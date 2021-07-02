"У людей было 15 минут на сборы". В Канаде из-за небывалой жары сгорел поселок

18 минут назад

Автор фото, 2 Rivers Remix Society

Лесной пожар почти целиком уничтожил небольшой городок Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Причина - установившаяся в регионе аномальная жара.

О погибших данных нет, но полиция сообщает, что некоторые семьи еще не вышли на связь, есть сообщения о пострадавших.

В Литтоне жило около тысячи человек. Огонь надвигался так быстро, что у них оказалась всего четверть часа на сборы. Эвакуация шла сквозь клубы густого дыма и подступавшее к обочинам дороги пламя.

"За 15 минут весь поселок был охвачен пламенем", - сказал Би-би-си мэр Полдерман.

"Люди просто брали своих домашних животных, хватали ключи, садились в машину и уезжали", - рассказал он.

В поселке сгорело 90% домов, медпункт и полицейский участок.

29 июня в 16:20 по местному времени в Литтоне был зафиксирован температурный рекорд для Британской Колумбии за всю историю наблюдений: 46,6 градуса по Цельсию.

При этом скорость ветра достигала 71 км/ч, ускоряя распространение огня. Жаркая, сухая и ветреная погода в этом районе привела к тому, что огонь мог двигаться со скоростью 10 или даже 20 км/ч, говорят метеорологи.

Автор фото, 2 Rivers Remix Society Подпись к фото, Огонь распространялся очень быстро из-за сильного ветра

Местный депутат Брэд Вис написал в соцсетях, что есть сообщения о пострадавших.

В последнюю неделю над тихоокеанским побережьем от Калифорнии до Арктики сформировался так называемый тепловой купол - устойчивая область высокого давления, препятствующая перемешиванию воздуха.

В Британской Колумбии за это время от жары умерло 486 человек, из них 69 в столице провинции Ванкувере. В основном это старики и хронические больные. Аналогичные сообщения поступают из США.

За неделю в Британской Колумбии возникла почти сотня лесных пожаров. Наряду с жарой, этому способствовали сухие грозы. 2 июля в провинции было зафиксировано около 29 тысяч молний.

"Мы переживаем самую жаркую неделю в Британской Колумбии", - заявил на пресс-конференции во вторник премьер-министр провинции Джон Хорган.

Он призвал жителей делать холодные компрессы и по возможности не выходить из дома, оставаясь при этом в самой прохладной его части.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лесные пожары добрались и до Центрального Оканагана в Британской Колумбии

Метеорологи говорят, что тепловой купол такой интенсивности и продолжительности возникает раз в несколько тысяч лет, и предупреждают, что жара продлится еще несколько дней.