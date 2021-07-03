Ереван передал Баку карту минных полей в Карабахе в обмен на 15 заключенных

час назад

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Армения передала Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Карабаха, сообщил МИД Азербайджана. По некоторым подсчетам, там было установлено в общей сложности около 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Азербайджанская сторона выразила благодарность командующему российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустаму Мурадову, который выступил посредником в этом обмене.

Как заявили в Баку, наличие карт минных полей значительно упростит работу саперов и поможет избежать ненужных жертв среди мирного населения.

В качестве ответного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 армян, отбывавших различные сроки заключения в тюрьмах Азербайджана.

Правительство Армении подтвердило возвращение из Азербайджана 15 армянских граждан. Сообщается, что все освобожденные - жители Ширакской области Армении.

Сходный обмен уже происходил в середине июня, когда Азербайджан передал Армении 15 армянских военнослужащих, задержанных на подконтрольной Баку территории уже после объявления перемирия.

За это азербайджанская сторона получила карту минных полей Агдамского района, на которой было указано расположение около 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Тогда МИД Азербайджана поблагодарил за посредничество в этой гуманитарной операции Грузию, США и Евросоюз.

По итогам второй карабахской войны Азербайджан вернул себе контроль над семью районами, утраченный в 1990-х годах, и с тех пор требует от Армении карты минных полей на этих территориях.