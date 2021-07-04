Военно-транспортный самолет разбился на Филиппинах. На его борту было 92 человека

25 минут назад

Автор фото, Reuters/Bogs Muhajiran

Не менее 17 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета на юге Филиппин. Тем не менее, около 40 человек были спасены из-под горящих обломков самолета.

Самолет "Геркулес" С-130 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на острове Холо. На его борту находились 92 человека, большинство из них военные.

Выживших доставили в близлежащий военный госпиталь. На месте крушения обнаружены 17 тел погибших.

На кадрах с места аварии виден поднимающийся вверх столб густого черного дыма.

Государственное иноформационное агентство Филиппин опубликовало фотографии горящих обломков, разбросанных в лесном массиве неподалеку от жилых домов.