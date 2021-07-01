В Киеве приняли закон о коренных народах. Путин назвал его оружием массового поражения против русских

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Монумент дружбы между русским и украинским народами в Киеве

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины авторства президента страны Владимира Зеленского. Проект этого документа жестко критиковало российское руководство, которое было возмущено тем, что в число коренных народов не попали русские.

На эту тему неоднократно высказывался Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление.

Официальный Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам, а собеседники Би-би-си связывают его принятие с подготовкой украинской власти к запуску "крымской платформы" - международной площадки, которая будет обсуждать вопросы аннексированного Россией полуострова.

О чем закон

Закон относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют "материнского" государственного образования за пределами страны.

Этим критериям, как определил законодатель, соответствуют крымские татары, а также малые крымские народности - караимы и крымчаки, общее количество которых не превышает двух тысяч человек.

И, разумеется, в силу очевидных причин - наличия собственного государства - коренными народами нельзя назвать русских или, допустим, венгров, поляков, евреев и белорусов. Все эти народы, утверждают представителя официального Киева, на территории Украины являются национальными меньшинствами, и их права защищаются отдельным законом.

Члены команды Зеленского говорят, что похожие законы о малых коренных народах действуют во многих странах мира, в том числе и в России, где его приняли еще в 1999 году, - и полностью соответствуют мировой практике и нормативным актам ООН.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коренными на Украине признаются три народа: самым численным из них являются крымские татары

"Мы на уровне закона закрепляем культурные, образовательные и языковые права коренных народов: например, издавать СМИ на их языках", - сказал Би-би-си депутат Рады от фракции "Голос" Рустем Умеров, этнический крымский татарин, принимавший участие в разработке документа.

"Это особенно важно сегодня в контексте ежедневных ущемлений и репрессий коренных народов в оккупированном Крыму. Например, там закрылись все 12 независимых крымскотатарских СМИ, а на родном языке обучаются только 3% детей крымскотатарской национальности", - добавил он.

Официальный Киев обвиняет Россию в системном давлении на крымских татар на оккупированном полуострове. На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Нарушения прав человека против крымских татар в Крыму", в которой призвала Россию прекратить преследование крымских татар и обеспечить их языковые, религиозные права, а также право на свободу высказываний на родном языке. Кроме того, ПАСЕ призвала Россию применять на территории полуострова не российское, а украинское законодательство.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал резолюцию ПАСЕ необъективной, оскорбительной и дискредитирующей саму Ассамблею.

"Оружие массового поражения"

Вскоре после подачи в Раду проект Зеленского подвергся жесткой критике со стороны официальной Москвы. Сначала Госдума приняла заявление, в котором назвала этот документ "новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

Затем Владимир Путин в интервью каналу "Россия 1" сравнил законопроект о коренных народах Украины с законами Третьего Рейха, заодно напомнив о еврейском происхождении Владимира Зеленского.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владимир Путин спрогнозировал: после принятия закона о коренных народах миллионы русских будут вынуждены эмигрировать или же "переписаться украинцами"

А на этой неделе российский президент еще раз обратился к теме этого документа в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным". Аргументируя свой тезис о том, что нынешнее руководство Украины является "явно недружественным к нам (к России)", Путин отметил: "Иначе трудно было бы объяснить проект закона, в котором русский народ объявляется некоренным (на территории Украины)".

"Уму непостижимо: испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными. Что это такое? К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать, но куда ехать-то - квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, чтоб не чувствовать себя людьми второго сорта, это приведет к сокращению общего числа русских", - сказал Владимир Путин.

"Это сопоставимо по своим последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело", - добавил он.

"Не нуждаемся в советах"

В начале этого месяца советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Би-би-си, что комментарии Владимира Путина по поводу проекта закона о коренных народах могут объясняться наличием у российского лидера неполной или искаженной информации об украинских законопроектах.

В комментарии Би-би-си депутат Рады Рустем Умеров, крымский татарин, высказался по поводу последних заявлений Владимира Путина еще резче. "Комментарии относительно нашего закона о коренных народах - это просто очередные провокации и пропаганда. Украина должна создавать свою повестку дня. И мы точно не нуждаемся в советах, консультациях или комментариях от государства-агрессора. Украина самостоятельно решает, какие законы нам принимать, а какие нет", - заявил он.

Принято сразу

С момента подачи законопроекта в Раду президентом до его принятия прошло довольно мало времени - полтора месяца. Собеседники Би-би-си в украинской партии власти "Слуга народа" объясняют такой темп законодательной работы стремлением Киева запустить этот закон в действие до 23 августа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владимир Зеленский заявляет, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко будет поднимать крымскую тему на всех международных площадках. Закон о коренных народах - это часть этой политики, говорят соратники украинского президента

Именно на этот день накануне 30-й годовщины провозглашения независимости Украины намечен саммит "крымской платформы" - инициированной Владимиром Зеленским международной площадки, на которой планируется обсуждать перспективы "деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины, а также преодоления последствий временной оккупации Российской Федерации Автономной Республики Крым и Севастополя".

Вероятно, именно так можно объяснить то, что депутаты украинского парламента сократили процедуру принятия закона о коренных народах до минимума: на внеочередном заседании Рады в четверг, 1 июля, они проголосовали за него в первом чтении, за основу и в целом.

Теоретически затянуть процедуру принятия этого закона на второе чтение могли бы представители пророссийской оппозиционной фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Однако ее представители проигнорировали внеочередное заседание, назвав вынесенные на него вопросы "политическим мусором".

В этих обстоятельствах обсуждение проекта в зале свелось к констатации того, что такой закон нужно было принять еще лет тридцать назад, а также обвинений России в ущемлении прав крымских татар на аннексированной ею территории.

Из содержательных поправок к документу, прозвучавших в зале, можно отметить предложение депутата Анатолия Урбанского внести в перечень коренных народов Украины гагаузов.