольфа" в России на счета "Панабел" и заключили для этого договор купли-продажи.

"Рольф" купил у "Панабел" акции "Рольф Эстейт". Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сумма сделки составила 4 млрд рублей. Деньги перечислили на счет "Панабел" в австрийском банке, утверждает следствие.

На одном из судебных заседаний в июле 2019 года стало известно, что к делу приобщили рапорт ФСБ, из которого следует, что стоимость акций была в 20 раз меньше и составляла всего 200 млн рублей.

Топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро предъявили обвинения по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В сентябре 2019 года суд суд в Москве заочно арестовал Сергея Петрова, а в ноябре кипрская компания Delance Limited объявила о начале продажи "Рольфа".

Анатолий Кайро в 2004-2007 годах работал в аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. В 2007 году Кайро перешел на работу в "Рольф", где занял должность директора департамента анализа и развития бизнеса и вошел в состав совета директоров.