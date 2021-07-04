ЛГБТ-активисты готовятся к шествию в Тбилиси, ультраконсерваторы - к его срыву

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ЛГБТ-активисты все последние годы вынуждены были либо отменять акции, либо проводить их, скрывая время, место и лица

"Марш достоинства - выходи за солидарность!"- под таким лозунгом ЛГБТ-активисты собираются провести шествие в центре Тбилиси 5 июля. Оно станет завершением тбилисской недели прайда.

"Нам, квир-людям, надо вслух говорить о наших проблемах. Нам нужно, чтобы наш голос услышали наши семьи, друзья, коллеги, сограждане и государство […] Мы верим: выход - в солидарности", - заявляют организаторы шествия.

Они призывают к солидарности для создания равноправной среды и достойной жизни всех, вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В "Тбилиси прайде" - некоммерческой организации, которая проводит неделю прайда в Тбилиси, надеются, что шествие станет прорывом для ЛГБТ-сообщества Грузии. Из-за угроз со стороны радикальных групп ЛГБТ-активисты в течение всех последних лет вынуждены либо отменять анонсированные акции, либо проводить их практически подпольно, скрывая время и место своих собраний.

Запланированное 5 июля шествие не будет похоже на праздничные мероприятия и фестивали, как, к примеру, в Бразилии или Лондоне, сказал Би-би-си один из основателей и активистов "Тбилиси прайда" 25-летний Мико Шахдинарян.

"Для нас марш - это не цель, это инструмент, чтобы нашему правительству и обществу сказать, какие мы, какие у нас проблемы и что мы хотим. Мы выросли в Грузии и хорошо знаем здешний политический и культурный контекст. Поэтому это грузинский прайд, где люди просто пройдут с плакатами и своими посылами к обществу", - говорит он.

За и против

Солидарность ЛГБТ-сообществу в совместном заявлении выразили дипмиссии и представительство ООН в Грузии. Они призвали власти обеспечить право на мирные собрания всем без исключения, отметив, что у участников акций не должно быть опасений стать жертвами насилия и ненависти. К обеспечению безопасности участников марша министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури призвали 28 депутатов Европарламента.

На стороне ЛГБТ-активистов закон, который запрещает дискриминацию, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентификации, и конституция Грузии, которая гарантирует свободу выражения и право собраний.

Против выступает патриархия Грузии - один из самых авторитетных и влиятельных институтов в стране. Она обвиняет "Тбилиси прайд" в пропаганде "нетрадиционного образа жизни" под предлогом защиты прав человека, а часть европейских депутатов и посольств - во вмешательстве в духовную и общественную жизнь Грузии и превышении своих полномочий.

Грузинская православная церковь призывает верующих собраться на молебен в расположенной на центральном проспекте Кашветской церкви, чтобы показать миру, что они "защищают свое достоинство" и для них неприемлема "навязанная попытка вырождения".

Сорвать шествие ЛГБТ-активистов грозятся ультраконсервативные и радикальные группы. Они уже предприняли попытки помешать проведению недели прайда.

Правоохранительным органам пока удалось пресечь такие попытки, но до сих пор у ЛГБТ-активистов нет гарантий безопасности по поводу запланированного ими на понедельник шествия.

Напряженное начало

Неделя прайда открылась 1 июня показом британского документального фильма, посвященного первой попытке ЛГБТ-активистов организовать прайд в Тбилиси два года назад. Для того, чтобы попасть на показ, нужно было заранее пройти регистрацию. Число гостей было ограниченным, а место и время показа не афишировались организаторами.

Несмотря на это, ультраконсервативные группы собрались у клуба, где должен был пройти показ. Они пытались помешать активистам и приглашенным гостям, среди которых были представители дипкорпуса, пройти в здание. Некоторые кидали яйца и бутылки. В МВД заявили о задержании более 20 человек.

"Мы стараемся всеми мирными путями помешать их приходу сюда. Кидание яйцами и блокирование пути входит в эти мирные пути. Ни у кого из нас оружия нет, и мы хотим физически тем, что мы стоим здесь, помешать им", - сказал журналистам один из активных участников акций против ЛГБТ-сообщества Гурам Палавандишвили.

По его словам, врываться внутрь они не собираются, потому что это закрытое пространство. "Другое дело - марш…" - говорит он.

Автор фото, Shota Kincha/OC Media Подпись к фото, Ультраконсервативные группы пытались сорвать открытие "недели прайда" в Тбилиси

На этом фоне запланированное шествие у многих вызывает опасения более масштабного противостояния и беспорядков в центре столицы. Именно это мероприятие с самого начала приковало особое внимание гомофобных и ультраконсервативных групп.

Против проведения "Марша достоинства" выступил недавно объявивший о своем переходе в политику бизнесмен Леван Васадзе. Его многие считают пророссийским политиком, но он позиционирует себя как защитник традиционных ценностей, по большей части организовывая гомофобные акции. В 2019 году он даже грозился помешать проведению прайда созданием народных отрядов для патрулирования улиц столицы. Он был в авангарде акций против показа в грузинских кинотеатрах нашумевшего фильма "А потом мы танцевали".

В этот раз бизнесмен давал властям десятидневный срок на отмену запланированного марша и требовал принять закон, "запрещающий пропаганду разврата". Правда, позднее оказалось, что он сам принимать участие в контракциях не будет, так как отправился на лечение сперва в Турцию, а потом в Москву. Собраться на центральном проспекте, чтобы помешать ЛГБТ-активистам, намерены его единомышленники и ряд известных своей гомофобной риторикой радикальных групп.

Церковь против

Угрозы организаторам недели прайда - не в новинку. В течение всех последних лет анонсированные акции ЛГБТ-активистов вызывают всплеск ненависти в соцсетях и гомофобные протесты под эгидой защиты православия и традиционных ценностей. Иногда такие контракции принимают насильственные формы.

Кульминацией стали события в центре Тбилиси 17 мая 2013 года. Тогда многотысячная толпа, среди которой были представители духовенства, прорвала полицейский кордон, преследуя активистов, которые собирались отметить международный день борьбы с гомофобией и которых вывозили с места несостоявшейся акции на микроавтобусах.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Попытка ЛГБТ-активистов отметить международный день борьбы с гомофобией 17 мая 2013 года завершилась беспорядками и насилием со стороны консервативных групп

На следующий год патриарх Илия II - один из самых популярных и почитаемых людей в Грузии - объявил 17 мая днем святости семьи. С тех пор в этот день, когда во многих странах проходят акции против гомофобии и трансфобии, в центре Тбилиси верующие устраивают шествия и концерты.

В этот раз патриархия вновь выступила против проведения недели прайда. В ГПЦ заявили, что небольшая группа людей навязывает свой выбор, тем самым совершая насилие и нарушая права абсолютного большинства населения Грузии.

В патриархии сначала призвали европарламентариев и западных дипломатов воздержаться от поддержки "Тбилиси прайда", а позднее заявили, что их надежды не оправдались и на Грузию осуществляется давление.

"Резкое вмешательство некоторых посольств и европарламентариев в нашу общественную и духовную жизнь вызывает беспокойство и неприемлемо для нашей церкви и наших граждан, и мы считаем, что это - превышение их полномочий", - заявили в патриархии.

Односторонняя солидарность?

"Да, мы занимаемся пропагандой! Мы ведем пропаганду любви, свободы, равенства, защиты прав человека, солидарности, а не пропаганду ненависти, насилия, дискриминации и унижения!" - так ответила в соцсети на обвинения одна из основателей "Тбилиси прайда" Мариам Кварацхелия.

В "Тбилиси прайде" говорят, что были приятно удивлены реагированием и действиями полиции во время открытия, и от планов провести шествие отказываться не собираются.

После событий 17 мая 2013 года ЛГБТ-активистам не удавалось провести крупных и открытых акций в Тбилиси из-за угроз безопасности участникам таких собраний. Несмотря на то, что риторика радикальных и консервативных групп не меняется, в "Тбилиси прайде" говорят, что в этом году у них беспрецедентная поддержка и солидарность со стороны части гражданского общества, разных организаций и публичных фигур. При этом, по словам Шахдинаряна, все это время они сами не оставались в стороне от социальных протестов и различных акций, будь то в поддержку прав шахтеров или против оккупации грузинских территорий.

"Чисто по-человечески мы ждем солидарности от всех тех групп, которым мы помогали разными формами", - говорит он.

"Тбилиси прайд" поддержал многодневный протест против строительства каскада гидроэлектростанций на реке Риони на западе Грузии и выражал солидарность движению "За спасение ущелья Риони". Но в этом случае ответом стало заявление движения "За спасение ущелья Риони", во многом созвучное позиции патриархии. Инициативная группа движения заявила, что они дистанцируются от мероприятий, организованных "Тбилиси прайдом", как действий, направленных против государства и общества.

В то время как многие это заявление поддержали, часть пользователей соцсетей не скрывала своего разочарования, назвав заявление ударом в спину ЛГБТ-сообществу и поощрением насилия со стороны радикальных групп.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Патриарх Илия II объявил 17 мая днем святости семьи в Грузии. В международный день борьбы с гомофобией и трансфобией в центре Тбилиси проводят шествия верующие

Позиция властей

Представители властей и правящей партии все это время делали неоднозначные заявления. С одной стороны, они признают право каждого на мирное собрание, но с другой - не одобряют намерения его реализовать в виде шествия на центральном проспекте столицы.

"Конституция и закон защищают права любого гражданина. Считаю неправильным излишне апеллировать к этому и создавать излишний ажиотаж вокруг этого. Я считаю, этим мы нарушаем права этих людей", - так ответил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте на вопросы оппозиционных депутатов о гарантиях безопасности, которые он готов предоставить участникам шествия.

Мэр Тбилиси Кахи Каладзе сказал, что не считает целесообразным проведение недели прайда, так как с обеих сторон есть группы, которые могут это "неправильно использовать". При этом, по его мнению, случаев, когда свобода выражения в Грузии ограничивалась, вообще найти невозможно.

Исключением стала президент Грузии Саломе Зурабишвили: "Для меня неприемлемы любые формы насилия, угроз, давления и использования языка ненависти. Неприемлемы, потому что это нарушение конституционного права людей. Неприемлемы для меня как гаранта и защитника конституции", - заявила президент, отметив, что у участников "Тбилиси прайда", как и у всех, есть конституционное право выразить свое мнение.

Шахдинаряна позиция представителей правящей партии не удивляет. По его словам, "Грузинская мечта" надеется на голоса в том числе консервативных избирателей и не хочет их терять, а церковь играет важную роль в агитации избирателей.

"Власти обычно нам говорят - сейчас такой контекст, что вы сами должны отказаться от протеста. Они говорили это всегда, на протяжении восьми-девяти лет этот посыл не меняется", - отмечает он.

В то время как позиция правящей партии не меняется, в оппозиционном спектре позитивные сдвиги очевидны, говорит он. В мае 15 политических партий подписались под соглашением, в котором обязались бороться с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ и не использовать язык ненависти в политическом процессе. Подписи правящей партии под этим документом нет.

Согласно результатам проведенного в феврале этого года опроса Международного республиканского института, церковь уступает в рейтинге институтов только армии, а глава ГПЦ патриарх Илия II значительно опережал как оппозиционных политиков, так и представителей власти.

Согласно еще одному исследованию, проведенному осенью прошлого года центром CRRC Грузия, 80% согласны с тем, что ГПЦ способствует сохранению моральных ценностей в грузинском обществе. А вот к росту числа ЛГБТ-депутатов парламента позитивно относится лишь 4% против 69%, которые считают, что это приведет к негативному эффекту.

Несмотря на это, Шахдинарян верит, что при наличии политической воли позитивных изменений для ЛГБТ-сообщества в Грузии добиться можно, несмотря на консервативные взгляды большой части населения.