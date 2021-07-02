В Канаде активисты повалили памятники королеве Виктории и Елизавете II

24 минуты назад

Автор фото, Reuters

В Канаде протестующие повалили статуи британской королевы Виктории и королевы Елизаветы II. Это произошло на акции протеста в Виннипеге, столице провинции Манитоба.

Поводом для акции стало обнаружение 750 безымянных могил на территории католического интерната для детей из коренных народов. Это не первая такая находка, но самая масштабная. За месяц до этого были найдены еще 215 таких могил.

Вскоре после этой находки в Канаде сгорели несколько католических церквей, и власти рассматривают версию о поджоге.

Протест у законодательного собрания провинции Манитоба был в основном мирным, однако полиция применила электрошокер при задержании одного протестующего, по сообщениям местных СМИ.

Автор фото, Reuters

В четверг проходили торжества в честь Дня Канады, который отмечается в память основания страны из британских провинций в 1867 году, в правление королевы Виктории, которая взошла на престол в 1837 году и царствовала до своей смерти в 1901-м.

Именно в ее правление канадское правительство разработало и начало реализовывать план по созданию школ-интернатов для детей коренных народов.

Несмотря на получение Канадой независимости, британская королева Елизавета II, чей памятник также был свержен с постамента, остается официальной главой государства.

Из-за находки безымянных могил власти в разных частях Канады отменили торжества в честь национального праздника, и протестующие облили краской или повалили статуи ряда исторических деятелей, связанных с интернетами для детей из коренных народов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против отмены торжеств, но добавил, что будет в основном думать о работе, которую предстоит проделать, и о несправедливости, с которой коренные народы сталкивались раньше и сталкиваются сейчас.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Королева Елизавета II официально является главой государства в Канаде

Правительство Британии осудило слом памятников, но выразило соболезнования коренным народам Канады.

"Мы, естественно, осуждаем любое осквернение статуй королевы. Наши мысли - с коренными народами Канады после этих трагических находок, и мы внимательно следим за развитием событий и сотрудничаем с правительством Канады по проблемам коренного населения", - говорится в сообщении британского правительства.

На протяжении XIX и XX веков больше 150 тысяч детей из семей коренных народов Канады были принудительно отправлены в школы, где их пытались ассимилировать в общество и вырастить в христианской традиции.

Историки считают, что до шести тысяч детей могли умереть в наспех построенных и плохо отапливаемых интернатах, где часто царила антисанитария.

"[Королева Виктория ] не значит ничего для меня, кроме того, что ее политика и ее колониализм до сих пор определяет нашу жизнь", - сказала в интервью канадскому телеканалу Си-би-си Белинда Ванденбрук, прошедшая через школу-интернат.

За последние несколько лет протестующие в разных странах повалили целый ряд памятников историческим деятелям, связанным с имперским наследием, работорговлей или Конфедерацией южных штатов США.