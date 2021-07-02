В России скончался худрук цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко. Он возглавлял его больше 40 лет

45 минут назад

Автор фото, Genady Prokhorov/TASS

Театр "Ромэн" сообщил о смерти на 87-м году жизни своего художественного руководителя, народного артиста СССР Николая Сличенко. Он прославился по фильмам "Свадьба в Малиновке", "Мой остров синий", "Военно-полевой романс", "Трудное счастье" и как исполнитель многих цыганских песен. В мае артиста госпитализировали из-за проблем с легкими.

"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", - пишет пресс-служба театра "Ромэн".

Сличенко родился 27 декабря 1934 года около Белгорода. После Великой Отечественной войны его отправили в цыганский колхоз. В 1951 году 16-летнего юношу приняли в труппу первого в мире цыганского театра "Ромэн".

В 1972 году он окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе. С 1977 года стал художественным руководителем театра.

В 1981-м году его удостоили звания народного артиста СССР. Он сыграл в театре более 60 ролей.

Известен как исполнитель цыганских песен ("Малярка", "Ай, да зазнобила", "Две гитары", "Снова слышу голос твой"), романсов на стихи Александра Пушкина ("Не спрашивай"), Федора Тютчева ("Я встретил вас"), Сергея Есенина ("Письмо к матери", "Отговорила роща золотая", "Клен ты мой опавший"), эстрадных песен на музыку Никиты Богословского, Константина Листова, Давида Тухманова.

Наибольшую известность Сличенко получил благодаря нескольким фильмам: "Свадьба в Малиновке", "Мой остров синий", "Военно-полевой романс" и "Трудное счастье".

Точная причина смерти не сообщается. Известно, что в мае Сличенко попал в больницу из-за проблем с легкими и позже был переведен в реанимацию.

Заместитель директора по маркетингу театра "Ромэн" Галина Гофман сказала РЕН ТВ, что в последнее время художественный руководитель театра чувствовал себя неважно, но ничто не предвещало его кончины. По словам Гофман, смерть Сличенко не связана с новой коронавирусной инфекцией.

"Дата прощания будет определена позже. Прощание, понятно, будет в театре, тут обсуждать нечего", - сказала она.