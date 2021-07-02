"Лютый стыд": на Украине возмущаются тем, что женщин-военнослужащих заставили маршировать на каблуках

6 минут назад

Автор фото, АрміяINFORM

В День независимости Украины 24 августа на Крещатике состоится традиционный военный парад. Одна из 27 "коробок" будет сформирована из слушательниц Военного института при Киевском университете имени Шевченко.

Прежде женщины выходили на парад в повседневной камуфляжной форме и ботинках с берцами, и с оружием. Теперь минобороны решило нарядить их в парадную форму, частью которой являются туфли на каблуке.

Соответствующие тренировки идут по четыре часа в день. Фото с комментарием было размещено на странице минобороны в "Фейсбуке".

Новшество вызвало критику и высмеивание в соцсетях. Многие пользователи увидели в нем издевательство над армией и сексистское отношение к женщинам. К критикам присоединились общественные организации и оппозиционные депутаты.

"Это никакой не креатив, и не подчеркивание женственности. Это надругательство, высмеивание армии. Женщина-военнослужащий в туфлях на каблуках - это еще и сексизм", - написал в "Фейсбуке" политический комментатор и блогер Павло Нусс.

В своем посте он извинился "за всех нас" перед девушками, которые "пойдут парадом на каблуках".

"Министерство обороны Украины, а что за новая форма? Это мы так решительным шагом в НАТО идем?" - написал журналист одесского интернет-издания "Страна" Алексей Цымбалюк.

Автор фото, АрміяINFORM

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" и бывшая военнослужащая добровольческого батальона "Айдар" Мария Берлинская предложила обуть в туфли на каблуках генералов во главе с министром обороны Андреем Тараном.

"Целью любого парада является демонстрация военной способности армии. Здесь основная цель - усладить глаза высоких начальников на трибунах", - написала она.

Берлинская обратила внимание на ортопедические последствия маршировки на каблуках: "Каждый удар каблуком по бетону - удар по позвоночнику".

"Сначала подумала, что это фейк. Но это фото размещено на сайте МО... Кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и шоу, которое украшают женщины. […] Мужчины пойдут в берцах. Это не равенство! Это унижение!" - написала в "Фейсбуке" член Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Депутат отметила, что в украинской армии женщинам до сих пор выдают мужское белье, и нет бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. "Но мне в голову не могло прийти, что министр, вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте!" - добавила она.

"Женщины на параде будут на шпильках. Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?" - возмутилась депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Журналистка интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем комментарии заметила, что туфли у курсанток на фото "идеальные - устойчивые, с невысоким каблуком, удобной формы", но также сочла затею неуместной: "ведь военный парад - это не показ мод".

Вице-спикер Рады от "Европейской солидарности" Елена Кондратюк и еще три женщины-депутата потребовали от минобороны провести служебное расследование и доложить парламенту, кому пришла в голову такая идея. Они принесли на заседание туфли на каблуках и заявили, что это их подарок Андрею Тарану.

"Провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны... Публично извиниться за такое унижение женщин, которые с оружием в руках продолжают защищать независимость и суверенитет страны", - заявила с трибуны Кондратюк.

Общественная организация "Женское ветеранское движение" выступила со специальным заявлением.

"Какой же лютый стыд. Девушки служат в той же военной форме как и парни. Почему они вынуждены выдерживать многочасовые тренировки на каблуках?"

"Носители и реализаторы идеи обуть военных в каблуки и гонять по раскаленному летнему асфальту - у вас все хорошо? Чтобы вам, сидя на трибуне, было комфортно обозревать "женщину - украшение армии?" - говорится в обращении.

"Отмените каблуки и юбки, отмените советское мышление, избавьтесь от него навсегда как от протухшего мусора. Покажите всему миру украинскую женщину - воина храброго, отважного, несокрушимого", - призвало "Женское ветеранское движение".

Сообщение о "параде на каблуках" на странице минобороны в "Фейсбуке" было сперва закрыто для комментариев, а 2 июля вообще удалено. Но расширенная статья о нем доступна на официальном сайте armyinform.com.ua.

Преподаватель Военного института Евген Балабушка в ней рассказывает, что репетиции идут ежедневно с 07:30 до 08:30, а затем с 15:00 до 18:00, чтобы избежать полуденной жары, и что "девушки выносливые, хорошо переносят нагрузки, в том числе и погодные".

Курсантка Иванна Медвидь заявила, что всем довольна, и что маршировать на каблуках "немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся".

Майор Балабушка также сообщил, что в этом году не только женщины, но и все участники парада пойдут новым строевым шагом, при котором ногу следует поднимать не на 15-20, а на 10-15 сантиметров над землей.