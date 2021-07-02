Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной из-за оружия для "спящих ячеек"

час назад

Автор фото, Nikolai Petrov/BelTA/TASS

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу страны с Украиной. Решение он объяснил потоком оружия из-за рубежа и попыткой диверсантов взорвать станцию ВМФ. На Украине отвергли обвинения в поставках вооружения. На фоне этих обвинений Литва из-за наплыва мигрантов из Беларуси объявила ЧС.

Лукашенко выступал на торжественном собрании в честь Дня Независимости. Президент заявил, что в Беларуси якобы пытались подорвать 43-й узел связи ВМФ России "Вилейка". Диверсанты, по версии главы государства, использовали оружие из Украины. О случившемся он доложил российскому коллеге Владимиру Путину.

"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете — все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", — сказал Лукашенко.

41-й узел связи ВМФ "Вилейка" обеспечивает сообщение главного штаба российского флота с атомными подводными лодками, которые действуют в Атлантическом, Индийском и Тихом океане. Центр находится в 10 км к западу от города Вилейка в Минской области.

Лукашенко заявил о раскрытии "спящих" террористических ячеек, которые готовят свержение действующего политического строя. В их подготовке он обвинил Украину, США, Германию, Польшу и Литву.

По его словам, террористы создали Telegram-канал с 2,5 тыс. человек. Модерировала канал якобы гражданка России, организатором выступил гражданин Германии, добавил белорусский президент. Кроме того, участники группировки пытались совершить покушение на телеведущего минского телеканала СТВ Григория Азаренка, сказал глава государства.

Из-за потока оружия из Украины он поручил пограничной службе перекрыть белорусско-украинскую границу. В Беларусь смогут въехать только мирные граждане, объяснил Лукашенко. "Всех остальных в плен брать не будем", - пообещал он.

"Я абсолютно мирный человек, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику и страна рухнет, - вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, [кроме] как стоять с этими ребятами [силовиками] насмерть. Это наша работа, - объяснил свои решения силовикам президент . - Вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу и не желают рушить свой дом - Беларусь… Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток".

"Так это или нет - увидим. Но в чем абсолютно убежден, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен. Так было и так будет всегда. И они за границей должны это слышать", - добавил он.

Реакция Украины

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина пока не получала официальных уведомлений со стороны Беларуси о закрытии границы. "От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ", - заявил он "Интерфакс-Украина".

Украина категорически отвергает обвинения Лукашенко в поставках оружия.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - сказал он.

Литва из-за мигрантов из Беларуси объявила ЧС

В тот же день власти Литвы из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Замминистра внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев насчитал до 150 мигрантов в день, незаконно пересекающих границу этой страны с Беларусью, передает Delfi.lt.

Иностранцев расселяют в палаточном городке в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, в школе пограничников и на заставах. Власти закупают модульные дома, которые должны обойтись казне страны почти в €150 тыс., в них можно будет поселить около 800 нелегальных мигрантов.

За первые полгода 2021-го в Литву из Белоруссии пытались попасть 822 незаконных мигранта — в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Действия Литвы связаны с тем, что 22 июня президент Лукашенко сравнил Запад с нацистской Германией и объявил, что Беларусь не станет, как раньше, защищать Евросоюз от нелегальных мигрантов. По его мнению, если Брюссель хочет помощи от Минска в ряде направлений, то должен делать шаги навстречу, а не душить страну.

В пятницу Лукашенко добавил, что у Белоруссии из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов. "Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций", - сказал он.

В начале июня Европейский союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС. В конце июня Евросоюз, США и Британия объявили санкции в отношении белорусских чиновников, связанных с подавлением прошлогодних протестов и принудительной посадкой лайнера Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.