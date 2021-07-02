Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию из-за нового закона
Производитель шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) временно приостанавил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщают "Ведомости" и РБК со ссылкой на письмо от компании российским партнерам. Накануне российские власти запретили иностранцам использовать понятие "шампанское".
Как уточняется в письме, прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации ранее на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал этот законопроект 2 июля, отмечают РИА Новости.
Одобренный президентом законопроект вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, документ исключает понятие "шампанское" и разрешает использовать его только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.
"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", - добавили в Moet Hennessy.
Как следует из письма, изменения в законодательстве потребуют от компании пересертификации шампанских вин, чтобы изменить категорию и маркировку продукции на "игристое вино".
В компании уточнили, что производители шампанского пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Как уточняют "Ведомости", всего в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции. Об этом говорит изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.
Дробиз насчитывает ежегодные поставки компании в Россию на уровне 600 000-800 000 литров на сумму до $20 млн. Он полагает, что это узкий сегмент премиальной продукции и такую продукцию может заменить игристое из Испании и Италии (просекко и кава). По его данным, в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды