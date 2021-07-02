Редакция Readovka сообщила о визите приставов с постановлением о блокировке сайта

3 часа назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В редакцию Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке сайта издания. Журналисты связали этот визит с публикацией о депутате Госдумы от "Единой России" Дмитрии Саблине, о котором писали несколько расследований.

Приставы сообщили, что постановление было вынесено накануне, но отказались уточнить, в рамках какого судебного решения. Об этом говорится на сайте издания.

"Единственное, что Readovka удалось узнать - постановление относится к прошлогоднему делу о нашей публикации о депутате Саблине и должно быть исполнено в срок до 8 июля. Хотя суд отменил обеспечительные меры по блокировке всего сайта readovka.ru, пристав уверил нас, что мы можем ознакомиться с постановлением на "Госуслугах", но ни по почте, ни электронном виде редакция его не получала", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Readovka в Telegram, представитель издания говорит приставу, что сайт не получал постановления о блокировке сайта ни по почте, ни через сервис госуслуг. В ответ пристав сказал, что другой документ "я тоже отправлял".

Накануне, отмечает редакция, прошел суд по иску депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Саблина, одного из руководителей организации ветеранов "Боевое братство". Он требовал от издания удалить заметку о предполагаемом владении зарегистрированной на офшоре яхтой.

Кроме того, летом прошлого года Видновский городской суд Подмосковья обязал издание удалить материал о том, что якобы почти половина акций "Совхоза имени Ленина" перешли через бывшую жену политика Павла Грудинина к Саблину. Суд удовлетворил иск Саблина и бывшей супруги Грудинина Ирины.

В статье журналисты предположили, что это может быть скрытой сделкой купли-продажи акций, "благодаря которой стороны избежали уплаты налогов и осложнили процесс возврата активов при оспаривании Совхозом имени Ленина ранее вынесенных судебных решений".

Материал, о котором идет речь, был опубликован на сайте Readovka 28 января 2020 года и на данный момент остается доступным.