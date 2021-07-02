Последние военные США ушли с авиабазы в Баграме. Почему это важно и чем опасно?

22 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Накануне, всего за сутки до ухода с базы, ВВС США все еще использовали ее по назначению

Крупнейшую военную базу в афганском Баграме покинули последние военные США и НАТО. Именно с этой базы на протяжении 20 лет осуществлялись самые значимые операции против талибов и ИГ (признана в России террористической организацией и запрещена), и окончательный уход оттуда западного контингента может иметь для Афганистана значительные последствия.

Соглашение между талибами и США о полном выводе американских войск из Афганистана было достигнуто еще при предыдущей администрации Дональда Трампа. Нынешний президент Джо Байден определил сроки вывода: он должен завершиться 11 сентября этого года - в 20-летнюю годовщину терактов в Нью-Йорке, которые и стали причиной американского вторжения в Афганистан.

Последствия ухода американцев из Баграма могут коснуться абсолютно всех сфер - от вопросов национальной безопасности до повседневной жизни простых афганцев.

К примеру, пока неясно, кем теперь будет охраняться аэропорт в Кабуле. Он имеет важное значение для работы международных дипмиссий в Афганистане и обеспечивает доставки стратегических грузов.

Охрану аэропорта долгие годы обеспечивали американские военные. По некоторым данным, они останутся там до сентября, и в настоящий момент Вашингтон ищет партнера, который мог бы взять на себя эту функцию. Сообщается, что этот вопрос недавно обсуждался между президентами США и Турции, но конкретных договоренностей пока нет.

Баграм - это также город с населением 80 тыс. человек. Корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет пишет, что многие жители опасаются за свою безопасность. В частности, мимо военной базы лежит путь в школу для девочек.

Территория базы переходит под контроль афганских сил безопасности, но местные жители не уверены, что они смогут ее удержать. Боевики радикального исламистского движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) приветствовали уход американцев из Баграма, и, по мнению многих, попытаются занять их место.

Авиабаза представляет собой современный, хорошо оснащенный военный объект, завладеть которым талибы попробуют наверняка. Кроме того, на ее территории расположена тюрьма, где американцы содержали пленных, подозреваемых в терроризме. Точных данных о том, сколько человек там находится в данный момент, нет, но местные жители задаются вопросом - куда пойдут заключенные, если талибы их выпустят, не останутся ли они в городе?

Чем примечательна авиабаза в Баграме

Она была построена еще советскими войсками в 1980-х годах, расположена примерно в 40 км к северу от Кабула.

Силы возглавляемой США коалиции заняли базу в декабре 2001 года и превратили ее в огромный военный объект, вмещающий до 10 тыс. военных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авиабаза в Баграме - хорошо укрепленный и оснащенный военный объект, который талибы без сомнения попытаются захватить

На территории базы две взлетно-посадочные полосы, одна из них, протяженностью 3,6 км, предназначена для грузовых самолетов и бомбардировщиков.

Ангар рассчитан на 110 военных и гражданских самолетов и защищен взрывоустойчивыми стенами.

Авиабаза абсолютно автономна в том, что касается водоснабжения и электроэнергии. На ее территории также расположены военный госпиталь на 50 коек, отделение терапии посттравматических синдромов, зубоврачебная клиника с новейшим оборудованием и три операционных.

Почему американцы уходят?

США вторглись в Афганистан вскоре после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Пентагоне, унесших жизни более 3 тысяч человек.

20-летнее присутствие в этой стране стало самой затяжной международной военной кампанией в истории американской армии.

На пике противостояния с талибами в 2009 году численность американского контингента в Афганистане (без учета других сил НАТО) составляла более 100 тыс. человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Война в Афганистане стоила США более 150 млрд долларов

В разное время президенты США Барак Обама и Дональд Трамп заявляли о намерении начать вывод основных войск и оставить там лишь небольшое число военных, но каждый раз сроки срывались из-за активных наступательных действий боевиков "Талибана".

Наивно полагать, что сейчас намерения талибов изменились. Напротив, в последнее время они усиливают свое присутствие в различных частях страны. Но внутри США, в американском обществе, назрел запрос на окончание войны, которую многие считают чужой. По мнению большой части американцев, США выполнили свою задачу, продемонстрировав силу после трагедии 11 сентября в интересах национальной безопасности. Но настало время вернуть домой американских солдат, которые не должны погибать, пытаясь решить внутренний конфликт другой страны.

20 февраля 2020 года после нескольких месяцев переговоров администрация Дональда Трампа добилась от талибов гарантий безопасного и бескровного ухода американских сил.

На неопределенный срок на территории Афганистана останется лишь 1000 военнослужащих США.

Что будет дальше?

В целом, большинство аналитиков и знатоков региона настроены пессимистично. Конечно, Афганистан уже не та раздробленная страна, которую американцы застали 20 лет назад.

Автор фото, AFP Подпись к фото, У стен авиабазы в Баграме находится огромная свалка, где местные жители часто ищут вещи, пригодные в обиходе. Многие со страхом думают о своем будущем без американских военных под боком

За это время произошли заметные политические изменения. Внутренние силы безопасности стали более боеспособными под руководством американских инструкторов. Да и сами афганцы привыкли к относительной защищенности и все чаще поддерживают легитимное правительство, а не радикалов.