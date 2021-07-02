Впервые в судебной практике у россиянина-банкрота отняли единственное жилье, переселив из 5-комнатной в однушку

57 минут назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS

Впервые в российской судебной практике кредиторы добились выселения признанного банкротом гражданина из единственной принадлежащей ему квартиры. Без крыши над головой задолжавший житель Екатеринбурга не остался, но его обязали переехать в квартиру в пять раз меньше по площади. Выселять должников из единственного жилья в апреле разрешил Конституционный суд России.

Как пишут СМИ со ссылкой на уральские суды, екатеринбуржец Аркадий Поторочин был признан банкротом еще в 2018 году за долги в более чем 20 млн рублей. Тогда должник попросил суд оставить ему элитную двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 квадратного метра, которая числилась как его единственное жилье.

Арбитражный суд удовлетворил его жалобу, но в январе 2019 года дело было отправлено на новое рассмотрение.

По итогам повторного рассмотрения суд удовлетворил требования кредиторов о продаже роскошного жилья должника и замене его на так называемое замещающее жилье.

Кредиторы подобрали для банкрота однокомнатную квартиру площадью 31,7 кв. м, что соответствует минимальной соцнорме для одного человека без семьи. Суд пришел к выводу, что такая квартира "разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека".

В прошлом году Поторочин попытался оспорить решение суда, упомянув в жалобе решение Верховного суда, принятое в октябре 2020 года: тогда в одном из аналогичных дел о банкротстве суд не согласился с действиями кредиторов по покупке должнику в Удмуртии замещающего жилья, сославшись на то, что данная процедура не урегулирована законодателем. Однако и этот суд екатеринбуржец проиграл.

Двухуровневая квартира Поторочина была продана на торгах. В документах, опубликованных в Автоматизированной системе торгов по банкротству, говорится, что 22 июня 2021 года жилье перешло в собственность Общества с ограниченной ответственностью "Правознай", сумма сделки составила 8,2 млн рублей.

"Первая ласточка"

Юристы отмечают, что это первый подобный случай в российской судебной практике - когда у должника отбирается единственное жилье, и теперь это может стать прецедентом.

"Я не слышал о других подобных торгах и не встречал их в практике… Дело Поторочина выглядит первой ласточкой, за которой должны полететь стаи со всех уголков страны", - сказал "Коммерсанту" старший юрист портала "Арбитраж.ру" Артем Комсюков.

В апреле Конституционный суд России допустил изъятие у должников единственного жилья. До этого при банкротстве у человека не могли забрать единственное жилье, даже если речь шла о дорогой недвижимости.

Постановление КС допускает, что при ряде условий может быть произведено изъятие единственного жилья у банкротов из числа физических лиц. Взамен должнику должно быть предоставлено другое жилье - более скромное. Разница от продажи так называемого роскошного жилья и трат на приобретение более скромного пойдет на погашение задолженности перед кредиторами.

Снятие защиты с единственного жилья, как говорится в постановлении, также возможно, если суды установят, что оно было приобретено со злоупотреблениями.