"Любимец" Садовничего и "унылый технократ". Что известно о новом ректоре ВШЭ?

Анастасия Голубева, Анна Пушкарская, Ольга Шамина

Русская служба Би-би-си

2 июля 2021, 16:20 GMT Обновлено 2 часа назад

Автор фото, ARTYOM GEODAKYAN/TASS

Врио ректора НИУ "Высшая школа экономики" стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Он сменил Ярослава Кузьминова. Тот руководил ВШЭ 29 лет и при нем вуз стал одним из главных образовательных и аналитических центров России.

В пятницу вечером правительство назначило нового ректора Высшей школы экономики. Им стал глава Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов. Он возглавлял ДВФУ с 2016 года, и до этого работал на различных руководящих должности в Московском государственном университете имени Ломоносова.

Для Анисимова возглавить Высшую школу экономики - серьезное повышение. Вышка находится на 305-м месте в рэнкинге мировых вузов от QS, правда, ее обгоняет в них МГУ. ДВФУ в этом рейтинге нет.

Внутри страны у ВШЭ хорошая репутация: она возглавляет рейтинг самых востребованных вузов у работодателей, составленный Forbes (ДВФУ в нем на 41 месте).

Об отставке прошлого ректора Кузьминова стало известно накануне - 1 июля. Для многих сотрудников вуза новость это было неожиданностью.

"Я хочу уйти сейчас, потому что еще есть то, что хочу сделать в науке, в проектной работе и я чувствую для этого в себе силы. Я могу уйти сейчас, потому что убежден, что выросшая в университете культура может теперь самоподдерживаться", - написал Кузьминов в прощальном письме.

За годы в Вышке он работал над предложениями по реформированию образования и социальных сфер. Преподаватели ВШЭ участвовали в создании программы реформ "Стратегия-2020", которая практически не была реализована. Программа реформ касалась всех сфер жизни - образования, здравоохранения, государственной службы и других.

В ВШЭ проводилась "Апрельская научная конференция", на которой собиралась ученые со всей страны обсудить научные и социальные проблемы. В этом году на фоне пандемии она проходила оффлайн.

Кузьминов вступал и в публичные конфликты с властью. В 2009 году он отказалась отчислить студентов, участвовать в "Марше несогласных". В 2011 году Кузьминов участвовал в дебатах с политикой Алексеем Навальным в стенах ВШЭ.

Автор фото, AlEKSANDER SCHERBAK/TASS Подпись к фото, Ярослав Кузьминов возглавлял ВШЭ 29 лет

Однако в последние годы ректор и сам вуз стал стали осторожнее. В 2019 году началось уголовное дело против студента ВШЭ Егора Жукова, которого обвиняли в экстремизме. Руководство ВШЭ тогда отвечало, что вуз должен оставаться "вне политики" и запретило студентам и сотрудникам подписывать открытые письма и указывать принадлежность к вузу.

Кузьминов после отставки станет научным руководителем НИУ ВШЭ. На этой должности он сменит 87-летнего Евгения Ясина, который попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Ясин станет почетным научным руководителем ВШЭ.

Что известно об Анисимове?

Анисимов первым делом после объявления о назначении поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина.

В ДВФУ он тесно работал с правительством. Вуз создал консорциум с другими российскими университетами в рамках проектов "Приоритет 2030" министерства образования.

Мишустин поручал создать на базе университета новый научно-технологический центр на острове Русский, где находится и кампус ДВФУ.

ДВФУ после прихода Анисимова развивал научную деятельность и наращивал совместные программы с госучреждениями и корпорациями, например, с "Третьяковской галереей", Роскосмосом, Сбербанком, "Яндексом" и другими.

"Не худший вариант, экосистему создал в ДВФУ", - так назначение прокомментировал Би-би-си один из профессоров ВШЭ. Он попросил об анонимности, так как не уполномочен говорить со СМИ.

По его словам, работу в ДВФУ Анисимов строил по схожей схеме с Вышкой, у них были совместные программы с ВШЭ. По словам профессора, Анисимов и Кузьминов знают друг друга со времен работы в МГУ.

Анисимов - "молодой технократ", он был в пятерке претендентов на пост ректора МГУ, сказал Би-би-си другой профессор ВШЭ. Это, несомненно, креатура администрации президента, добавляет он.

В 2019 году ходили слухи об отставке ректора МГУ Виктора Садовничего. Тогда в СМИ и телеграмм-каналах появилась информация о том, что на место Садовничего могут назначить Анисимова.

Бывший профессор ВШЭ Елена Панфилова называет Анисимова "унылым технократом": "Такой технократ-либерал, карьерный мехматовец, у которого прекрасная карьера, и вроде он ничем не запятнан".

Она отмечает, что в своем прощальном письме Ярослав Кузьминов извиняется: "Хочу попросить прощения у тех, кого я обидел или к кому был невнимателен. Хочу вам сказать - я ни одного раза не принял решения, которое противоречило бы интересам университета, профессорской корпорации, студентов, нашей страны". Панфилова считает, что скорее всего Анисимов такой же человек - от него можно ожидать разных решений под предлогом блага университета.

Философ Вячеслав Данилов отмечает, что Анисимов - "любимец" ректора МГУ Виктора Садовничего. Но, по его словам, это не значит, что новый ректор - именно человек Садовничего. "Это молодой технократ, и связан с большой группой тех, кто сейчас продвигает молодых технократов", - говорит Данилов.

"Думаю, что первое время курс Вышки будет сохраняться, никаких жестких изменений не будет", - считает Данилов. Он полагает, что Анисимов сможет убрать и "либеральный флер" Вышки, которые раздражает охранителей. "Думаю, что для вуза - это даже плюс", - добавляет филисоф.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Знакомые Анисимова называют его "технократом"

Президент ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек рассказал Би-би-си, что сотрудничал с Анисимовым на Дальневосточном форуме, когда эксперты ДФУ по экономике и менеджменту участвовали в подготовке заключений для администрации президента по ключевым итогам форума. "В этом университете вполне работоспособный коллектив", - говорит Ходачек.

В 2018 году в ДВФУ был скандал из-за повышения цен на обучение в колледже при университете на 50% и увольнения некоторых преподавателей. Родители учащихся написали открытое письмо президенту и правительству с просьбой снять Анисимова с должности.

"За неполные 1,5 года руководства университетом нынешнего ректора и его команды самый большой и некогда престижный вуз Дальнего Востока пришел в упадок. На руководящие должности приглашены лица из других регионов, которые не имеют должного опыта работы, профильного образования", - говорилось в письме.

Скандал развернулся на фоне декларации Анисимова. За 2017 год он зарабатывал около 440 тысяч рублей в месяц, при том что средняя зарплата ректоров на тот момент составляла 350 тысяч. В 2020 году зарплата Анисимова составила 534 тысячи в месяц.

Доходы Кузьминова на посту ректора были многократно выше. В 2020 году он заработал 44,6 млн рублей, следует из декларации его супруги главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Какой вуз достался Анисимову?

"[Университет] активно привлекал талантливых людей, независимо от наличия у них ученой степени, и практиков, и управленцев", - говорит Александр Ходачек.

При Кузьминове вуз работал по собственным стандартам обучения и предполагал значительную самостоятельность студентов. ВШЭ старалась примерить на себя модель западного образования, в котором студенты и преподаватели выстраивают свои сообщества и развивают социальные связи, отдавая предпочтение дискуссиям во время обучения, а не заучиванию.

Ученики в Вышке могут самостоятельно выбирать, на какие курсы записываться в рамках их программы. Университет активно вкладывался в развитие студенческого самоуправления, вовлечение учеников в практическую и внеучебную работу: студенты создавали свои дискуссионные и волонтерские клубы, работали на студенческие СМИ и разнообразные "вышкинские" мероприятия.

Вместе с этим ВШЭ активно внедряла онлайн-курсы, поощряла создание разнообразных студенческих проектов. Университет делал отдельную ставку на привлечение западных преподавателей и продвижению российской гуманитарной науки в западную академию путем совместных конференций и обменов.

Автор фото, TASS

"У нас масса контактов с западными вузами, продолжаются и студенческие обмены, и конференции, и совместные издания", - говорит Ходачек.

"В какой-то момент это был какой-то неуправляемый, даже анархический рост и приращивание новыми методами преподавания. Например, изначально политология в Вышке начиналась как прикладная политология. Речь шла о том, что есть куча ВУЗов, в которых зубрят Кьеркегора, но никто не знает, куда его приложить. И в свое время это была та фантастическая новация, когда качественное по содержанию образование давало людям в руки не только фундаментальные знания, но и инструменты практического их приложения в жизни", - говорит Елена Панфилова, бывший профессор ВШЭ, которая ушла из университета в 2018 году.

По ее словам, свободная и практико-ориентированная ВШЭ столкнулась с российской реальностью. "Есть такая концепция Island of integrity - в теории даже в самых коррумпированных режимах можно построить остров прозрачности. Но никому не удалось - все пытаются, есть опыты, методики. Но в конечном итоге окружающая среда все равно начинает подъедать берега этого острова", - говорит Панфилова.

Один из сотрудников в ВШЭ в разговоре с Би-би-си отметил, что в последнее время Вышка богатела благодаря платным отделениям и внешним заказам на аналитику. Хотя другие преподаватели говорят о низких зарплатах в вузе.

После объявления об отставке Кузьминова сотрудники ВШЭ рассуждали о политическом давлении. Но их мнения о роли Кузьминова в ВШЭ расходятся.

"Он сколько мог закрывал "Вышку" от репрессий и пытался сохранять там реальную атмосферу, которая была еще 10-15 лет назад. Это не всегда получалось, и это не всегда понимали, но что мог, он делал. Но давление становилось сильней и сильней", - сказал Би-би-си один из сотрудников Вышки.

Но есть и другие мнения: другой сотрудник отмечал, что "даже МГУ, чей попечительский совет возглавляет Путин, не настолько опекаемая структура как ВШЭ: [первый замглавы администрации президента] Сергей Кириенко как председатель наблюдательного совета "Вышки" реально воспринимает ее как свою функцию".

"Результат в том, что университет, в том числе благодаря Кузьминову, теперь ассоциируется с администрацией президента и репрессиями, становится орудием этих репрессий. Попытки смягчить последствия и спасти хоть кого-то — это всегда коллаборация", - добавляет он.

ВШЭ и власть

"ВШЭ всегда была очень тесно связана с властью, потому что являлась экстренным аналитическим центром и для администрации президента, и правительства, участвовала в подготовке ряда программных документов", - рассуждает Ходачек.

С 2007 по 2021 годы Вышка, по данным "Картотеки. ру", получила более 2 тысяч госконтрактов и около 350 договоров госкомпаний в качестве подрядчика. Заказчиками выступали министерства, региональные власти, госкорпорации и госучреждения — в том числе РЖД, Росатом, которым ранее руководил нынешний глава наблюдательного совета ВШЭ, первый замглавы администрации президента Cергей Кириенко.

Заказчиком работ ВШЭ выступал и ДВФУ, бывший ректор которого возглавил Вышку. Дальневосточный вуз заказал Вышке в 2016 году за 5 млн рублей научно-исследовательские работы по теме "Определение перспективных направлений развития (ДВФУ) как драйвера экономики российского сегмента в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) на основе научно-образовательного форсайта". Но в 2017 году договор расторгнули.

Крупнейший контракт за последние годы на 252 млн рублей Вышка получила в сентябре 2020 года от ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства на "оказание консультационных услуг по разработке проекта Генеральной схемы развития автомобильных дорог в Российской Федерации и подготовке методологических и нормативных документов".

Еще 95 госконтрактов Вышка получила на экспертно-аналитические и консультационные исследования, в том числе по заказу Госдумы, Счетной палаты, Совета федерации. Нижняя палата парламента с помощью Вышки пыталась усовершенствовать систему госзакупок. Счетная палата проводила мониторинг достижимости целевых показателей качества образования в рамках национальной цели развития "возможности для самореализации и развития талантов".

Исследование на 63 млн рублей вуз выполнил по заказу Минцифры для подготовки доклада министерства о развитии цифровой экономики в стране. Власти Москвы многократно заказывали ВШЭ научные исследования и экспериментальные разработки стоимостью в несколько десятков млн руб — в сфере медицины, гуманитарных и общественных наук.