Коронавирус: в России новый рекорд смертности с начала пандемии
В России за последние сутки умерли от коронавируса умерли 697 человек - максимум с начала пандемии. Рекорды смертности обновляются последние пять дней поряд.
В целом в стране зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние шесть месяцев - 24 439 случаев (включая 7 446 в Москве) - последний раз такие цифры фиксировались в начале-середине января на излете второй коронавирусной волны.
В Москве за сутки умерли 116 человек.
Резкий рост заболеваемости российские власти связывают с распространением считающегося более заразным "Дельта"-варианта коронавируса, который, как ранее сообщили в ВОЗ, теперь преобладает в мире.
Другая причина всплеска заболеваемости - в забуксовавшей кампании вакцинации россиян. Как подсчитали в "Левада-центре" (признан НКО-иноагентом), привиться "Спутником" не готовы более 60% россиян.
В России хотя бы одну дозу вакцины получили 23,4 млн россиян (16%), по данным Our World in Data.
Российские власти из-за низких темпов вакцинации и недоверия россиян к прививкам заговорили об обязательной вакцинации для работников отдельных сфер и о том, как поощрять тех, кто уже привился.
В конце июня в Кремле признали, что не смогут добиться 60-процентной вакцинации россиян к осени, и сроки этого процесса сдвигаются. При этом новые локдауны вводить в стране, несмотря на рост заболевших, не планируется.
"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой", - сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
1 июля стартовала ревакцинация уже привитых, доступная для тех, кому первую прививку ввели более полугода назад.
"Одной вакцинацией вирус не победить": защищает ли прививка от передачи Covid-19
Число людей, привитых от Covid-19, быстро растет, и все чаще можно услышать разговоры о скорой победе над эпидемией и возврате к привычной жизни. Однако даже в богатых странах, где привито уже до половины населения, ВОЗ пока не советует снимать маски и спешить с отменой остальных ограничительных мер. Насколько прививка защищает от передачи вируса - и когда маски уже можно будет снять?
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