Президент Гаити убит в собственной резиденции, его жена ранена

18 минут назад

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате покушения. Убийцы проникли в его резиденцию.

Группа неустановленных лиц напала на резиденцию президента в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе и застрелила его, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, пишет агентство Рейтер.

В результате нападения была ранена первая леди Мартина Мойзе, которой оказывается медицинская помощь.

"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента Республики. Президент умер от ран", - сказал временный премьер-министр.

Супруга президента Мартина Моиз получила ранения. Она жива.

Клод Жозеф осудил убийство, назвав его "актом варварства". Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны. Жозеф призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем.

Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Ее население составляет около 10,6 млн человек.