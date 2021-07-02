Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона

32 минуты назад

Автор фото, TASS

Производитель шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) временно приостанавил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщают "Ведомости" и РБК со ссылкой на письмо от компании российским партнерам. Накануне российские власти запретили иностранцам использовать понятие "шампанское".

Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, отмечают РИА Новости.

Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", - добавили в Moet Hennessy.

Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".

В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Как уточняют "Ведомости", всего в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции. Об этом говорит изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.